fler написав:"Війна, на мою думку, закінчиться тоді, коли кацапи не зможуть її продовжувати, тобто коли рф впаде на коліна.
Якщо хоч завтра війна закінчиться, ви скажете, що це тому що кацапи не можуть її продовжувати, тобто рф впала на коліна.
З якого переляку я маю так казати? Навіщо перекручувати до абсурду?
detroytred написав:Про те, що рфія незабаром впаде на коліна, не зможе продовжувати війну, регулярно показував Денік. Але наводячи аргументи -- оті показники економіки.
І шо? Деякі обліківки кидалися лайном у нього, бо їм не подобалися ті цифри, а опонувати їм було нічим.
detroytred написав:Позначте показники. Показники, які відповідають оцьому стану оркостана --- впав на коліна, не може продовжувати війну.
У мене немає достовірних даних, щоб зробити такий прогноз, а пальцем у небо мені не цікаво. На форумі є спецгілка "Руйнація економіки рф", де викладають різні показники. Читайте, аналізуйте, робіть висновки.
prodigy написав:ЛАД відео зовсім не тривіальне, до того їх два витратили час? та ви тут сотні годин витрачаєте -тільки щоб поскубатись
Не тривиально событие - заявление Трампа. Видео (оба) не представляют никакого интереса. Из-за вашей настойчивости и претензий посмотрел оба потратил 40 мин. (если честно, то 27 мин. - на скорости 1,5 - но тоже время). Щоб поскубатись, сюда приходите именно вы. Благодаря вашим (конечно, не только вашим) постам порой приходится "скубатися". Но при этом я вас ни разу не оскорблял и не лепил вам ярлыки.
Солонина вы приводили 100 раз по разным поводам и без повода. Солонин, "який вам так бече" (правда, не знаю, что такое "бече") мне, в общем-то, безразличен, это вы на него, похоже, молитесь. Портрет над кроватью/диваном повесили?
вам довели на фактах -що індустріалізація сталіна, це черговий миф (створена завдяки знищенню українських і поволжських селян)
Первое. Вы почему-то "забыли" казахов, которые в процентном отношении потеряли больше всех. Второе. Я никогда не отрицал, что индустриализация была проведена в т.ч. "благодаря" массовому голоду. Третье. То, что "індустріалізація сталіна, це черговий миф"... Если вы не признаёте очевидного, того, что индустриализация это не миф, а вполне реальное событие в истории, то вам можно "довести на фактах" любую чушь, даже то, что Земля плоская и стоит на трёх слонах.
-стосовно того, що я закликаю проти миру і проти тих, кто тих бла-бла-бла до останньої верби-це брехня, я не проти тих чи інших, я проти базарів про те, що немає сечі терпіти ці перекельні борошна (сидячі у Дніпрі на дивані, чи у Запоріжжі)
я проти необгрунтованих розмов про рпв, вибори, теріторіальні уступки чи здобутки
війна дуже жорстока буде триватиме без врахування хотелок ухилянтів(чи військових, яким у 100крат важче, ніж діванним військовим пенсіонерам
Вы почему-то забыли о пенсионерах, которые рассуждают, "сидячі в Одесі на дивані". В начале этой "дуже жорстокої війни" вам ещё не было 60, но вы почему-то при всём своём патриотизме в армии не были ни дня.
гілка ця нагадує шкільний чат 4го класу у школі з обмеженними розумовими здібностями
Striker написав:Рівень форуму = рівень населення країни. І то, тут ще більш-менш адекватна і освічена частина, то про що можна говорити. Вживу ситуація набагато гірша.
ХЗ,меня оскорбляют только тут. Правда в реале я возле наливаек не торчу, электричками не езжу, на заводе не работаю-то есть с маргиналами не пересекаюсь.
Вы знаете, я много лет проработал на заводе (правда, это было давно, ещё в советские времена, но не думаю, что ситуация сильно поменялась), но такого хамства, как на ветке, ни разу не видел. И встречал рабочих, которые были на голову выше многих из здешних завсегдатаев.
ЛАД написав:\\ Вы знаете, я много лет проработал на заводе (правда, это было давно, ещё в советские времена, но не думаю, что ситуация сильно поменялась), но такого хамства, как на ветке, ни разу не видел. И встречал рабочих, которые были на голову выше многих из здешних завсегдатаев.
Опять кликушничает. То говорит что едет к Трампу для переговоров о мире,то опять свою волынку заводит. Прогревает Европу перед Рамштайном, в надежде получить бабла, и побильше?
1. Пока нет ни мира, ни перемирия оружие выбивать нужно. Да и потом понадобится. 2. Эти разговоры нужны ещё и потому, что он хочет добиться хоть каких-то гарантий на будущее, а не "Будапештский меморандум". Получится - не получится, дадут - не дадут, не известно. Но пытаться получить их необходимо. "Если бы президентом был я", при всём своём желании мира говорил бы то же самое.
ЛАД написав:2. Эти разговоры нужны ещё и потому, что он хочет добиться хоть каких-то гарантий на будущее, а не "Будапештский меморандум". Получится - не получится, дадут - не дадут, не известно. Но пытаться получить их необходимо. "Если бы президентом был я", при всём своём желании мира говорил бы то же самое.
Себе он хочет гарантий. И денег. Как вы можете верить в чью-то порядочность? Большинство людей сломается даже перед соткой зела налом,если будут шансы отскочить-а тут миллиарды? Жизнь одна.Дон Кихоты остались в книжках. Я даже в Трампа верю не потому что он "хороший",отнюдь. Я надеюсь что ему выгодно перемирие ну или даже что ему занесли огромную котлету , через того же Маска,те, кому это выгодно. А так как перемирие нужно лично мне-наши интересы просто совпадают.Кстати, самый сильный аргумент для сотрудничества людей вообще,в отличие от искусственных понятий "добра" "зла" и прочего. "Ищи кому выгодно". Жадность и страх являются основными движителями в среде млекопитающих, особенно развитых гомо сапиесов. В случае с макаками,скорее голод и страх, сразу оговорюсь
fler написав:"Війна, на мою думку, закінчиться тоді, коли кацапи не зможуть її продовжувати, тобто коли рф впаде на коліна.
Якщо хоч завтра війна закінчиться, ви скажете, що це тому що кацапи не можуть її продовжувати, тобто рф впала на коліна. Про те, що рфія незабаром впаде на коліна, не зможе продовжувати війну, регулярно показував Денік. Але наводячи аргументи -- оті показники економіки.
Тобто))) Позначте показники. Показники, які відповідають оцьому стану оркостана --- впав на коліна, не може продовжувати війну.
Щоб не був віз попереду кобили.
Denik делал это много раз, но пока не случилось. Когда-то, может, и будет. Вот только когда и что будет к тому времени с Украиной. А Сикорский может рассуждать на эту тему долго и вдохновенно, вот только войска в Украину поляки посылать не хотят даже после войны в качестве миротворцев.