Додано: Суб 08 лют, 2025 20:42

prodigy написав: ЛАД відео зовсім не тривіальне, до того їх два

витратили час? та ви тут сотні годин витрачаєте -тільки щоб поскубатись відео зовсім не тривіальне, до того їх двавитратили час? та ви тут сотні годин витрачаєте -тільки щоб поскубатись

вам довели на фактах -що індустріалізація сталіна, це черговий миф (створена завдяки знищенню українських і поволжських селян)

-стосовно того, що я закликаю проти миру і проти тих, кто тих бла-бла-бла до останньої верби-це брехня, я не проти тих чи інших, я проти базарів про те, що немає сечі терпіти ці перекельні борошна (сидяч і у Дніпрі на дивані, чи у Запоріжжі)



я проти необгрунтованих розмов про рпв, вибори, теріторіальні уступки чи здобутки



війна дуже жорстока буде триватиме без врахування хотелок ухилянтів(чи військових, яким у 100крат важче, ніж діванним військовим пенсіонерам

і

гілка ця нагадує шкільний чат 4го класу у школі з обмеженними розумовими здібностями

Не тривиально- заявление Трампа. Видео (оба) не представляют никакого интереса. Из-за вашей настойчивости и претензий посмотрел оба потратил 40 мин. (если честно, то 27 мин. - на скорости 1,5 - но тоже время).Щоб поскубатись, сюда приходите именно вы. Благодаря вашим (конечно, не только вашим) постам порой приходится "скубатися". Но при этом я вас ни разу не оскорблял и не лепил вам ярлыки.Солонина вы приводили 100 раз по разным поводам и без повода.Солонин, "який вам так бече" (правда, не знаю, что такое "бече") мне, в общем-то, безразличен, это вы на него, похоже, молитесь. Портрет над кроватью/диваном повесили?Первое.Вы почему-то "забыли" казахов, которые в процентном отношении потеряли больше всех.Второе.Я никогда не отрицал, что индустриализация была проведена в т.ч. "благодаря" массовому голоду.Третье.То, что "індустріалізація сталіна, це черговий миф"... Если вы не признаёте очевидного, того, что индустриализация это не миф, а вполне реальное событие в истории, то вам можно "довести на фактах" любую чушь, даже то, что Земля плоская и стоит на трёх слонах.Вы почему-то забыли о пенсионерах, которые рассуждают, "сидячв Одесі на дивані".В начале этой "дуже жорстокої війни" вам ещё не было 60, но вы почему-то при всём своём патриотизме в армии не были ни дня.Нагадує.В том числе благодаря вам."тому дивіться Солоніна" и кого хотите ещё и