RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 125031250412505125061250712508>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 20:41

  detroytred написав:
  fler написав:"Війна, на мою думку, закінчиться тоді, коли кацапи не зможуть її продовжувати, тобто коли рф впаде на коліна.

Якщо хоч завтра війна закінчиться, ви скажете, що це тому що кацапи не можуть її продовжувати, тобто рф впала на коліна.

З якого переляку я маю так казати? Навіщо перекручувати до абсурду?
  detroytred написав:Про те, що рфія незабаром впаде на коліна, не зможе продовжувати війну, регулярно показував Денік.
Але наводячи аргументи -- оті показники економіки.

І шо? Деякі обліківки кидалися лайном у нього, бо їм не подобалися ті цифри, а опонувати їм було нічим.

  detroytred написав:Позначте показники. Показники, які відповідають оцьому стану оркостана --- впав на коліна, не може продовжувати війну.

У мене немає достовірних даних, щоб зробити такий прогноз, а пальцем у небо мені не цікаво. На форумі є спецгілка "Руйнація економіки рф", де викладають різні показники. Читайте, аналізуйте, робіть висновки.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 20:42

Господар Вельзевула
Та даже при выходе Советов из Афгана
Тысячелетний ландшафт от бомбардировок менялся
Да и Дудаева убили за месяц-два до хасавюрта
fox767676
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 13.06.20
Подякував: 366 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 20:42

  prodigy написав:ЛАД відео зовсім не тривіальне, до того їх два
витратили час? та ви тут сотні годин витрачаєте -тільки щоб поскубатись

Не тривиально событие - заявление Трампа. Видео (оба) не представляют никакого интереса. Из-за вашей настойчивости и претензий посмотрел оба потратил 40 мин. (если честно, то 27 мин. - на скорости 1,5 - но тоже время).
Щоб поскубатись, сюда приходите именно вы. Благодаря вашим (конечно, не только вашим) постам порой приходится "скубатися". Но при этом я вас ни разу не оскорблял и не лепил вам ярлыки.

Солонина вы приводили 100 раз по разным поводам и без повода.
Солонин, "який вам так бече" (правда, не знаю, что такое "бече") мне, в общем-то, безразличен, это вы на него, похоже, молитесь. Портрет над кроватью/диваном повесили?

вам довели на фактах -що індустріалізація сталіна, це черговий миф (створена завдяки знищенню українських і поволжських селян)
Первое.
Вы почему-то "забыли" казахов, которые в процентном отношении потеряли больше всех.
Второе.
Я никогда не отрицал, что индустриализация была проведена в т.ч. "благодаря" массовому голоду.
Третье.
То, что "індустріалізація сталіна, це черговий миф"... Если вы не признаёте очевидного, того, что индустриализация это не миф, а вполне реальное событие в истории, то вам можно "довести на фактах" любую чушь, даже то, что Земля плоская и стоит на трёх слонах.

-стосовно того, що я закликаю проти миру і проти тих, кто тих бла-бла-бла до останньої верби-це брехня, я не проти тих чи інших, я проти базарів про те, що немає сечі терпіти ці перекельні борошна (сидячі у Дніпрі на дивані, чи у Запоріжжі)

я проти необгрунтованих розмов про рпв, вибори, теріторіальні уступки чи здобутки

війна дуже жорстока буде триватиме без врахування хотелок ухилянтів(чи військових, яким у 100крат важче, ніж діванним військовим пенсіонерам
Вы почему-то забыли о пенсионерах, которые рассуждают, "сидячі в Одесі на дивані".
В начале этой "дуже жорстокої війни" вам ещё не было 60, но вы почему-то при всём своём патриотизме в армии не были ни дня.

гілка ця нагадує шкільний чат 4го класу у школі з обмеженними розумовими здібностями
Нагадує.
В том числе благодаря вам.

"тому дивіться Солоніна" и кого хотите ещё и
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32975
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 20:49

ЛАД
Есть такая секта псевдоисториков фоменко-Носовского. Типа история переписана, Иисус жил не в Иерусалиме а в Константинополе , и не две, а т вы мясу лет назад и т .д и т.п.
fox767676
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 13.06.20
Подякував: 366 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 20:53

  Господар Вельзевула написав:
  Striker написав:Рівень форуму = рівень населення країни. І то, тут ще більш-менш адекватна і освічена частина, то про що можна говорити. Вживу ситуація набагато гірша.


ХЗ,меня оскорбляют только тут.
Правда в реале я возле наливаек не торчу, электричками не езжу, на заводе не работаю-то есть с маргиналами не пересекаюсь.

Вы знаете, я много лет проработал на заводе (правда, это было давно, ещё в советские времена, но не думаю, что ситуация сильно поменялась), но такого хамства, как на ветке, ни разу не видел. И встречал рабочих, которые были на голову выше многих из здешних завсегдатаев.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32975
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 20:56

  Успіх написав:
  fox767676 написав:Зображення


Ой, не тих, ви, "звірів" об'єднали... Ой, не тих...





п.с.
І де подівся Алекс2007?(що на першій сторінці, першим дописом цієї гілки)


Десь у понеділок 3 тигри на одній сторінці тут були , як у джунглях
Нічого , що я Вас поруч з квадробо-трансформером розташував ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 08 лют, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 13.06.20
Подякував: 366 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 21:00

  ЛАД написав:\\
Вы знаете, я много лет проработал на заводе (правда, это было давно, ещё в советские времена, но не думаю, что ситуация сильно поменялась), но такого хамства, как на ветке, ни разу не видел. И встречал рабочих, которые были на голову выше многих из здешних завсегдатаев.


Возможно, я же написал-маргиналы, а не пролетарии :)
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 21:03

  Господар Вельзевула написав:https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/8/7497327/

Опять кликушничает.
То говорит что едет к Трампу для переговоров о мире,то опять свою волынку заводит.
Прогревает Европу перед Рамштайном, в надежде получить бабла, и побильше?

1. Пока нет ни мира, ни перемирия оружие выбивать нужно.
Да и потом понадобится.
2. Эти разговоры нужны ещё и потому, что он хочет добиться хоть каких-то гарантий на будущее, а не "Будапештский меморандум". Получится - не получится, дадут - не дадут, не известно. Но пытаться получить их необходимо.
"Если бы президентом был я", при всём своём желании мира говорил бы то же самое.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32975
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 21:17

  ЛАД написав:2. Эти разговоры нужны ещё и потому, что он хочет добиться хоть каких-то гарантий на будущее, а не "Будапештский меморандум". Получится - не получится, дадут - не дадут, не известно. Но пытаться получить их необходимо.
"Если бы президентом был я", при всём своём желании мира говорил бы то же самое.



Себе он хочет гарантий. И денег.
Как вы можете верить в чью-то порядочность? Большинство людей сломается даже перед соткой зела налом,если будут шансы отскочить-а тут миллиарды?
Жизнь одна.Дон Кихоты остались в книжках. Я даже в Трампа верю не потому что он "хороший",отнюдь. Я надеюсь что ему выгодно перемирие ну или даже что ему занесли огромную котлету , через того же Маска,те, кому это выгодно. А так как перемирие нужно лично мне-наши интересы просто совпадают.Кстати, самый сильный аргумент для сотрудничества людей вообще,в отличие от искусственных понятий "добра" "зла" и прочего.
"Ищи кому выгодно".
Жадность и страх являются основными движителями в среде млекопитающих, особенно развитых гомо сапиесов. В случае с макаками,скорее голод и страх, сразу оговорюсь :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 21:30

  detroytred написав:
  fler написав:"Війна, на мою думку, закінчиться тоді, коли кацапи не зможуть її продовжувати, тобто коли рф впаде на коліна.

Якщо хоч завтра війна закінчиться, ви скажете, що це тому що кацапи не можуть її продовжувати, тобто рф впала на коліна.
Про те, що рфія незабаром впаде на коліна, не зможе продовжувати війну, регулярно показував Денік.
Але наводячи аргументи -- оті показники економіки.


Тобто)))
Позначте показники. Показники, які відповідають оцьому стану оркостана --- впав на коліна, не може продовжувати війну.

Щоб не був віз попереду кобили.

Denik делал это много раз, но пока не случилось.
Когда-то, может, и будет. Вот только когда и что будет к тому времени с Украиной.
А Сикорский может рассуждать на эту тему долго и вдохновенно, вот только войска в Украину поляки посылать не хотят даже после войны в качестве миротворцев.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32975
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 125031250412505125061250712508>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84835
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 904429
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2547)
08.02.2025 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.