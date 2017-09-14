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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лют, 2025 21:35
ЛАД написав:
А Сикорский может рассуждать на эту тему долго и вдохновенно, вот только войска в Украину поляки посылать не хотят даже после войны в качестве миротворцев.
Польша тема отдельная. Если бы Штаты не впрягли их своевременно в цивилизованную упряжку,они бы давно поперлись Лемберг забирать и мстить за жертв волынской резни.
Что было с Украиной в таком раскладе-известно.
Впрочем,и что с Польшей-тоже.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 21:45
fler написав:
............
У мене немає достовірних даних, щоб зробити такий прогноз
detroytred написав:
Позначте показники. Показники, які відповідають оцьому стану оркостана --- впав на коліна, не може продовжувати війну.
, а пальцем у небо мені не цікаво. На форумі є спецгілка "Руйнація економіки рф", де викладають різні показники. Читайте, аналізуйте, робіть висновки.
Тем не менее, вы его делаете.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 21:49
fox767676 написав:ЛАД
Есть такая секта псевдоисториков фоменко-Носовского. Типа история переписана, Иисус жил не в Иерусалиме а в Константинополе , и не две, а т вы мясу лет назад и т .д и т.п.
Знаю. Когда-то мне товарищ подсунул книжку Фоменко. Там и древний Египет был не очень давно. Уж не помню когда, чуть ли не в средние века.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 21:51
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
\\
Вы знаете, я много лет проработал на заводе (правда, это было давно, ещё в советские времена, но не думаю, что ситуация сильно поменялась), но такого хамства, как на ветке, ни разу не видел. И встречал рабочих, которые были на голову выше многих из здешних завсегдатаев.
Возможно, я же написал-маргиналы, а не пролетарии
Знаете, я больше даже не о рабочих, а о ветке.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 21:54
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
А Сикорский может рассуждать на эту тему долго и вдохновенно, вот только войска в Украину поляки посылать не хотят даже после войны в качестве миротворцев.
Польша тема отдельная. Если бы Штаты не впрягли их своевременно в цивилизованную упряжку,они бы давно поперлись Лемберг забирать и мстить за жертв волынской резни.
Что было с Украиной в таком раскладе-известно.
Впрочем,и что с Польшей-тоже.
Они уже когда-то в дележе Чехословакии поучаствовали. Кончилось для них плохо.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:04
fler написав: detroytred написав: fler написав:
"Війна, на мою думку, закінчиться тоді, коли кацапи не зможуть її продовжувати, тобто коли рф впаде на коліна.
Якщо хоч завтра війна закінчиться, ви скажете, що це тому що кацапи не можуть її продовжувати, тобто рф впала на коліна.
З якого переляку я маю так казати? Навіщо перекручувати до абсурду?
detroytred написав:
Про те, що рфія незабаром впаде на коліна, не зможе продовжувати війну, регулярно показував Денік.
Але наводячи аргументи -- оті показники економіки.
І шо? Деякі обліківки кидалися лайном у нього, бо їм не подобалися ті цифри, а опонувати їм було нічим.
detroytred написав:
Позначте показники. Показники, які відповідають оцьому стану оркостана --- впав на коліна, не може продовжувати війну.
У мене немає достовірних даних, щоб зробити такий прогноз, а пальцем у небо мені не цікаво. На форумі є спецгілка "Руйнація економіки рф", де викладають різні показники. Читайте, аналізуйте, робіть висновки.
Так я те і кажу))
Коли рфія не зможе продовжувати війну, впаде на коліна, то війна тоді закінчиться -- це очевидно.
Але рфія закінчила війну в Грузії 2008 або в нас пішла на Мінські у 2014. Хоча могла продовжувати і наче не впала на коліна.
Тобто потрібні якісь інші критерії та ознаки того, коли "Війна, на мою думку, закінчиться ...".
Ніж оці, які ви надали.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:07
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
2. Эти разговоры нужны ещё и потому, что он хочет добиться хоть каких-то гарантий на будущее, а не "Будапештский меморандум". Получится - не получится, дадут - не дадут, не известно. Но пытаться получить их необходимо.
"Если бы президентом был я", при всём своём желании мира говорил бы то же самое.
Себе он хочет гарантий. И денег.
Как вы можете верить в чью-то порядочность? Большинство людей сломается даже перед соткой зела налом,если будут шансы отскочить-а тут миллиарды?
Жизнь одна.Дон Кихоты остались в книжках. Я даже в Трампа верю не потому что он "хороший",отнюдь. Я надеюсь что ему выгодно перемирие ну или даже что ему занесли огромную котлету , через того же Маска,те, кому это выгодно. А так как перемирие нужно лично мне-наши интересы просто совпадают.Кстати, самый сильный аргумент для сотрудничества людей вообще,в отличие от искусственных понятий "добра" "зла" и прочего.
"Ищи кому выгодно".
Жадность и страх являются основными движителями в среде млекопитающих, особенно развитых гомо сапиесов. В случае с макаками,скорее голод и страх, сразу оговорюсь
Да я в общем-то и не спорю. Хотя бывают "идейные" побуждения вплоть до фанатизма. Примеров много, часто заканчиваются плохо для "идейных". Савонарола закончил на виселице. Жанна д"Арк на костре.
Но в интересах Зеленского добиться мира на мало-мальски приличных условиях.
Продолжение войны может закончиться непредсказуемо (не буду уточнять
).
Это точно не в его интересах.
А насчёт миллиардов...
Уже писал, если бы были хоть какие-то намёки на то, что у него рыльце в пушку, об этом уже трубили бы на всех перекрёстках. А так в его адрес обвинений много, а таких нет ни одного. И даже намёка.
Так что да, я верю в его честность.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 08 лют, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:08
ЛАД написав: fler написав:
............
У мене немає достовірних даних, щоб зробити такий прогноз
detroytred написав:
Позначте показники. Показники, які відповідають оцьому стану оркостана --- впав на коліна, не може продовжувати війну.
, а пальцем у небо мені не цікаво. На форумі є спецгілка "Руйнація економіки рф", де викладають різні показники. Читайте, аналізуйте, робіть висновки.
Тем не менее, вы его делаете.
Ну якщо ви вважаєте, що мій вислів про "рф буде воювати, поки не впаде на коліна" - це прогноз, то у нас на гілці таких прогнозів є ще 143 (див.голосовалку).
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:12
ЛАД написав:
Да я в общем-то и не спорю.
Но в интересах Зеленского добиться мира на мало-мальски приличных условиях.
Продолжение войны может закончиться непредсказуемо (не буду уточнять
).
Это точно не в его интересах.
А насчёт миллиардов...
Уже писал, если бы были хоть какие-то намёки на то, что у него рыльце в пушку, об этом уже трубили бы на всех перекрёстках. А так в его адрес обвинений много, а таких нет ни одного. И даже намёка.
На самом деле именно вы должны быть форумчанином года,а не любители бурякового самогона.Хотя бы с точки зрения этики.
Ответить с таким достоинством,и главное признать что правда всегда где-то посередине..
Респект !
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:13
fox767676 написав:ЛАД
Есть такая секта псевдоисториков фоменко-Носовского. Типа история переписана, Иисус жил не в Иерусалиме а в Константинополе , и не две, а т вы мясу лет назад и т .д и т.п.
Вже наскільки я вважаю, що можу зрозуміти майже будь-кого і майже будь-що, але від оцієї парочки волосся стало дибки і швидко прийшло розуміння -- не осілю))
Хоча знаю абсолютно адекватних і дуже грамотних людей, яким воно зайшло ще й як. Дива..
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