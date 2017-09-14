Додано: Суб 08 лют, 2025 22:07

Господар Вельзевула написав: ЛАД написав: 2. Эти разговоры нужны ещё и потому, что он хочет добиться хоть каких-то гарантий на будущее, а не "Будапештский меморандум". Получится - не получится, дадут - не дадут, не известно. Но пытаться получить их необходимо.

"Если бы президентом был я", при всём своём желании мира говорил бы то же самое. 2. Эти разговоры нужны ещё и потому, что он хочет добиться хоть каких-то гарантий на будущее, а не "Будапештский меморандум". Получится - не получится, дадут - не дадут, не известно. Но пытаться получить их необходимо."Если бы президентом был я", при всём своём желании мира говорил бы то же самое.





Себе он хочет гарантий. И денег.

Как вы можете верить в чью-то порядочность? Большинство людей сломается даже перед соткой зела налом,если будут шансы отскочить-а тут миллиарды?

Жизнь одна.Дон Кихоты остались в книжках. Я даже в Трампа верю не потому что он "хороший",отнюдь. Я надеюсь что ему выгодно перемирие ну или даже что ему занесли огромную котлету , через того же Маска,те, кому это выгодно. А так как перемирие нужно лично мне-наши интересы просто совпадают.Кстати, самый сильный аргумент для сотрудничества людей вообще,в отличие от искусственных понятий "добра" "зла" и прочего.

"Ищи кому выгодно".

Жадность и страх являются основными движителями в среде млекопитающих, особенно развитых гомо сапиесов. В случае с макаками,скорее голод и страх, сразу оговорюсь Себе он хочет гарантий. И денег.Как вы можете верить в чью-то порядочность? Большинство людей сломается даже перед соткой зела налом,если будут шансы отскочить-а тут миллиарды?Жизнь одна.Дон Кихоты остались в книжках. Я даже в Трампа верю не потому что он "хороший",отнюдь. Я надеюсь что ему выгодно перемирие ну или даже что ему занесли огромную котлету , через того же Маска,те, кому это выгодно. А так как перемирие нужно лично мне-наши интересы просто совпадают.Кстати, самый сильный аргумент для сотрудничества людей вообще,в отличие от искусственных понятий "добра" "зла" и прочего."Ищи кому выгодно".Жадность и страх являются основными движителями в среде млекопитающих, особенно развитых гомо сапиесов. В случае с макаками,скорее голод и страх, сразу оговорюсь

Да я в общем-то и не спорю. Хотя бывают "идейные" побуждения вплоть до фанатизма. Примеров много, часто заканчиваются плохо для "идейных". Савонарола закончил на виселице. Жанна д"Арк на костре.Но в интересах Зеленского добиться мира на мало-мальски приличных условиях.Продолжение войны может закончиться непредсказуемо (не буду уточнять).Это точно не в его интересах.А насчёт миллиардов...Уже писал, если бы были хоть какие-то намёки на то, что у него рыльце в пушку, об этом уже трубили бы на всех перекрёстках. А так в его адрес обвинений много, а таких нет ни одного. И даже намёка.Так что да, я верю в его честность.