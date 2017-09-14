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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:20
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Да я в общем-то и не спорю.
Но в интересах Зеленского добиться мира на мало-мальски приличных условиях.
Продолжение войны может закончиться непредсказуемо (не буду уточнять
).
Это точно не в его интересах.
А насчёт миллиардов...
Уже писал, если бы были хоть какие-то намёки на то, что у него рыльце в пушку, об этом уже трубили бы на всех перекрёстках. А так в его адрес обвинений много, а таких нет ни одного. И даже намёка.
На самом деле именно вы должны быть форумчанином года,а не любители бурякового самогона.Хотя бы с точки зрения этики.
Ответить с таким достоинством,и главное признать что правда всегда где-то посередине..
Респект !
Спасибо.
Но я "парторг" да ещё упорно русскоязычный, следовательно, ...
P.s. Я, кстати, в тот пост добавил пару слов об "идейных".
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ЛАД
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:23
detroytred написав: fox767676 написав:ЛАД
Есть такая секта псевдоисториков фоменко-Носовского. Типа история переписана, Иисус жил не в Иерусалиме а в Константинополе , и не две, а т вы мясу лет назад и т .д и т.п.
Вже наскільки я вважаю, що можу зрозуміти майже будь-кого і майже будь-що, але від оцієї парочки волосся стало дибки і швидко прийшло розуміння -- не осілю))
Хоча знаю абсолютно адекватних і дуже грамотних людей, яким воно зайшло ще й як. Дива..
Мне, кстати, книжку Фоменко подсунул именно такой человек.
Чем это объяснить, не знаю.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:24
ЛАД написав:
Но в интересах Зеленского добиться мира на мало-мальски приличных условиях.
Не просто не згоден, а категорично не згоден))
Бо те, що комусь буде вважатися "на мало-мальски приличных условиях.", для деяких (і як правило, дуже активних...) буде зрадой зрадною.
Якщо навіть не зараз, але колись потім.
І!
Стане ще питання: нахіба? Нахіба було заходити на друге-третє коло, а не раніш?
По суті у влади вибір: або пожертвувати собою, або до Перемоги.
Еліти завжди зберігають себе...
Тому. Так. І прописано в законах.
Точніше не прописано, що можна "сдатися" на приємливих умовах.
Чути що? Капітуляція...
А не перемир'я на більш-менш приємливих умовах.
Тому Мар'яна вказала))
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:26
ЛАД можно 2 вопроса?
1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще
2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?
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Wirująświatła
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:26
Дюрі-бачі написав:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791
Дуже цікава справа, особливо пояснення звинуваченого:
02.03.2023 видали повістку
04.03.23 приїхав до РТЦК, їх відправили в селище Одеської області для отримання амуніції.
06.03.23 невеличкий автобус повіз на КСП за м. Костянтинівку Донецької області.
Замполіт сказав, що на підготовку часу не має і це місце він зможе покинути тільки як вантаж «200» чи сяде на 8 років.
Тут десь була "дискусія" щодо визначення "військовий злочин", то таки ст.402 ККУ має тут сенс?
Із справи:
""Отже, ОСОБА_7 вчинив умисний тяжкий військовий злочин за ч. 4 ст. 402 КК України за наявності прямої загрози національній безпеці держави...""
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alibob
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:39
ЛАД написав:
Мне, кстати, книжку Фоменко подсунул именно такой человек.
Чем это объяснить, не знаю.
Нам глубь веков уже видна
неразличимою детально,
и лишь историку дана
возможность врать документально.
Каждый выбирает ту ложь, которая хорошо ложится на его мироощущение.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:43
alibob написав: Дюрі-бачі написав:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791
Дуже цікава справа, особливо пояснення звинуваченого:
02.03.2023 видали повістку
04.03.23 приїхав до РТЦК, їх відправили в селище Одеської області для отримання амуніції.
06.03.23 невеличкий автобус повіз на КСП за м. Костянтинівку Донецької області.
Замполіт сказав, що на підготовку часу не має і це місце він зможе покинути тільки як вантаж «200» чи сяде на 8 років.
Тут десь була "дискусія" щодо визначення "військовий злочин", то таки ст.402 ККУ має тут сенс?
Із справи:
""Отже, ОСОБА_7 вчинив умисний тяжкий військовий злочин за ч. 4 ст. 402 КК України за наявності прямої загрози національній безпеці держави...""
та дискуссия была вообще о другом. А тут... - ну, формально - имеет: отдали приказ "стоять любой ценой" - приказ Особа исполнять отказалась.
Можно ли такой приказ вообще отдавать - отдельный вопрос...
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:50
Wirująświatła написав:ЛАД
можно 2 вопроса?
1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще
2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?
Бусификацию Господара Вельзевула поддерживают не только лишь все.
Проблема в параноидальности сего персонажа-обычно такие как он, покидают корабль в аккурат перед его потоплением.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:51
Wirująświatła написав:ЛАД
можно 2 вопроса?
1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще
2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?
В мене щось така думка виникла...
Бусифікація - це насильно/проти волі людини, так?
Тобто, насилля?
Так це ж - прямий злочин!
Як так виходить - насильно запихнути в бусик чоловіка і відвезти кудись... - ніякої наказуємості, а то і ще й премія "запихунам"
!
А як насильно запихнути в бусик жінку і відвезти кудись... - від 3х до 5ти?
Як так?©😁
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:54
Успіх на какой год войны ты это понял?
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