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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12505125061250712508>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:20

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: Да я в общем-то и не спорю.
Но в интересах Зеленского добиться мира на мало-мальски приличных условиях.
Продолжение войны может закончиться непредсказуемо (не буду уточнять :mrgreen: ).
Это точно не в его интересах.
А насчёт миллиардов...
Уже писал, если бы были хоть какие-то намёки на то, что у него рыльце в пушку, об этом уже трубили бы на всех перекрёстках. А так в его адрес обвинений много, а таких нет ни одного. И даже намёка.


На самом деле именно вы должны быть форумчанином года,а не любители бурякового самогона.Хотя бы с точки зрения этики.
Ответить с таким достоинством,и главное признать что правда всегда где-то посередине..
Респект !

Спасибо.
Но я "парторг" да ещё упорно русскоязычный, следовательно, ...

P.s. Я, кстати, в тот пост добавил пару слов об "идейных".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:23

  detroytred написав:
  fox767676 написав:ЛАД
Есть такая секта псевдоисториков фоменко-Носовского. Типа история переписана, Иисус жил не в Иерусалиме а в Константинополе , и не две, а т вы мясу лет назад и т .д и т.п.

Вже наскільки я вважаю, що можу зрозуміти майже будь-кого і майже будь-що, але від оцієї парочки волосся стало дибки і швидко прийшло розуміння -- не осілю))

Хоча знаю абсолютно адекватних і дуже грамотних людей, яким воно зайшло ще й як. Дива..
Мне, кстати, книжку Фоменко подсунул именно такой человек.
Чем это объяснить, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:24

  ЛАД написав:Но в интересах Зеленского добиться мира на мало-мальски приличных условиях.

Не просто не згоден, а категорично не згоден))

Бо те, що комусь буде вважатися "на мало-мальски приличных условиях.", для деяких (і як правило, дуже активних...) буде зрадой зрадною.
Якщо навіть не зараз, але колись потім.
І!
Стане ще питання: нахіба? Нахіба було заходити на друге-третє коло, а не раніш?

По суті у влади вибір: або пожертвувати собою, або до Перемоги.

Еліти завжди зберігають себе...
Тому. Так. І прописано в законах.
Точніше не прописано, що можна "сдатися" на приємливих умовах.
Чути що? Капітуляція...
А не перемир'я на більш-менш приємливих умовах.

Тому Мар'яна вказала))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:26

ЛАД можно 2 вопроса?
1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще
2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:26

  Дюрі-бачі написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791
Дуже цікава справа, особливо пояснення звинуваченого:
02.03.2023 видали повістку
04.03.23 приїхав до РТЦК, їх відправили в селище Одеської області для отримання амуніції.
06.03.23 невеличкий автобус повіз на КСП за м. Костянтинівку Донецької області.
Замполіт сказав, що на підготовку часу не має і це місце він зможе покинути тільки як вантаж «200» чи сяде на 8 років.


Тут десь була "дискусія" щодо визначення "військовий злочин", то таки ст.402 ККУ має тут сенс?
Із справи:
""Отже, ОСОБА_7 вчинив умисний тяжкий військовий злочин за ч. 4 ст. 402 КК України за наявності прямої загрози національній безпеці держави...""
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:39

  ЛАД написав:Мне, кстати, книжку Фоменко подсунул именно такой человек.
Чем это объяснить, не знаю.

Нам глубь веков уже видна
неразличимою детально,
и лишь историку дана
возможность врать документально.

Каждый выбирает ту ложь, которая хорошо ложится на его мироощущение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:43

  alibob написав:
  Дюрі-бачі написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791
Дуже цікава справа, особливо пояснення звинуваченого:
02.03.2023 видали повістку
04.03.23 приїхав до РТЦК, їх відправили в селище Одеської області для отримання амуніції.
06.03.23 невеличкий автобус повіз на КСП за м. Костянтинівку Донецької області.
Замполіт сказав, що на підготовку часу не має і це місце він зможе покинути тільки як вантаж «200» чи сяде на 8 років.


Тут десь була "дискусія" щодо визначення "військовий злочин", то таки ст.402 ККУ має тут сенс?
Із справи:
""Отже, ОСОБА_7 вчинив умисний тяжкий військовий злочин за ч. 4 ст. 402 КК України за наявності прямої загрози національній безпеці держави...""

та дискуссия была вообще о другом. А тут... - ну, формально - имеет: отдали приказ "стоять любой ценой" - приказ Особа исполнять отказалась.
Можно ли такой приказ вообще отдавать - отдельный вопрос...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:50

  Wirująświatła написав:ЛАД можно 2 вопроса?
1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще
2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?


Бусификацию Господара Вельзевула поддерживают не только лишь все.
Проблема в параноидальности сего персонажа-обычно такие как он, покидают корабль в аккурат перед его потоплением. :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:51

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:ЛАД можно 2 вопроса?
1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще
2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?

В мене щось така думка виникла...
Бусифікація - це насильно/проти волі людини, так?
Тобто, насилля?

Так це ж - прямий злочин!


Як так виходить - насильно запихнути в бусик чоловіка і відвезти кудись... - ніякої наказуємості, а то і ще й премія "запихунам" :mrgreen: !
А як насильно запихнути в бусик жінку і відвезти кудись... - від 3х до 5ти? :mrgreen:

Як так?©😁
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:54

Успіх на какой год войны ты это понял?
Wirująświatła
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