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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12505125061250712508

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:59

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:ЛАД можно 2 вопроса?
1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще
2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?

В мене щось така думка виникла...
Бусифікація - це насильно/проти волі людини, так?
Тобто, насилля?

Так це ж - прямий злочин!


Як так виходить - насильно запихнути в бусик чоловіка і відвезти кудись... - ніякої наказуємості, а то і ще й премія "запихунам" :mrgreen: !
А як насильно запихнути в бусик жінку і відвезти кудись... - від 3х до 5ти? :mrgreen:

Як так?©😁


Мне одному кажется, что Так активно как сейчас полицаи и тцк охотятся за "ресурсом", за всю историю Украины и близко так активно не задерживали и не искали самых злостных и неочень преступников ? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:02

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Но в интересах Зеленского добиться мира на мало-мальски приличных условиях.

Не просто не згоден, а категорично не згоден))

Бо те, що комусь буде вважатися "на мало-мальски приличных условиях.", для деяких (і як правило, дуже активних...) буде зрадой зрадною.
Якщо навіть не зараз, але колись потім.
І!
Стане ще питання: нахіба? Нахіба було заходити на друге-третє коло, а не раніш?

По суті у влади вибір: або пожертвувати собою, або до Перемоги.

Еліти завжди зберігають себе...
Тому. Так. І прописано в законах.
Точніше не прописано, що можна "сдатися" на приємливих умовах.
Чути що? Капітуляція...
А не перемир'я на більш-менш приємливих умовах.

Тому Мар'яна вказала))

Тем не менее Франция капитулировала, хотя могла продолжать воевать (https://surl.li/zlrtpj).
А война может завершиться миром "на мало-мальски приличных условиях", а может и поражением и капитуляцией. Если есть варианты хотя бы условной победы и возможности для этого, то можно и продолжать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:03

  Wirująświatła написав:Успіх на какой год войны ты это понял? По Конституции Украины права у всех одинаковые, а по конституции Зеленского - разные.


То вы еще конституцию непридатного не видели.
А я помню,как он хотел запретить передвигаться между районами (!!) без разрешения ТЦК, аж потужный его одернул прилюдно.
Ну зато ему не соромно.Хорошая фраза.Вполне покатит на плакат.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:09

Господар Вельзевула между районами не слышал а про междугород что то было. В Ирпень после освобождения ещё месяц не пускали жителей. В нашем жк сформировали бригаду смотрящих, чтобы мародёры всё не растащили.

каждый правитель во сне видит себя сталиным или путиным. вечная власть которую никто не может свергнуть и любые безумства в безлимите. Ну это как каждый бизнесмен мечтает о богатстве, а каждый учёный о новом открытии.
  Господар Вельзевула написав:Жадность и страх являются основными движителями в среде млекопитающих, особенно развитых гомо сапиесов. В случае с макаками,скорее голод и страх, сразу оговорюсь
на счёт жадности макака очень жадное животное. Но жадность применяется только к еде. Страх голода и смерти конечно присутствует. Но ни одно из этих качеств не объясняет дружелюбие макаки, так что список не полный.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:19

  Wirująświatła написав:ЛАД можно 2 вопроса?
1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще
2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?

Можно.
Только стоит уточнить, что такое "бусификация".
Но я, вроде, высказывался по этому вопросу.
Я "за" мобилизацию, пусть даже принудительную. Большинство пошли в армию именно так, по повестке, а не добровольно.
Я "против" избиений и прочих эксцессов в этом процессе. Если называть бусификацией именно это, то я против.
Есть законы и они должны соблюдаться.

О конкретных людях говорить не могу, не зная ситуацию. И здесь задавал вопрос: "Почему не на фронте?", - только особенно "пламенным патриотам".
Что удивляет в процессе мобилизации, это то, что есть люди (лично знаю), вполне здоровые, не скрывающиеся, с обновлёнными данными, их координаты точно известны ТЦК, но они ни разу не получали повестку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:21

  Wirująświatła написав:Господар Вельзевула между районами не слышал а про междугород что то было. каждый правитель во сне видит себя сталиным или путиным. вечная власть которую никто не может свергнуть и любые безумства в безлимите. Ну это как каждый бизнесмен мечтает о богатстве, а каждый учёный о новом открытии.


Между районами области. Не суть. Я про направление мысли. Если потужный напоминает "голубого воришку" из 12 стульев, который стыдливо отрицает перегибы бусификации ртом своих лакеев, то непридатный рубил бы сплеча.
А ведь нерешительность потужного многим спасла жизни- о запрете пересечения кордона без ВОД нормальные параноики знали за три месяца до,тупо читая в новостях срач про новый закон в Раде, и вполне себе покинули землю обетованную, нагрузившись тремя детьми и инвалидами,которых тут же выпхали назад после пересечения кордона.
А то пошли бы за ВОД-и умерли от сердечной недостаточности,переволновавшись.
Всегда может быть хуже.
Господар Вельзевула
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