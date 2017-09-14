Wirująświatła написав:ЛАД можно 2 вопроса? 1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще 2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?
В мене щось така думка виникла... Бусифікація - це насильно/проти волі людини, так? Тобто, насилля?
Так це ж - прямий злочин!
Як так виходить - насильно запихнути в бусик чоловіка і відвезти кудись... - ніякої наказуємості, а то і ще й премія "запихунам" ! А як насильно запихнути в бусик жінку і відвезти кудись... - від 3х до 5ти?
ЛАД написав:Но в интересах Зеленского добиться мира на мало-мальски приличных условиях.
Не просто не згоден, а категорично не згоден))
Бо те, що комусь буде вважатися "на мало-мальски приличных условиях.", для деяких (і як правило, дуже активних...) буде зрадой зрадною. Якщо навіть не зараз, але колись потім. І! Стане ще питання: нахіба? Нахіба було заходити на друге-третє коло, а не раніш?
По суті у влади вибір: або пожертвувати собою, або до Перемоги.
Еліти завжди зберігають себе... Тому. Так. І прописано в законах. Точніше не прописано, що можна "сдатися" на приємливих умовах. Чути що? Капітуляція... А не перемир'я на більш-менш приємливих умовах.
Тому Мар'яна вказала))
Тем не менее Франция капитулировала, хотя могла продолжать воевать (https://surl.li/zlrtpj). А война может завершиться миром "на мало-мальски приличных условиях", а может и поражением и капитуляцией. Если есть варианты хотя бы условной победы и возможности для этого, то можно и продолжать.
Wirująświatła написав:Успіх на какой год войны ты это понял? По Конституции Украины права у всех одинаковые, а по конституции Зеленского - разные.
То вы еще конституцию непридатного не видели. А я помню,как он хотел запретить передвигаться между районами (!!) без разрешения ТЦК, аж потужный его одернул прилюдно. Ну зато ему не соромно.Хорошая фраза.Вполне покатит на плакат.
Господар Вельзевула между районами не слышал а про междугород что то было. В Ирпень после освобождения ещё месяц не пускали жителей. В нашем жк сформировали бригаду смотрящих, чтобы мародёры всё не растащили.
каждый правитель во сне видит себя сталиным или путиным. вечная власть которую никто не может свергнуть и любые безумства в безлимите. Ну это как каждый бизнесмен мечтает о богатстве, а каждый учёный о новом открытии.
Господар Вельзевула написав:Жадность и страх являются основными движителями в среде млекопитающих, особенно развитых гомо сапиесов. В случае с макаками,скорее голод и страх, сразу оговорюсь
на счёт жадности макака очень жадное животное. Но жадность применяется только к еде. Страх голода и смерти конечно присутствует. Но ни одно из этих качеств не объясняет дружелюбие макаки, так что список не полный.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:ЛАД можно 2 вопроса? 1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще 2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?
Можно. Только стоит уточнить, что такое "бусификация". Но я, вроде, высказывался по этому вопросу. Я "за" мобилизацию, пусть даже принудительную. Большинство пошли в армию именно так, по повестке, а не добровольно. Я "против" избиений и прочих эксцессов в этом процессе. Если называть бусификацией именно это, то я против. Есть законы и они должны соблюдаться.
О конкретных людях говорить не могу, не зная ситуацию. И здесь задавал вопрос: "Почему не на фронте?", - только особенно "пламенным патриотам". Что удивляет в процессе мобилизации, это то, что есть люди (лично знаю), вполне здоровые, не скрывающиеся, с обновлёнными данными, их координаты точно известны ТЦК, но они ни разу не получали повестку.
Wirująświatła написав:Господар Вельзевула между районами не слышал а про междугород что то было. каждый правитель во сне видит себя сталиным или путиным. вечная власть которую никто не может свергнуть и любые безумства в безлимите. Ну это как каждый бизнесмен мечтает о богатстве, а каждый учёный о новом открытии.
Между районами области. Не суть. Я про направление мысли. Если потужный напоминает "голубого воришку" из 12 стульев, который стыдливо отрицает перегибы бусификации ртом своих лакеев, то непридатный рубил бы сплеча. А ведь нерешительность потужного многим спасла жизни- о запрете пересечения кордона без ВОД нормальные параноики знали за три месяца до,тупо читая в новостях срач про новый закон в Раде, и вполне себе покинули землю обетованную, нагрузившись тремя детьми и инвалидами,которых тут же выпхали назад после пересечения кордона. А то пошли бы за ВОД-и умерли от сердечной недостаточности,переволновавшись. Всегда может быть хуже.
Wirująświatła написав:Господар Вельзевула между районами не слышал а про междугород что то было. В Ирпень после освобождения ещё месяц не пускали жителей. В нашем жк сформировали бригаду смотрящих, чтобы мародёры всё не растащили. .....
ЛАД написав:Я "за" мобилизацию, пусть даже принудительную. Большинство пошли в армию именно так, по повестке, а не добровольно. Я "против" избиений и прочих эксцессов в этом процессе. Если называть бусификацией именно это, то я против.
если "принудительно" человек не хочет, что с ним дальше делать? по закону тюрьмы, но столько мест там нет к тому же содержать арестанта затратно.