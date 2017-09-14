Додано: Суб 08 лют, 2025 23:19

Wirująświatła написав: ЛАД можно 2 вопроса?

1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще

2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности? можно 2 вопроса?1. поддерживаете ли вы бусификацию вообще2. поддерживаете ли вы бусификацию Господар Вельзевула в частности?

Можно.Только стоит уточнить, что такое "бусификация".Но я, вроде, высказывался по этому вопросу.Я "за" мобилизацию, пусть даже принудительную. Большинство пошли в армию именно так, по повестке, а не добровольно.Я "против" избиений и прочих эксцессов в этом процессе. Если называть бусификацией именно это, то я против.Есть законы и они должны соблюдаться.О конкретных людях говорить не могу, не зная ситуацию. И здесь задавал вопрос: "Почему не на фронте?", - только особенно "пламенным патриотам".Что удивляет в процессе мобилизации, это то, что есть люди (лично знаю), вполне здоровые, не скрывающиеся, с обновлёнными данными, их координаты точно известны ТЦК, но они ни разу не получали повестку.