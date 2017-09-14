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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1250712508125091251012511 ... 12513>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:А я помню,как он хотел запретить передвигаться между районами (!!) без разрешения ТЦК, аж потужный его одернул прилюдно


Уже внутри своего района в паре сотен метров от дома стремно ходить. Вышел было вечером недавно за хлебушком вечером. Тут вдруг my_cop-ы сзади из ниоткуда подьезжают, "покажите документы", "нет документов", "ну дию или просто назовитесь", назвался, проверили что-то в планшете 2 мин, уехали "мы ж не знаем чего ты тут лазишь" (так и сказали: "ты","лазишь" - вот это я понимаю, уровень общения с гражданами). Что это было, хз. И не хочешь с ними лишний раз связываться и ругаться, но это ж не дело.
И вроде хочешь спокойно жить по всем законам в нормальном государстве (и чтоб другие жили тоже по законам), в т.ч. пройти ту гребаную влк, как предписано, но видишь весь треш и понимаешь, что просто станешь "бесрочным добровольцем" с 200/300 дверью выхода, явись только туда. :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:33

  Wirująświatła написав:Господар Вельзевула видите как всё просто :D от любви до ненависти один шаг.


Специально провалили пана Лада? Я так и думал.
Но моя позиция принципиальна- не шли людей туда,где нет тебя.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:35

  Господар Вельзевула написав:Специально провалили пана Лада? Я так и думал.
точку зрения ЛАДа я знаю давно. Если он ее не поменял. Спорить об одном и том же по кругу надоело, ЛАД никого не учит жить, и у меня к нему тоже претензий нет. Перфоманс был только ради вас.
  Господар Вельзевула написав:Но моя позиция принципиальна- не шли людей туда,где нет тебя.
а если ты в плену или в котле значит шли? (речь не лично про вас)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:39

  Wirująświatła написав: Перфоманс был только ради вас.


Я понимал это. И не хотел вам его испортить.
А так да,скучно. У вас Резерв + работает? У меня целый день нет.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:40

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я "за" мобилизацию, пусть даже принудительную. Большинство пошли в армию именно так, по повестке, а не добровольно.
Я "против" избиений и прочих эксцессов в этом процессе. Если называть бусификацией именно это, то я против. Избить, запугать - самый простой и дешевый способ. Быть за принудительную мобилизацию, но против избиений не получится.
если "принудительно" человек не хочет, что с ним дальше делать? по закону тюрьма, но столько мест там нет, к тому же содержать арестанта затратно.
Если война "экзистенциальная", то...
В прошлую войну были штрафбаты.
Но если в тюрьмы/штрафбаты кандидатов больше, чем в армию...
Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то...
"Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.

Господар Вельзевула, я не исправил ваше мнение о себе такими формулировками?
Или ещё ухудшил? :)

  ЛАД написав:Что удивляет в процессе мобилизации, это то, что есть люди (лично знаю), вполне здоровые, не скрывающиеся, с обновлёнными данными, их координаты точно известны ТЦК, но они ни разу не получали повестку.
я даже знаю военных которые никогда не были на фронте.
Ну тут такое: "Куда Родина пошлёт".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:42

  ЛАД написав:Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то...
"Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.
хм неожиданно. Я думал скажете за родину надо всем умереть потому что в 1941-1945 многие умерли. То что прогнило пишем давно. Оно бы всё равно к +/- этому же и пришло даже без войны. Слишком большой дисбаланс с креном в сторону чиновников. Как минимум был бы еще один майдан с плакатами вы там не уху ели?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 23:45, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:42

  Господар Вельзевула написав:Но моя позиция принципиальна- не шли людей туда,где нет тебя.

Т.е. никто никого никуда не может слать?
Туда, где ты есть, можно только звать 😁

Вот только Успих звал, звал, а результат тот же.

Кстати, в поговорке шаг совершенно не к месту, правильно "от любви до ненависти один стакан"
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:45

  a77 написав:
  Господар Вельзевула написав:А я помню,как он хотел запретить передвигаться между районами (!!) без разрешения ТЦК, аж потужный его одернул прилюдно


Уже внутри своего района в паре сотен метров от дома стремно ходить. Вышел было вечером недавно за хлебушком вечером. Тут вдруг my_cop-ы сзади из ниоткуда подьезжают, "покажите документы", "нет документов", "ну дию или просто назовитесь", назвался, проверили что-то в планшете 2 мин, уехали "мы ж не знаем чего ты тут лазишь" (так и сказали: "ты","лазишь" - вот это я понимаю, уровень общения с гражданами). Что это было, хз. И не хочешь с ними лишний раз связываться и ругаться, но это ж не дело.
И вроде хочешь спокойно жить по всем законам в нормальном государстве (и чтоб другие жили тоже по законам), в т.ч. пройти ту гребаную влк, как предписано, но видишь весь треш и понимаешь, что просто станешь "бесрочным добровольцем" с 200/300 дверью выхода, явись только туда. :roll:

Так у вас всё произошло исключительно прилично, по закону.
А слово "лазишь" - так это почти ласково.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:47

  Сибарит написав:Кстати, в поговорке шаг совершенно не к месту, правильно "от любви до ненависти один стакан"
я слышал вариант с шагом и он широко распространен вот например
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D ... 0%B0%D0%B3

  ЛАД написав:Ну тут такое: "Куда Родина пошлёт".
в ближайший ресторан)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:48

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то...
"Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.
хм неожиданно. Я думал скажете за родину надо всем умереть потому что в 1941-1945 многие умерли. То что прогнило пишем давно. Оно бы всё равно к +/- этому же и пришло даже без войны. Слишком большой дисбаланс с креном в сторону чиновников. Как минимум был бы еще один майдан с плакатами вы там не уху ели?

В 1941-1945 все не умерли.
И тюрьму вместо призыва выбирали немногие.
О пирровой победе (и даже "пирровом поражении") я уже тоже как-то писал.
ЛАД
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