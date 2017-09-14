Господар Вельзевула написав:А я помню,как он хотел запретить передвигаться между районами (!!) без разрешения ТЦК, аж потужный его одернул прилюдно
Уже внутри своего района в паре сотен метров от дома стремно ходить. Вышел было вечером недавно за хлебушком вечером. Тут вдруг my_cop-ы сзади из ниоткуда подьезжают, "покажите документы", "нет документов", "ну дию или просто назовитесь", назвался, проверили что-то в планшете 2 мин, уехали "мы ж не знаем чего ты тут лазишь" (так и сказали: "ты","лазишь" - вот это я понимаю, уровень общения с гражданами). Что это было, хз. И не хочешь с ними лишний раз связываться и ругаться, но это ж не дело. И вроде хочешь спокойно жить по всем законам в нормальном государстве (и чтоб другие жили тоже по законам), в т.ч. пройти ту гребаную влк, как предписано, но видишь весь треш и понимаешь, что просто станешь "бесрочным добровольцем" с 200/300 дверью выхода, явись только туда.
ЛАД написав:Я "за" мобилизацию, пусть даже принудительную. Большинство пошли в армию именно так, по повестке, а не добровольно. Я "против" избиений и прочих эксцессов в этом процессе. Если называть бусификацией именно это, то я против. Избить, запугать - самый простой и дешевый способ. Быть за принудительную мобилизацию, но против избиений не получится.
если "принудительно" человек не хочет, что с ним дальше делать? по закону тюрьма, но столько мест там нет, к тому же содержать арестанта затратно.
Если война "экзистенциальная", то... В прошлую войну были штрафбаты. Но если в тюрьмы/штрафбаты кандидатов больше, чем в армию... Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то... "Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.
Господар Вельзевула, я не исправил ваше мнение о себе такими формулировками? Или ещё ухудшил?
ЛАД написав:Что удивляет в процессе мобилизации, это то, что есть люди (лично знаю), вполне здоровые, не скрывающиеся, с обновлёнными данными, их координаты точно известны ТЦК, но они ни разу не получали повестку.
я даже знаю военных которые никогда не были на фронте.
ЛАД написав:Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то... "Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.
хм неожиданно. Я думал скажете за родину надо всем умереть потому что в 1941-1945 многие умерли. То что прогнило пишем давно. Оно бы всё равно к +/- этому же и пришло даже без войны. Слишком большой дисбаланс с креном в сторону чиновников. Как минимум был бы еще один майдан с плакатами вы там не уху ели?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 23:45, всього редагувалось 2 разів.
Господар Вельзевула написав:А я помню,как он хотел запретить передвигаться между районами (!!) без разрешения ТЦК, аж потужный его одернул прилюдно
Уже внутри своего района в паре сотен метров от дома стремно ходить. Вышел было вечером недавно за хлебушком вечером. Тут вдруг my_cop-ы сзади из ниоткуда подьезжают, "покажите документы", "нет документов", "ну дию или просто назовитесь", назвался, проверили что-то в планшете 2 мин, уехали "мы ж не знаем чего ты тут лазишь" (так и сказали: "ты","лазишь" - вот это я понимаю, уровень общения с гражданами). Что это было, хз. И не хочешь с ними лишний раз связываться и ругаться, но это ж не дело. И вроде хочешь спокойно жить по всем законам в нормальном государстве (и чтоб другие жили тоже по законам), в т.ч. пройти ту гребаную влк, как предписано, но видишь весь треш и понимаешь, что просто станешь "бесрочным добровольцем" с 200/300 дверью выхода, явись только туда.
Так у вас всё произошло исключительно прилично, по закону. А слово "лазишь" - так это почти ласково.
ЛАД написав:Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то... "Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.
хм неожиданно. Я думал скажете за родину надо всем умереть потому что в 1941-1945 многие умерли. То что прогнило пишем давно. Оно бы всё равно к +/- этому же и пришло даже без войны. Слишком большой дисбаланс с креном в сторону чиновников. Как минимум был бы еще один майдан с плакатами вы там не уху ели?
В 1941-1945 все не умерли. И тюрьму вместо призыва выбирали немногие. О пирровой победе (и даже "пирровом поражении") я уже тоже как-то писал.