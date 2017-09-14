Додано: Суб 08 лют, 2025 23:32

Господар Вельзевула написав: А я помню,как он хотел запретить передвигаться между районами (!!) без разрешения ТЦК, аж потужный его одернул прилюдно А я помню,как он хотел запретить передвигаться между районами (!!) без разрешения ТЦК, аж потужный его одернул прилюдно

Уже внутри своего района в паре сотен метров от дома стремно ходить. Вышел было вечером недавно за хлебушком вечером. Тут вдруг my_cop-ы сзади из ниоткуда подьезжают, "покажите документы", "нет документов", "ну дию или просто назовитесь", назвался, проверили что-то в планшете 2 мин, уехали "мы ж не знаем чего ты тут лазишь" (так и сказали: "ты","лазишь" - вот это я понимаю, уровень общения с гражданами). Что это было, хз. И не хочешь с ними лишний раз связываться и ругаться, но это ж не дело.И вроде хочешь спокойно жить по всем законам в нормальном государстве (и чтоб другие жили тоже по законам), в т.ч. пройти ту гребаную влк, как предписано, но видишь весь треш и понимаешь, что просто станешь "бесрочным добровольцем" с 200/300 дверью выхода, явись только туда.