Додано: Нед 09 лют, 2025 00:11

ЛАД написав: Если война "экзистенциальная", то...

В прошлую войну были штрафбаты.

Но если в тюрьмы/штрафбаты кандидатов больше, чем в армию...

Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то...

"Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.



Если война "экзистенциальная", то...В прошлую войну были штрафбаты.Но если в тюрьмы/штрафбаты кандидатов больше, чем в армию...Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то..."Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.

Кто первичен - человек или государство, почему-то считающее тебя ресурсом и своим имуществом ?Всех (большинство) заберут, кто останется ? Приедут ребята из Африки, Азии вместо меня и станут щирими українцями. Мне што с такого сценария ? Сидеть и не вякать ?, идти куда пошлют, неизвестно куда и насколько ?Знаю, тяжелые вопросы, но что делать то, чтоб найти баланс интересов людей и гос-ва ?Так я знаю кто больше виноват - гос-во, которое возглавляют якобы умы, в том числе военные, которые усердно учились-учились в военных вузах, имеют высочайшие звания. Так вот они должны (обязаны) были при полном доступе к информации, думать по максимуму, стратегически на все случаи еще в 2022 году (хотя бы). Все эти Залізні генерали, которых мне навязчиво хотят подставить на выборы без выбора. Хотя бы серьезно думать о сроках службы/ротациях, а не вручать людям билеты в один конец. Много чего нужно было. Ясное дело, никому из пересичных теперь особо не хочется латать их пройобы своими телами (так был бы виден свет в тоннеле, не говоря уже о длине того тоннеля...). Не думали они? а теперь уже сложнее всё. хз что делать.