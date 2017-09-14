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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лют, 2025 23:48
Сибарит написав:
Вот только Успих звал, звал, а результат тот же.
Успіх - кликав, кликав...
Запрошував, запрошував вступати до лав ЗСУ...
Більше двох років запрошував...
І...
Сам вийшов...
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Додано: Суб 08 лют, 2025 23:51
Сибарит написав: ЛАД написав:
Мне, кстати, книжку Фоменко подсунул именно такой человек.
Чем это объяснить, не знаю.
Нам глубь веков уже видна
неразличимою детально,
и лишь историку дана
возможность врать документально.
Каждый выбирает ту ложь, которая хорошо ложится на его мироощущение.
Это правда.
Но всё же есть какие-то объективные критерии.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 23:52
ЛАД написав:
О пирровой победе (и даже "пирровом поражении") я уже тоже как-то писал.
хз какое из них пирровое, когда не останется украинцев, война закончится сама собой и территорию заселят иностранцами или подписать что то политически невыгодное, но сохранить миллионы жизней и нацию.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 08 лют, 2025 23:59
ЛАД написав: Wirująświatła написав:Господар Вельзевула
между районами не слышал а про междугород что то было. В Ирпень после освобождения ещё месяц не пускали жителей. В нашем жк сформировали бригаду смотрящих, чтобы мародёры всё не растащили.
.....
Какие мародёры?!
Это ж только москали такие!
По соседству с Виталей (гостомель, ЖК Патріотів) мародерили наши)
На камерах увидели)
Там коллега живет в дуплексе, у него тоже лазили.
Мародеров (недалекие соседи) вычислили. Отправили на фронт смывать позор кровью. . Там погибли.
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Hotab
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:00
Успіх написав:
Так це ж - прямий злочин!
Ваша неіспорченість лишніми знаніями чесно кажучи улибає. ) без образ.
Но я вас іспорчу )
вже часу маєте достатньо, раз за серіали всілись, то почитайте подорож на край ночі.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:02
Успіх
Більше двох років запрошував...
«Вас почуто! Їдемо до Львову!»
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:04
Hotab написав:
По соседству с Виталей (гостомель, ЖК Патріотів) мародерили наши)
На камерах увидели)
Там коллега живет в дуплексе, у него тоже лазили.
Мародеров (недалекие соседи) вычислили. Отправили на фронт смывать позор кровью. . Там погибли.
массовое было явление. у нас в жк слили бенз почти со всех тачек, выламывали люки бензобака, мою почему то не тронули, может потому что соляра или спугнули или емкости закончились. Думаю сливали для генераторов. те что стояли по городу были раззутые. Я когда приехал 1.05 просто охринел от количества разбитого стекла на асфальте и раззутых тачек. Без очков ходить было опасно, небольшой ветер и частицы битого стекла летят прямо в глаза.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 09 лют, 2025 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:11
ЛАД написав:
Если война "экзистенциальная", то...
В прошлую войну были штрафбаты.
Но если в тюрьмы/штрафбаты кандидатов больше, чем в армию...
Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то...
"Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.
Кто первичен - человек или государство, почему-то считающее тебя ресурсом и своим имуществом ?
Всех (большинство) заберут, кто останется ? Приедут ребята из Африки, Азии вместо меня и станут щирими українцями. Мне што с такого сценария ? Сидеть и не вякать ?, идти куда пошлют, неизвестно куда и насколько ?
Знаю, тяжелые вопросы, но что делать то, чтоб найти баланс интересов людей и гос-ва ?
Так я знаю кто больше виноват - гос-во, которое возглавляют якобы умы, в том числе военные, которые усердно учились-учились в военных вузах, имеют высочайшие звания. Так вот они должны (обязаны) были при полном доступе к информации, думать по максимуму, стратегически на все случаи еще в 2022 году (хотя бы). Все эти Залізні генерали, которых мне навязчиво хотят подставить на выборы без выбора. Хотя бы серьезно думать о сроках службы/ротациях, а не вручать людям билеты в один конец. Много чего нужно было. Ясное дело, никому из пересичных теперь особо не хочется латать их пройобы своими телами (так был бы виден свет в тоннеле, не говоря уже о длине того тоннеля...). Не думали они? а теперь уже сложнее всё. хз что делать.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:12
Banderlog написав: Успіх написав:
Так це ж - прямий злочин!
Ваша неіспорченість лишніми знаніями чесно кажучи улибає. ) без образ.
Но я вас іспорчу )
вже часу маєте достатньо, раз за серіали всілись
, то почитайте подорож на край ночі.
Та не густо вільного часу, раз я ті серіали дивлюсь переважно після 0:00 ночі
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:14
Успіх написав:
Та не густо вільного часу, раз я ті серіали дивлюсь переважно після 0:00 ночі
бессонница? дурной симптом. за давлением/сахаром/трубами/чайником следишь?
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