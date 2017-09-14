Додано: Нед 09 лют, 2025 00:27

ЛАД написав: Так у вас всё произошло исключительно прилично, по закону.

А слово "лазишь" - так это почти ласково. Так у вас всё произошло исключительно прилично, по закону.А слово "лазишь" - так это почти ласково.

Ну да. Можно было более корректно выразиться - не ты, а вы, не лазишь, а ходишь. Жить в полиейском государстве не сильно хочу. А так да, не считая того, что они себя достаточно нагло вели, чуствуя себя хозяевами, будем считать, что проводили свои профилактические работы. Это еще хорошо что обновлял данные летом, а так бы скорее всего как мясо закинули и доставили. На днях читал, что якобы чел числился в "розыске", откупился за 20к грн от полицаев и его отпустили. Не знаю, правда, неправда, но не выглядит чем-то совсем нереальным. Нормально, все при делах, бабки льются рекой, зачем войну вообще заканчивать.