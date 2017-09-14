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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:21
Wirująświatła написав:
массовое было явление. у нас в жк слили бенз почти со всех тачек, выламывали люки бензобака, мою почему то не тронули, может потому что соляра или спугнули или емкости закончились. Думаю сливали для генераторов. те что стояли по городу были раззутые. Я когда приехал 1.05 просто охринел от количества разбитого стекла на асфальте и раззутых тачек. Без очков ходить было опасно, небольшой ветер и частицы битого стекла летят прямо в глаза
Hotab написав:
По соседству с Виталей (гостомель, ЖК Патріотів) мародерили наши
)
На камерах увидели)
Там коллега живет в дуплексе, у него тоже лазили.
Мародеров (недалекие соседи) вычислили. Отправили на фронт смывать позор кровью. . Там погибли.
.
Як тут не згадати слова мого вчителя-біолога, який полюбляв казати: "хто це зробив? Може прийшли німці і це зробили? Ні? Китайці? Ні? Японці? Ні? А хто?... Так, МИ! Це МИ зробили - українці!!!"
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:27
ЛАД написав:
Так у вас всё произошло исключительно прилично, по закону.
А слово "лазишь" - так это почти ласково.
Ну да. Можно было более корректно выразиться - не ты, а вы, не лазишь, а ходишь. Жить в полиейском государстве не сильно хочу. А так да, не считая того, что они себя достаточно нагло вели, чуствуя себя хозяевами, будем считать, что проводили свои профилактические работы. Это еще хорошо что обновлял данные летом, а так бы скорее всего как мясо закинули и доставили. На днях читал, что якобы чел числился в "розыске", откупился за 20к грн от полицаев и его отпустили. Не знаю, правда, неправда, но не выглядит чем-то совсем нереальным. Нормально, все при делах, бабки льются рекой, зачем войну вообще заканчивать.
Востаннє редагувалось a77
в Нед 09 лют, 2025 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:27
Wirująświatła написав:
бессонница?
Успіх написав:
Та не густо вільного часу, раз я ті серіали дивлюсь переважно після 0:00 ночі
дурной симптом. за давлением/сахаром/трубами/чайником следишь?
Цікаво, чи хоч хтось прийде з фронту з нормальним сном?
Тиск і цукор - норм.
Труби - це що?
Чайником пар спускаю на форумі
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:39
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Если народ не хочет защищать родину от агрессора, то...
"Не всё в порядке в королевстве Датском" (есть и перевод: "Прогнило что-то в Датском королевстве") и заслуживает ли такое королевство право на существование.
хм неожиданно. Я думал скажете за родину надо всем умереть потому что в 1941-1945 многие умерли. То что прогнило пишем давно. Оно бы всё равно к +/- этому же и пришло даже без войны. Слишком большой дисбаланс с креном в сторону чиновников. Как минимум был бы еще один майдан с плакатами вы там не уху ели?
Добавлю.
Что в 41-45, что сегодня поражение ведёт к ухудшению ситуации. Плохое сменится на худшее с весьма туманными перспективами на будущее.
Да, в Украине многое было плохо, но была и есть возможность/вероятность улучшения. В случае поражения такая возможность отдаляется в туманное будущее.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:41
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
О пирровой победе (и даже "пирровом поражении") я уже тоже как-то писал.
хз какое из них пирровое, когда не останется украинцев, война закончится сама собой и территорию заселят иностранцами или подписать что то политически невыгодное, но сохранить миллионы жизней и нацию.
Конечно, первое.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:44
Успіх написав: Banderlog написав: Успіх написав:
Так це ж - прямий злочин!
Ваша неіспорченість лишніми знаніями чесно кажучи улибає. ) без образ.
Но я вас іспорчу )
вже часу маєте достатньо, раз за серіали всілись
, то почитайте подорож на край ночі.
Та не густо вільного часу, раз я ті серіали дивлюсь переважно після 0:00 ночі
книжка краще убаюкує, до того ж там чуть про тебе) і від першого лиця.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:48
Успіх написав:
Труби - це що?
сердце/сосуды бессонница лупит по сосудам.
Успіх написав:
Цікаво, чи хоч хтось прийде з фронту з нормальним сном?
ко мне когда то прицепилась бессонница пришлось целый образ жизни поменять, после 21:00 много чего не делал, тихая музыка или легкий сериал, никаких интернетов, серьёзных книг, звонков по работе. обязательно прогулка перед сном, курить бросил. Но это как с диетой, месяц два держишься а потом срываешься. Хоть курить заново не стал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 09 лют, 2025 00:55, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 00:50
Hotab написав: ЛАД написав:
..........
Какие мародёры?!
Это ж только москали такие!
По соседству с Виталей (гостомель, ЖК Патріотів) мародерили наши)
На камерах увидели)
Там коллега живет в дуплексе, у него тоже лазили.
Мародеров (недалекие соседи) вычислили. Отправили на фронт смывать позор кровью. . Там погибли.
Вычислили наверняка не всех.
Хорошо помню весной 22-го разбитые витрины табачных киосков и некоторых продмагов. Напомню на всякий случай, Харьков в оккупации не был и власть была всё время украинская и никуда не исчезала.
Кого-то ловили и даже привязывали к столбу с табличкой "Мародёр". Далеко не всех.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 01:03
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Додано: Нед 09 лют, 2025 01:15
Banderlog написав: Успіх написав: Banderlog написав:
[quote="5822191:Успіх"
Так це ж - прямий злочин!
Ваша неіспорченість лишніми знаніями чесно кажучи улибає. ) без образ.
Но я вас іспорчу )
вже часу маєте достатньо, раз за серіали всілись
, то почитайте подорож на край ночі.
Та не густо вільного часу, раз я ті серіали дивлюсь переважно після 0:00 ночі
книжка краще убаюкує, до того ж там чуть про тебе) і від першого лиця.[/quote]
====
Послухав опис/короткий зміст тої книжки блогером... - то там швидше йдеться про Бандерлога, а не про мене
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