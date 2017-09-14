Додано: Нед 09 лют, 2025 02:00

a77 написав: ..........

Кто первичен - человек или государство, почему-то считающее тебя ресурсом и своим имуществом ? ..........Кто первичен - человек или государство, почему-то считающее тебя ресурсом и своим имуществом ?

Всех (большинство) заберут, кто останется ? Приедут ребята из Африки, Азии вместо меня и станут щирими українцями. Мне што с такого сценария ? Сидеть и не вякать ?, идти куда пошлют, неизвестно куда и насколько ?

Так я знаю кто больше виноват - гос-во, которое возглавляют якобы умы, в том числе военные, которые усердно учились-учились в военных вузах, имеют высочайшие звания.

Так вот они должны (обязаны) были при полном доступе к информации, думать по максимуму, стратегически на все случаи еще в 2022 году (хотя бы). Все эти Залізні генерали, которых мне навязчиво хотят подставить на выборы без выбора. Хотя бы серьезно думать о сроках службы/ротациях, а не вручать людям билеты в один конец. Много чего нужно было.

Ясное дело, никому из пересичных теперь особо не хочется латать их пройобы своими телами (так был бы виден свет в тоннеле, не говоря уже о длине того тоннеля...). Не думали они? а теперь уже сложнее всё. хз что делать.

Можно было более корректно выразиться - не ты, а вы, не лазишь, а ходишь.

Это еще хорошо что обновлял данные летом, а так бы скорее всего...

Сложный вопрос. Обычно решался в пользу государства.Надо, как вы пишете, "найти баланс интересов людей и гос-ва". И искать его лучше до войны.Это то, что и называется пирровой победой. Ну на фиг.Не усердно.Не имеют. Ой, прочитал "знания". Звания имеют.Должны были.Но как бы они не думали, какими бы гениальными они не были, есть объективные вещи. Если выставить прекрасного боксёра лёгкого веса против более слабого (по технике и квалификации) супертяжа, он не выстоит.Если агрессор готовился годами, имея для этого средства (и технические, и финансовые), а мы разрушали свою промышленность, рассказывая, что это "никому не нужное наследие совка, а мы построим великую с/х державу", то это как раз тот случай."пройобы" у военных, конечно, есть. Но значительно больше у политиков. Начиная с самого начала незалежности.Но при всём этом, положа руку на сердце, признайтесь честно, вы согласились бы жить бедно (хотя и так жили не особо богато) ради того, чтобы иметь сильную, хорошо вооружённую армию? По образцу Северной Кореи?Ой, вряд ли.Тут часто ругают бедную жизнь в Союзе (причём порой ругают те, кто жил относительно неплохо), забывая, что в значительной мере это объясняется именно необходимостью иметь сильную армию и вооружать её. О необходимости спорить не буду, по-моему, наш опыт хорошо подтверждает это.В результате, ещё раз, в первую очередь виноваты наши политики. Они провалили и внутреннюю, и внешнюю политику.Хорошо в английском языке - нет "ты-вы", "you" и никаких проблем.А "лазишь", то уж вы совсем разбаловались, полисмены у нас люди простые, "академиев не кончали".Так всё правильно - вы выполнили то, что обязаны были сделать, соответственно, и у государства к вам претензий нет, и полиция с вами по нашим меркам вежливо обошлась.