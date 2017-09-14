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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12510125111251212513>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 01:33

  Успіх написав:
====

Послухав опис/короткий зміст тої книжки блогером... - то там швидше йдеться про Бандерлога, а не про мене :wink: :lol:

Короткий опис? :lol: Блогером?
Ти і решту книжок так прочитав? :wink: лови цитату.
Не верьте на слово людям, рассказывающим, как они несчастны. Спросите у них только, могут ли они спать. Да – значит, все в порядке. Этого достаточно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 01:37

  Banderlog написав:Этого достаточно
сон и положительные эмоции. Вот этого достаточно. Всё время спать не будешь, а просыпаться и видеть вокруг трэшак никого не сделает счастливым. Есть одно любопытное исследование, утром расскажу если интересно.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 01:44

  Banderlog написав:Короткий опис? Блогером?
Ти і решту книжок так прочитав?
Я спочатку дивлюсь(короткий опис), чи вартує витрачати на це час ;) - а тоді вже вирішую...

  Wirująświatła написав:Есть одно любопытное исследование, утром расскажу если интересно
Ну от - і як тепер до ранку заснути?😁😁😁
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 02:00

  a77 написав:..........
Кто первичен - человек или государство, почему-то считающее тебя ресурсом и своим имуществом ?
Сложный вопрос. Обычно решался в пользу государства.
Надо, как вы пишете, "найти баланс интересов людей и гос-ва". И искать его лучше до войны.

Всех (большинство) заберут, кто останется ? Приедут ребята из Африки, Азии вместо меня и станут щирими українцями. Мне што с такого сценария ? Сидеть и не вякать ?, идти куда пошлют, неизвестно куда и насколько ?
Это то, что и называется пирровой победой. Ну на фиг.

Так я знаю кто больше виноват - гос-во, которое возглавляют якобы умы, в том числе военные, которые усердно учились-учились в военных вузах, имеют высочайшие звания.
Не усердно.
Не имеют. Ой, прочитал "знания". Звания имеют.

Так вот они должны (обязаны) были при полном доступе к информации, думать по максимуму, стратегически на все случаи еще в 2022 году (хотя бы). Все эти Залізні генерали, которых мне навязчиво хотят подставить на выборы без выбора. Хотя бы серьезно думать о сроках службы/ротациях, а не вручать людям билеты в один конец. Много чего нужно было.
Должны были.
Но как бы они не думали, какими бы гениальными они не были, есть объективные вещи. Если выставить прекрасного боксёра лёгкого веса против более слабого (по технике и квалификации) супертяжа, он не выстоит.
Если агрессор готовился годами, имея для этого средства (и технические, и финансовые), а мы разрушали свою промышленность, рассказывая, что это "никому не нужное наследие совка, а мы построим великую с/х державу", то это как раз тот случай.

Ясное дело, никому из пересичных теперь особо не хочется латать их пройобы своими телами (так был бы виден свет в тоннеле, не говоря уже о длине того тоннеля...). Не думали они? а теперь уже сложнее всё. хз что делать. :evil:

"пройобы" у военных, конечно, есть. Но значительно больше у политиков. Начиная с самого начала незалежности.
Но при всём этом, положа руку на сердце, признайтесь честно, вы согласились бы жить бедно (хотя и так жили не особо богато) ради того, чтобы иметь сильную, хорошо вооружённую армию? По образцу Северной Кореи?
Ой, вряд ли.
Тут часто ругают бедную жизнь в Союзе (причём порой ругают те, кто жил относительно неплохо), забывая, что в значительной мере это объясняется именно необходимостью иметь сильную армию и вооружать её. О необходимости спорить не буду, по-моему, наш опыт хорошо подтверждает это.
В результате, ещё раз, в первую очередь виноваты наши политики. Они провалили и внутреннюю, и внешнюю политику.

Можно было более корректно выразиться - не ты, а вы, не лазишь, а ходишь.
Хорошо в английском языке - нет "ты-вы", "you" и никаких проблем. :)
А "лазишь", то уж вы совсем разбаловались, полисмены у нас люди простые, "академиев не кончали". :)
Это еще хорошо что обновлял данные летом, а так бы скорее всего...
Так всё правильно - вы выполнили то, что обязаны были сделать, соответственно, и у государства к вам претензий нет, и полиция с вами по нашим меркам вежливо обошлась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 02:11

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Так це ж - прямий злочин!



Ваша неіспорченість лишніми знаніями чесно кажучи улибає. ) без образ.
Но я вас іспорчу )
вже часу маєте достатньо, раз за серіали всілись, то почитайте подорож на край ночі.

Не знаю, не читал, но судя по описанию, лучше и не читать. Как-то мрачновато звучит. "Врешті сам автор роману робить висновок, що «життя — це агонія, якій немає кінця»."
А "глибокого песимізму щодо соціальних стосунків та людства" и так хватает. (Цитаты из укр. Вики)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 02:17

Ещё о войне.
Политика умиротворения в межвоенное время имела значительную поддержку. Большинство населения, как во Франции, так и в Великобритании, положительно относилось к подписанию Мюнхенского соглашения, отдавшего Судетскую область Чехословакии Германии. Также негативной реакции не вызвал аншлюс Австрии. Поэтому, когда в июне 1940 года была подписана капитуляция французской армии, как отмечали многие современники, у большинства французов вырвался вздох облегчения: «Наконец-то война закончилась»
https://surl.li/femofb
И когда некоторые "историки" смакуют поражения Красной Армии в начале войны, то не стоит забывать. что отнюдь не слабая армия Франции при поддержке английских войск потерпела сокрушительное поражение. А Гитлер в 1940 был слабее, чем в 1941.
И ещё:
Из опасения, что французский флот может попасть под контроль Германии и Италии, 3 июля 1940 года британские военно-морские силы и авиация в рамках операции «Катапульта» нанесли удар по французским кораблям в Мерс-эль-Кебире. Был уничтожен линейный корабль «Дюнкерк», два более старых линейных корабля и эсминец. При этом погибло почти 1300 французов.
https://surl.li/nitjch
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 лют, 2025 02:29, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 02:25

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Этого достаточно
сон и положительные эмоции. Вот этого достаточно. Всё время спать не будешь, а просыпаться и видеть вокруг трэшак никого не сделает счастливым. Есть одно любопытное исследование, утром расскажу если интересно.
це як в тому анекдоті- коли кажуть голодному треба себе пересилить і щось зїсти) нема часу спати, а як пару годин дають то не так просто заснути, тут всі новості це когось вбило і покалічило, сзч, відказники різні довбодятли, . Тіки такі новини, про те що в зоопарку народилось слоненя тут не показують :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 02:33

  ЛАД написав:Хорошо в английском языке - нет "ты-вы", "you" и никаких проблем. :)

В английском плохо, но по-другому 😁
Проблема выбора между официально-вежливым и панибратски обращением у них ещё сложнее - надо выбирать ещё и степень вежливости, которая определяется количеством обращений сэр (мэм) в каждом предложении 😁

А обращение к малознакомой женщине - вообще катастрофа. Если известна фамилия, нужно обязательно знать, замужем ли она.

Заменить ты на Вы значительно проще.

Кстати, эта же языковая норма исключает возможность гендерного равенства в англоязычных странах: мужчина при знакомстве может скрыть семейное положение, а женщина обязана его всем сообщать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 03:15

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Хорошо в английском языке - нет "ты-вы", "you" и никаких проблем. :)

В английском плохо, но по-другому 😁
Проблема выбора между официально-вежливым и панибратски обращением у них ещё сложнее - надо выбирать ещё и степень вежливости, которая определяется количеством обращений сэр (мэм) в каждом предложении 😁

А обращение к малознакомой женщине - вообще катастрофа. Если известна фамилия, нужно обязательно знать, замужем ли она.

Заменить ты на Вы значительно проще.

Кстати, эта же языковая норма исключает возможность гендерного равенства в англоязычных странах: мужчина при знакомстве может скрыть семейное положение, а женщина обязана его всем сообщать.

"У каждого свои недостатки". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 03:25

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Хорошо в английском языке - нет "ты-вы", "you" и никаких проблем. :)

В английском плохо, но по-другому 😁
Проблема выбора между официально-вежливым и панибратски обращением у них ещё сложнее - надо выбирать ещё и степень вежливости, которая определяется количеством обращений сэр (мэм) в каждом предложении 😁

А обращение к малознакомой женщине - вообще катастрофа. Если известна фамилия, нужно обязательно знать, замужем ли она.

Заменить ты на Вы значительно проще.

Кстати, эта же языковая норма исключает возможность гендерного равенства в англоязычных странах: мужчина при знакомстве может скрыть семейное положение, а женщина обязана его всем сообщать.

"У каждого свои недостатки". :)
в них було ти ви. Тільки ти майже відмерло. Вони до всіх на ви, тільки з Богом на ти)
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