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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12510125111251212513

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 03:47

  Wirująświatła написав:
  холява написав:О О О , це саме то про що я тобі писав !!!
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин запиши себе.

Это в попку, мозг, или у место так сказать духовного сияния добротой хозяина молящегося тела, ну внутрь грудины короче, как Травольта Турман в "Криминальном чтиве"???
И сколько кубов? Может сразу ветеринарным шприцом?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 03:49

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:От мені цікаво, як вони думаю - що все створилось "саме по собі"?
З нічого утворилось щось?
и почему другие планеты солнечной системы необитаемы? Бог есть только на Земле?


Це тобі не дошкольне виховання , наврятче ти зрозумієш .
Бог знаходиться в ТОБІ у твому серці ,але ти не зрозумієш .
А знаєш чому ?
Бо віра твоя , як у долярчика -ГРОШІ .

Пан семинарист, простите, а вы сердца пациентов нюхали?
Как свеженьких, так и уже чуть подбродивших.
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 04:07

  Wirująświatła написав:
Він сам звернувся до жінки психолога з проханням роз`яснити ситуацію і вона відповіла, що їм не потрібні ні кухари, ні ремонтники техніки, їм потрібні люди, які спокійно зможуть віддати своє життя.

суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

Интересно, при смене власти, и не дай аллаh, при переходе в рублёвую зону, всех этих "политических 3К" выпустят, ну вместе с теми, которые "наводили ракеты(с гироскопом,70х годов, типа Х22)" на стационарные обьекты инфраструктуры и оборонки, построенные ещё при Хрущёве/Ильиче?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 04:15

  Господар Вельзевула написав:
  Дюрі-бачі написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791
Дуже цікава справа, особливо пояснення звинуваченого:
02.03.2023 видали повістку
04.03.23 приїхав до РТЦК, їх відправили в селище Одеської області для отримання амуніції.
06.03.23 невеличкий автобус повіз на КСП за м. Костянтинівку Донецької області.
Замполіт сказав, що на підготовку часу не має і це місце він зможе покинути тільки як вантаж «200» чи сяде на 8 років.


Ну укрепил дух,выходит. Типа "ни шагу назад". Замполиты они такие. В свое время запросто людей стреляли при попытке отступления,ну я про ВМВ.
Я не знаю ни единого случая когда у нас стреляли за попытку отступить.

А сейчас в армии есть замполиты? В каком звании? Что они по ушам мобилизированных ногами по почкам чухают и есть ли сейчас такие уроки промывки мозгов в учебках в нашей маленькой и самостийной укрСА, как были 40 лет назад в непоебимой СА маршалофф Гречки и Язова?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 04:38

  барабашов написав:
А сейчас в армии есть замполиты? В каком звании?
є морально псих забезпечення, група контроль бойового стресу, капелан., напевно можно сюди і пресофіцера. Но ніхто з них не занімається накачкою крім преси але він більш на зовні працює, все на командирі. Звання в бригаді От лейтенанта до полковка.
Banderlog
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