|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 09 лют, 2025 03:47
Wirująświatła написав: холява написав:
О О О , це саме то про що я тобі писав !!!
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин запиши себе.
Это в попку, мозг, или у место так сказать духовного сияния добротой хозяина молящегося тела, ну внутрь грудины короче, как Травольта Турман в "Криминальном чтиве"???
И сколько кубов? Может сразу ветеринарным шприцом?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4847
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лют, 2025 03:49
холява написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
От мені цікаво, як вони думаю - що все створилось "саме по собі"?
З нічого утворилось щось?
и почему другие планеты солнечной системы необитаемы? Бог есть только на Земле?
Це тобі не дошкольне виховання , наврятче ти зрозумієш .
Бог знаходиться в ТОБІ у твому серці ,але ти не зрозумієш .
А знаєш чому ?
Бо віра твоя , як у долярчика -ГРОШІ .
Пан семинарист, простите, а вы сердца пациентов нюхали?
Как свеженьких, так и уже чуть подбродивших.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4847
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лют, 2025 04:07
Wirująświatła написав:
Він сам звернувся до жінки психолога з проханням роз`яснити ситуацію і вона відповіла, що їм не потрібні ні кухари, ні ремонтники техніки, їм потрібні люди, які спокійно зможуть віддати своє життя.
суд
УХВАЛИВ:
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
Интересно, при смене власти, и не дай аллаh, при переходе в рублёвую зону, всех этих "политических 3К" выпустят, ну вместе с теми, которые "наводили ракеты(с гироскопом,70х годов, типа Х22)" на стационарные обьекты инфраструктуры и оборонки, построенные ещё при Хрущёве/Ильиче?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4847
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лют, 2025 04:15
Господар Вельзевула написав: Дюрі-бачі написав:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791
Дуже цікава справа, особливо пояснення звинуваченого:
02.03.2023 видали повістку
04.03.23 приїхав до РТЦК, їх відправили в селище Одеської області для отримання амуніції.
06.03.23 невеличкий автобус повіз на КСП за м. Костянтинівку Донецької області.
Замполіт сказав, що на підготовку часу не має і це місце він зможе покинути тільки як вантаж «200» чи сяде на 8 років.
Ну укрепил дух,выходит. Типа "ни шагу назад". Замполиты они такие. В свое время запросто людей стреляли при попытке отступления,ну я про ВМВ.
Я не знаю ни единого случая когда у нас стреляли за попытку отступить.
А сейчас в армии есть замполиты? В каком звании? Что они по ушам мобилизированных ногами по почкам чухают и есть ли сейчас такие уроки промывки мозгов в учебках в нашей маленькой и самостийной укрСА, как были 40 лет назад в непоебимой СА маршалофф Гречки и Язова?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4847
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лют, 2025 04:38
барабашов написав:
А сейчас в армии есть замполиты? В каком звании?
є морально псих забезпечення, група контроль бойового стресу, капелан., напевно можно сюди і пресофіцера. Но ніхто з них не занімається накачкою крім преси але він більш на зовні працює, все на командирі. Звання в бригаді От лейтенанта до полковка.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1982
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|84847
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|258726
|
|
|6076
|904454
|
|