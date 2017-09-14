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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12511125121251312514

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 09:59

  fler написав:Бетон зациклений на негативах бусифікації. Питання в тому, як Бетону почати "в любой ситуации искать что то хорошее"?
найдите безопасный способ и станете самой богатой женщиной в мире. Я в вас верю) вы хотя бы обучаемая.
Wirująświatła
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  #<1 ... 12511125121251312514
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