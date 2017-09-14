Wirująświatła написав:Я там обещал кое какие исследования. Не хочу фильтровать, с телефона неудобно, кидаю полные цитаты "Когнитивные модели депрессии предполагают, что ..." (Dozois & Dobson, 2001a; Auerbach, Stanton, Proudfit, & Pizzagalli, 2015).[/b]
Це все чудово, але нам треба конкретика про "що з цим робити". Наприклад, ось про Бетона (і ще про деяких):
Wirująświatła написав:... для избежания БДР необходимо в любой ситуации искать что то хорошее. Специфическая нейронная активность как раз собирает весь негатив в оперативную память. Бывает что человека просто на чем то зацикливает. Леонгард называл это "застреванием".
Бетон зациклений на негативах бусифікації. Питання в тому, як Бетону почати "в любой ситуации искать что то хорошее"?
fler написав:Бетон зациклений на негативах бусифікації. Питання в тому, як Бетону почати "в любой ситуации искать что то хорошее"?
найдите безопасный способ и станете самой богатой женщиной в мире. Я в вас верю) вы хотя бы обучаемая.
даже ссылки на посты перестали работать. проблеме тысячи лет. ранее я писал
Буддизм основан на «четырех благородных истинах, которые были сформулированы Буддой во время его первой проповеди. Первая истина – о страдании и неудовлетворенности, вторая – о возникновении или причине страданий, третья – о прекращении страданий и четвертая – о пути к прекращению страданий.
Основная мысль истин сводится к следующему: причины всех бед, страданий и нарушения мировой гармонии – человеческие страсти, препятствующие духовному очищению и просветлению, поэтому путь освобождения от страданий лежит через устранение страстей и желаний.
Отсутствие или потеря того, к чему привязан человек, приводит к негативным эмоциям, и восстановить изначальное равновесие, по дзен-буддизму, можно лишь при условии, если человек лишен предвзятого отношения к чему-либо.
Восприятие вещей такими, какие они есть, дает человеку шанс глубоко прочувствовать и осознать, что «всё есть всё», так как Будда – во всем. С дзен-буддийским утверждением, что человеческие страсти являются первопричиной дисгармонии, во многом связан кейджевский принцип ненамеренности или недеяния.
В дзен-буддизме недеяние (это понятие пришло в дзен-буддизм из даосизма - одной из школ древнекитайской философии, где оно означало "неделание" - "У-вэй") подразумевает созерцательную пассивность, невлияние на процессы, в которые вовлекается человек, немотивированность его поступков, отсутствие причин для его действий, которые могли бы привнести в его действия человеческие страсти (желания, стремления, предпочтения), личностное самоограничение.
"страсти" в современном понимании неправильные нейронные связи. Что приводят все виды мышления к искажениям и лишают человека высоких ценностей. Меняем "неправильные" связи на "правильные". Делов-то. И проблема решена.
Страдание (духкха) . причиной дуккхи является желание (влечение, привязанность), жажда[43], или ненасытное стремление (санскр. тришна, пали танха, букв. «жажда»[44]), которое основано на ложном воззрении (диттхи) о постоянстве своего «Я», о существовании атмана[45]. В наиболее общем понимании под причиной дуккхи также подразумевается как влечение и «привязанность к жизни» и приятным ощущениям в ней, так и отвращение к жизни и неприятному в ней
Таким образом, причина неудовлетворённости состоит в жажде. Удовлетворение желаний очень скоротечно и через короткое время приводит к появлению новых желаний. Таким образом получается замкнутый цикл по удовлетворению желаний. Чем больше желаний не могут быть удовлетворены, тем больше растут страдания.
fox767676 написав:ЛАД Есть такая секта псевдоисториков фоменко-Носовского. Типа история переписана, Иисус жил не в Иерусалиме а в Константинополе , и не две, а т вы мясу лет назад и т .д и т.п.
Згідно останніх даних в Керчі чи Таганрогу (Галича). Там же Іскандер Таганрогський, який дійшов до Інду і назад не вернувся. Україна - батьківщина слонів. Воно так і є, бо зміни клімату, просто потім була міграція.
fler написав:Бетон зациклений на негативах бусифікації. Питання в тому, як Бетону почати "в любой ситуации искать что то хорошее"?
Так Бетон каже- випустіть мене за колючку і все, він більше не повернеться. Для чого його тримать? Вже питав стопіццот разів, відповіді нема- студент, вчиться офіційно за кордоном, чого він не може додому з`їздити? Нє, звісно може, але тільки додому і тільки один раз. Такий-же студент, з того-ж закордонного ВНЗ, тільки його дім у Маріуполі, кожне літо їздить у Марік і повертається на навчання.
Ваша неіспорченість лишніми знаніями чесно кажучи улибає. ) без образ. Но я вас іспорчу ) вже часу маєте достатньо, раз за серіали всілись, то почитайте подорож на край ночі.
Не знаю, не читал, но судя по описанию, лучше и не читать. Как-то мрачновато звучит. "Врешті сам автор роману робить висновок, що «життя — це агонія, якій немає кінця»." А "глибокого песимізму щодо соціальних стосунків та людства" и так хватает. (Цитаты из укр. Вики)
Бетон написав:Искать что-то хорошее, когда твоя семья уехала навсегда, а ты сидишь тут и прячешься от нквд.
многоженство решило бы проблему. одна семья тут. другая там. У моряков в каждом порту по семье.
flyman написав:Це ж переказ Шопенгауера, плагіят
Жан-Поль Сартр "тошнота"
Тошнота - это суть бытия людей, застрявших "в сутолоке дня". Людей - брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности. Тошнота - это невозможность любви и доверия, это - попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга. Тошнота - это та самая "другая сторона отчаяния", по которую лежит Свобода. Но - что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..
Послухав опис/короткий зміст тої книжки блогером... - то там швидше йдеться про Бандерлога, а не про мене
Короткий опис? Блогером? Ти і решту книжок так прочитав? лови цитату. Не верьте на слово людям, рассказывающим, как они несчастны. Спросите у них только, могут ли они спать. Да – значит, все в порядке. Этого достаточно.
можу спати з філіпінками, це достатня, чи необхідна умова?
Сибарит написав:А обращение к малознакомой женщине - вообще катастрофа. Если известна фамилия, нужно обязательно знать, замужем ли она.
Заменить ты на Вы значительно проще.
Насправді ні, є нейтральна форма звернення, не місс і не місіс, звучить як мізз. А взагалі цікаво, думаю місс і міссіс вже мали б вважатися застарілими і сексистськими (бо етимологічно вони означають приналежність чоловіку). Різниця ти/ви в англійській теж була, але ті займенники вийшли зі вжитку