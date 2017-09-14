Буддизм основан на «четырех благородных истинах, которые были сформулированы Буддой во время его первой проповеди. Первая истина – о страдании и неудовлетворенности, вторая – о возникновении или причине страданий, третья – о прекращении страданий и четвертая – о пути к прекращению страданий.



Основная мысль истин сводится к следующему: причины всех бед, страданий и нарушения мировой гармонии – человеческие страсти, препятствующие духовному очищению и просветлению, поэтому путь освобождения от страданий лежит через устранение страстей и желаний.



Отсутствие или потеря того, к чему привязан человек, приводит к негативным эмоциям, и восстановить изначальное равновесие, по дзен-буддизму, можно лишь при условии, если человек лишен предвзятого отношения к чему-либо.



Восприятие вещей такими, какие они есть, дает человеку шанс глубоко прочувствовать и осознать, что «всё есть всё», так как Будда – во всем. С дзен-буддийским утверждением, что человеческие страсти являются первопричиной дисгармонии, во многом связан кейджевский принцип ненамеренности или недеяния.



В дзен-буддизме недеяние (это понятие пришло в дзен-буддизм из даосизма - одной из школ древнекитайской философии, где оно означало "неделание" - "У-вэй") подразумевает созерцательную пассивность, невлияние на процессы, в которые вовлекается человек, немотивированность его поступков, отсутствие причин для его действий, которые могли бы привнести в его действия человеческие страсти (желания, стремления, предпочтения), личностное самоограничение.