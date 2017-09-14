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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125111251212513125141251512516>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 09:49

  Wirująświatła написав:Я там обещал кое какие исследования. Не хочу фильтровать, с телефона неудобно, кидаю полные цитаты
"Когнитивные модели депрессии предполагают, что ..."
(Dozois & Dobson, 2001a; Auerbach, Stanton, Proudfit, & Pizzagalli, 2015).[/b]

Це все чудово, але нам треба конкретика про "що з цим робити". Наприклад, ось про Бетона (і ще про деяких):
  Wirująświatła написав:... для избежания БДР необходимо в любой ситуации искать что то хорошее.
Специфическая нейронная активность как раз собирает весь негатив в оперативную память. Бывает что человека просто на чем то зацикливает. Леонгард называл это "застреванием".

Бетон зациклений на негативах бусифікації. Питання в тому, як Бетону почати "в любой ситуации искать что то хорошее"?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 09:59

  fler написав:Бетон зациклений на негативах бусифікації. Питання в тому, як Бетону почати "в любой ситуации искать что то хорошее"?
найдите безопасный способ и станете самой богатой женщиной в мире. Я в вас верю) вы хотя бы обучаемая.

даже ссылки на посты перестали работать. проблеме тысячи лет. ранее я писал
Буддизм основан на «четырех благородных истинах, которые были сформулированы Буддой во время его первой проповеди. Первая истина – о страдании и неудовлетворенности, вторая – о возникновении или причине страданий, третья – о прекращении страданий и четвертая – о пути к прекращению страданий.

Основная мысль истин сводится к следующему: причины всех бед, страданий и нарушения мировой гармонии – человеческие страсти, препятствующие духовному очищению и просветлению, поэтому путь освобождения от страданий лежит через устранение страстей и желаний.

Отсутствие или потеря того, к чему привязан человек, приводит к негативным эмоциям, и восстановить изначальное равновесие, по дзен-буддизму, можно лишь при условии, если человек лишен предвзятого отношения к чему-либо.

Восприятие вещей такими, какие они есть, дает человеку шанс глубоко прочувствовать и осознать, что «всё есть всё», так как Будда – во всем. С дзен-буддийским утверждением, что человеческие страсти являются первопричиной дисгармонии, во многом связан кейджевский принцип ненамеренности или недеяния.

В дзен-буддизме недеяние (это понятие пришло в дзен-буддизм из даосизма - одной из школ древнекитайской философии, где оно означало "неделание" - "У-вэй") подразумевает созерцательную пассивность, невлияние на процессы, в которые вовлекается человек, немотивированность его поступков, отсутствие причин для его действий, которые могли бы привнести в его действия человеческие страсти (желания, стремления, предпочтения), личностное самоограничение.
"страсти" в современном понимании неправильные нейронные связи. Что приводят все виды мышления к искажениям и лишают человека высоких ценностей. Меняем "неправильные" связи на "правильные". Делов-то. И проблема решена.

Страдание (духкха) . причиной дуккхи является желание (влечение, привязанность), жажда[43], или ненасытное стремление (санскр. тришна, пали танха, букв. «жажда»[44]), которое основано на ложном воззрении (диттхи) о постоянстве своего «Я», о существовании атмана[45]. В наиболее общем понимании под причиной дуккхи также подразумевается как влечение и «привязанность к жизни» и приятным ощущениям в ней, так и отвращение к жизни и неприятному в ней

Таким образом, причина неудовлетворённости состоит в жажде. Удовлетворение желаний очень скоротечно и через короткое время приводит к появлению новых желаний. Таким образом получается замкнутый цикл по удовлетворению желаний. Чем больше желаний не могут быть удовлетворены, тем больше растут страдания.

https://goo.su/0yRIj

по ссылке развернутый ответ на ваши вопрос.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 10:34

  fox767676 написав:ЛАД
Есть такая секта псевдоисториков фоменко-Носовского. Типа история переписана, Иисус жил не в Иерусалиме а в Константинополе , и не две, а т вы мясу лет назад и т .д и т.п.

Згідно останніх даних в Керчі чи Таганрогу (Галича). Там же Іскандер Таганрогський, який дійшов до Інду і назад не вернувся. Україна - батьківщина слонів.
Воно так і є, бо зміни клімату, просто потім була міграція.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Закупить цветы на 100 тыс. грн планируют в прифронтовом Покровске, — Prozorro

В это время в городе нет света, отопления и газа, а линия фронта находится всего в нескольких километрах

В прифронтовом Покровске люди, которые не хотят эвакуироваться, прячут своих детей от волонтёров и полиции, чтоб их не смогли эвакуировать. (Видео)
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 10:50

  fler написав:Бетон зациклений на негативах бусифікації. Питання в тому, як Бетону почати "в любой ситуации искать что то хорошее"?

Так Бетон каже- випустіть мене за колючку і все, він більше не повернеться. Для чого його тримать?
Вже питав стопіццот разів, відповіді нема- студент, вчиться офіційно за кордоном, чого він не може додому з`їздити? Нє, звісно може, але тільки додому і тільки один раз.
Такий-же студент, з того-ж закордонного ВНЗ, тільки його дім у Маріуполі, кожне літо їздить у Марік і повертається на навчання.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 10:59

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Так це ж - прямий злочин!



Ваша неіспорченість лишніми знаніями чесно кажучи улибає. ) без образ.
Но я вас іспорчу )
вже часу маєте достатньо, раз за серіали всілись, то почитайте подорож на край ночі.

Не знаю, не читал, но судя по описанию, лучше и не читать. Как-то мрачновато звучит. "Врешті сам автор роману робить висновок, що «життя — це агонія, якій немає кінця»."
А "глибокого песимізму щодо соціальних стосунків та людства" и так хватает. (Цитаты из укр. Вики)

Це ж переказ Шопенгауера, плагіят
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:02

  Бетон написав:Искать что-то хорошее, когда твоя семья уехала навсегда, а ты сидишь тут и прячешься от нквд.
многоженство решило бы проблему. одна семья тут. другая там. У моряков в каждом порту по семье.
  flyman написав:Це ж переказ Шопенгауера, плагіят
Жан-Поль Сартр "тошнота"
Тошнота - это суть бытия людей, застрявших "в сутолоке дня". Людей - брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности.
Тошнота - это невозможность любви и доверия, это - попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга.
Тошнота - это та самая "другая сторона отчаяния", по которую лежит Свобода. Но - что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..

бесплатно почитать тут http://loveread.ec/read_book.php?id=35981&p=1
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:21

Баланс зміщується в бік правоти Фокса.
В Індепендент на обкладинці Трамп вхопив рукою Стармера за оті по17грн.

Чи вплине це на наші еліти?
Хз. Скоріше ні.
А от на країну в довгу точно да.
Бо тренд не на джонсонів-стармерів, а на Фараджа. Тобто на британського Трампа з гаслом зробимо знов Британію великою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:22

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
====

Послухав опис/короткий зміст тої книжки блогером... - то там швидше йдеться про Бандерлога, а не про мене :wink: :lol:

Короткий опис? :lol: Блогером?
Ти і решту книжок так прочитав? :wink: лови цитату.
Не верьте на слово людям, рассказывающим, как они несчастны. Спросите у них только, могут ли они спать. Да – значит, все в порядке. Этого достаточно.

можу спати з філіпінками, це достатня, чи необхідна умова?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:А обращение к малознакомой женщине - вообще катастрофа. Если известна фамилия, нужно обязательно знать, замужем ли она.

Заменить ты на Вы значительно проще.


Насправді ні, є нейтральна форма звернення, не місс і не місіс, звучить як мізз.
А взагалі цікаво, думаю місс і міссіс вже мали б вважатися застарілими і сексистськими (бо етимологічно вони означають приналежність чоловіку).
Різниця ти/ви в англійській теж була, але ті займенники вийшли зі вжитку
Faceless
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