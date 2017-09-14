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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1251212513125141251512516>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Этого достаточно
сон и положительные эмоции. Вот этого достаточно. Всё время спать не будешь, а просыпаться и видеть вокруг трэшак никого не сделает счастливым. Есть одно любопытное исследование, утром расскажу если интересно.
О пів на першу типу пішли спати, о п'ятій ранку вже пишете, і ця людина розказує як подолати безсоння :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:40

Що скажу.
Або глобалісти мають якийсь хитрий план, або лошари вони тупі жадібні та брехливі.
Бо вже все чіткіше вимальовується картинка: Штати вже, на черзі практично вся Європа - Британія, Франція, Німеччина і до вже Угорщини, Словаччини.

Новий порядок вигідний сильним коаїнам.
А слабкі зможуть вижити лише за рахунок хитродупості.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:42

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Этого достаточно
сон и положительные эмоции. Вот этого достаточно. Всё время спать не будешь, а просыпаться и видеть вокруг трэшак никого не сделает счастливым. Есть одно любопытное исследование, утром расскажу если интересно.
О пів на першу типу пішли спати, о п'ятій ранку вже пишете, і ця людина розказує як подолати безсоння :)

можно спросить почему гадости в мой адрес висят по полдня, а мои ответы на них сразу удаляются? вы не 1й кто за мной следил, фиксировал время на форуме и количество сообщений.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:44

Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:сон и положительные эмоции. Вот этого достаточно. Всё время спать не будешь, а просыпаться и видеть вокруг трэшак никого не сделает счастливым. Есть одно любопытное исследование, утром расскажу если интересно.
О пів на першу типу пішли спати, о п'ятій ранку вже пишете, і ця людина розказує як подолати безсоння :)

можно спросить почему гадости в мой адрес висят по полдня, а мои ответы на них сразу удаляются? вы не 1й кто замной следил, фиксировал время на форуме и количество сообщений.
Якщо це причина безсоння я так і бути пошукаю і почищу. Просто коли пошук не працює це не так просто
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:45

  Faceless написав:Якщо це причина безсоння я так і бути пошукаю і почищу. Просто коли пошук не працює це не так просто
не стоит себя нагружать такой мелочью. :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Искать что-то хорошее, когда твоя семья уехала навсегда, а ты сидишь тут и прячешься от нквд.
многоженство решило бы проблему. одна семья тут. другая там. У моряков в каждом порту по семье.
  flyman написав:Це ж переказ Шопенгауера, плагіят
Жан-Поль Сартр "тошнота"
Тошнота - это суть бытия людей, застрявших "в сутолоке дня". Людей - брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности.
Тошнота - это невозможность любви и доверия, это - попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга.
Тошнота - это та самая "другая сторона отчаяния", по которую лежит Свобода. Но - что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..

бесплатно почитать тут http://loveread.ec/read_book.php?id=35981&p=1
Тільки варто знати, що Сартр був конченим русофілом
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:48

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Искать что-то хорошее, когда твоя семья уехала навсегда, а ты сидишь тут и прячешься от нквд.
многоженство решило бы проблему. одна семья тут. другая там. У моряков в каждом порту по семье.
  flyman написав:Це ж переказ Шопенгауера, плагіят
Жан-Поль Сартр "тошнота"
Тошнота - это суть бытия людей, застрявших "в сутолоке дня". Людей - брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности.
Тошнота - это невозможность любви и доверия, это - попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга.
Тошнота - это та самая "другая сторона отчаяния", по которую лежит Свобода. Но - что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..

бесплатно почитать тут http://loveread.ec/read_book.php?id=35981&p=1
Тільки варто знати, що Сартр був конченим русофілом

це якийсь прєд-Пєлєвін?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:48

  Faceless написав:о Сартр був конченим русофілом
поэтому его тошнило?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:о Сартр був конченим русофілом
поэтому его тошнило?
Ну ви ж схоже перечитали цей твір, думаю, зрозуміли, про яку нудоту йдеться. Хоча там багато трактувань може бути, і ця гіпотеза теж має право на життя
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:59

  detroytred написав:Баланс зміщується в бік правоти Фокса.
В Індепендент на обкладинці Трамп вхопив рукою Стармера за оті по17грн.

Чи вплине це на наші еліти?
Хз. Скоріше ні.
А от на країну в довгу точно да.
Бо тренд не на джонсонів-стармерів, а на Фараджа. Тобто на британського Трампа з гаслом зробимо знов Британію великою.


И не пытайтесь спорить с неизбежным
специально приходится делать погрешности в прогнозах
иначе
https://www.youtube.com/shorts/jHZIspWPm6s
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