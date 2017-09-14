сон и положительные эмоции. Вот этого достаточно. Всё время спать не будешь, а просыпаться и видеть вокруг трэшак никого не сделает счастливым. Есть одно любопытное исследование, утром расскажу если интересно.
О пів на першу типу пішли спати, о п'ятій ранку вже пишете, і ця людина розказує як подолати безсоння
Що скажу. Або глобалісти мають якийсь хитрий план, або лошари вони тупі жадібні та брехливі. Бо вже все чіткіше вимальовується картинка: Штати вже, на черзі практично вся Європа - Британія, Франція, Німеччина і до вже Угорщини, Словаччини.
Новий порядок вигідний сильним коаїнам. А слабкі зможуть вижити лише за рахунок хитродупості.
сон и положительные эмоции. Вот этого достаточно. Всё время спать не будешь, а просыпаться и видеть вокруг трэшак никого не сделает счастливым. Есть одно любопытное исследование, утром расскажу если интересно.
О пів на першу типу пішли спати, о п'ятій ранку вже пишете, і ця людина розказує як подолати безсоння
можно спросить почему гадости в мой адрес висят по полдня, а мои ответы на них сразу удаляются? вы не 1й кто за мной следил, фиксировал время на форуме и количество сообщений.
Wirująświatła написав:сон и положительные эмоции. Вот этого достаточно. Всё время спать не будешь, а просыпаться и видеть вокруг трэшак никого не сделает счастливым. Есть одно любопытное исследование, утром расскажу если интересно.
О пів на першу типу пішли спати, о п'ятій ранку вже пишете, і ця людина розказує як подолати безсоння
можно спросить почему гадости в мой адрес висят по полдня, а мои ответы на них сразу удаляются? вы не 1й кто замной следил, фиксировал время на форуме и количество сообщений.
Якщо це причина безсоння я так і бути пошукаю і почищу. Просто коли пошук не працює це не так просто
Бетон написав:Искать что-то хорошее, когда твоя семья уехала навсегда, а ты сидишь тут и прячешься от нквд.
многоженство решило бы проблему. одна семья тут. другая там. У моряков в каждом порту по семье.
flyman написав:Це ж переказ Шопенгауера, плагіят
Жан-Поль Сартр "тошнота"
Тошнота - это суть бытия людей, застрявших "в сутолоке дня". Людей - брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности. Тошнота - это невозможность любви и доверия, это - попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга. Тошнота - это та самая "другая сторона отчаяния", по которую лежит Свобода. Но - что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..
Бетон написав:Искать что-то хорошее, когда твоя семья уехала навсегда, а ты сидишь тут и прячешься от нквд.
многоженство решило бы проблему. одна семья тут. другая там. У моряков в каждом порту по семье.
flyman написав:Це ж переказ Шопенгауера, плагіят
Жан-Поль Сартр "тошнота"
Тошнота - это суть бытия людей, застрявших "в сутолоке дня". Людей - брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности. Тошнота - это невозможность любви и доверия, это - попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга. Тошнота - это та самая "другая сторона отчаяния", по которую лежит Свобода. Но - что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..