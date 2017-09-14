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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12513125141251512516>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:04

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Баланс зміщується в бік правоти Фокса.
В Індепендент на обкладинці Трамп вхопив рукою Стармера за оті по17грн.

Чи вплине це на наші еліти?
Хз. Скоріше ні.
А от на країну в довгу точно да.
Бо тренд не на джонсонів-стармерів, а на Фараджа. Тобто на британського Трампа з гаслом зробимо знов Британію великою.


И не пытайтесь спорить с неизбежным
специально приходится делать погрешности в прогнозах
иначе
https://www.youtube.com/shorts/jHZIspWPm6s

так ми дійдем від тошноти від буржуазного екзістиціалізму суспільства споживання до раціонального дидактичного марксизму ленінізму ріал політік
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лют, 2025 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:05

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
====

Послухав опис/короткий зміст тої книжки блогером... - то там швидше йдеться про Бандерлога, а не про мене :wink: :lol:

Короткий опис? :lol: Блогером?
Ти і решту книжок так прочитав? :wink: лови цитату.
Не верьте на слово людям, рассказывающим, как они несчастны. Спросите у них только, могут ли они спать. Да – значит, все в порядке. Этого достаточно.

можу спати з філіпінками, це достатня, чи необхідна умова?
Можна жити за часовою зоною Філіппін, і, відповідно, лягати спати по їх часу. Тоді твердження "я сплю разом із філіппінками" в принципі буде правдиве.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:07

  Faceless написав:
flyman написав:
  Banderlog написав: Не верьте на слово людям, рассказывающим, как они несчастны. Спросите у них только, могут ли они спать. Да – значит, все в порядке. Этого достаточно.

можу спати з філіпінками, це достатня, чи необхідна умова?
Можна жити за часовою зоною Філіппін, і, відповідно, лягати спати по їх часу. Тоді в принципі твердження "я сплю разом із філіппінками" в принципі буде правдиве.

тобто "все в порядку", якщо іти логічним ланцюгом логіки
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 13:04

Faceless
Тоді твердження "я сплю разом із філіппінками" в принципі буде правдиве.


Але ж твердження «я сплю з ночкіним олегом (отой мохнатий блогер з філіпін) також буде справедливим. :lol:

  flyman написав:тобто "все в порядку", якщо іти логічним ланцюгом логіки

Звичайно що так!!! :D 11-й річний шлях ланцюгом логіки. Залишилось 29 років, щоб забути куди йшов. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лют, 2025 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 13:23

  Hotab написав:Faceless
Тоді твердження "я сплю разом із філіппінками" в принципі буде правдиве.


Але ж твердження «я сплю з ночкіним олегом (отой мохнатий блогер з філіпін) також буде справедливим. :lol:

ще один камінг аут поізносівшегося після салямі чорнобривців,
більшості пофіг, з ким ти спиш, ну може Віталіан зітхне, або Успіх
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 13:25

  Water написав:
  fler написав:Бетон зациклений на негативах бусифікації. Питання в тому, як Бетону почати "в любой ситуации искать что то хорошее"?

Так Бетон каже- випустіть мене за колючку і все, він більше не повернеться. Для чого його тримать?
Вже питав стопіццот разів, відповіді нема- студент, вчиться офіційно за кордоном, чого він не може додому з`їздити? Нє, звісно може, але тільки додому і тільки один раз.
Такий-же студент, з того-ж закордонного ВНЗ, тільки його дім у Маріуполі, кожне літо їздить у Марік і повертається на навчання.

тільки паспортами жонглює - в Маріку - руський, за кордоном - український?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 13:27

11 років йшов до філіпінки, але зайшов не в ті двері )))

flyman
більшості пофіг, з ким ти спиш,


Незрозуміло чого ти набубнявився при згадці про ночкіна, який тобі відчувається як філіпінка :mrgreen: . Ти ж любиш дивитись його канал і мріяти))



« А я и не знал, что Олег может быть жестоким..» 😅😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:00

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
====

Послухав опис/короткий зміст тої книжки блогером... - то там швидше йдеться про Бандерлога, а не про мене :wink: :lol:

Короткий опис? :lol: Блогером?
Ти і решту книжок так прочитав? :wink: лови цитату.
Не верьте на слово людям, рассказывающим, как они несчастны. Спросите у них только, могут ли они спать. Да – значит, все в порядке. Этого достаточно.

можу спати з філіпінками, це достатня, чи необхідна умова?

Шо за навязчіва мисль? ) українки чим не вгодили?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:02

  Бетон написав:Закупить цветы на 100 тыс. грн планируют в прифронтовом Покровске, — Prozorro
вы видели сколько сейчас цветы стоят? на 100 тыс это для небольших кабинетов или среднего зала

https://berezka-kiev.com/tsveti/palm/uk ... kG55wpFFQi

если вы были в кафе АСМАП (вход для всех желающих) там зимний сад с растениями на несколько лямов.

https://www.tiktok.com/@evhgenius/video ... _device=pc
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:05

Banderlog
українки чим не вгодили?

Не входять в 140 дол на місяць. Як Зіберт.
Hotab
 
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