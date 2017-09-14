Послухав опис/короткий зміст тої книжки блогером... - то там швидше йдеться про Бандерлога, а не про мене
Короткий опис? Блогером? Ти і решту книжок так прочитав? лови цитату. Не верьте на слово людям, рассказывающим, как они несчастны. Спросите у них только, могут ли они спать. Да – значит, все в порядке. Этого достаточно.
можу спати з філіпінками, це достатня, чи необхідна умова?
Можна жити за часовою зоною Філіппін, і, відповідно, лягати спати по їх часу. Тоді твердження "я сплю разом із філіппінками" в принципі буде правдиве.
fler написав:Бетон зациклений на негативах бусифікації. Питання в тому, як Бетону почати "в любой ситуации искать что то хорошее"?
Так Бетон каже- випустіть мене за колючку і все, він більше не повернеться. Для чого його тримать? Вже питав стопіццот разів, відповіді нема- студент, вчиться офіційно за кордоном, чого він не може додому з`їздити? Нє, звісно може, але тільки додому і тільки один раз. Такий-же студент, з того-ж закордонного ВНЗ, тільки його дім у Маріуполі, кожне літо їздить у Марік і повертається на навчання.
тільки паспортами жонглює - в Маріку - руський, за кордоном - український?..
Послухав опис/короткий зміст тої книжки блогером... - то там швидше йдеться про Бандерлога, а не про мене
Короткий опис? Блогером? Ти і решту книжок так прочитав? лови цитату. Не верьте на слово людям, рассказывающим, как они несчастны. Спросите у них только, могут ли они спать. Да – значит, все в порядке. Этого достаточно.
можу спати з філіпінками, це достатня, чи необхідна умова?