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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12513125141251512516

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:11

*Тем временем...

Трамп предлагает Ирану то, что тот сам давно хочет... "Я хотел бы заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его.... Я бы сказал им, что заключу сделку"...

Чики пики и Иран больше не ось зла... * (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:15

Під Києвом знайшли викладача університету з переломом черепа: що сталося після зустрічі з ТЦК (фото)

"Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття", — написав Владислав Кононов.

За його словами, викладача доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП для оновлення облікових даних. Він пройшов ВЛК за дві години "без належного медичного огляду". Його друг уточнив, що більшість лікарів він навіть не відвідав. Тоді як Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС). Але в медкомісії зауважили, що якщо зараз його не турбує — значить здоровий.

"Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00", — наголосив Кононов.

Він заявив, що викладач мав дві підстави для відстрочки, а саме:

він є працівником Львівського університету;
проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав документи, в яких зазначено, що той не може брати зброю до рук.

"Степан, опинився дуже швидко під Києвом, як склалась ситуація до кінця невідомо, але після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. В лікарні лікарі діагностували, "Набряк мозку, перелом (основи/ного) черепа, та гематома". До кінця ще не відомо точно. Степан знаходиться зараз в критично важкому стані", — повідомив Владислав Кононов.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/692 ... losya-foto
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Не верьте на слово людям, рассказывающим, как они несчастны. Спросите у них только, могут ли они спать. Да – значит, все в порядке. Этого достаточно.

Згадуючи недавню розмову - мені поки що вистачає кави і мелатоніну. Якраз на 3 години вистачає. Правда як є більше часу на відпочинок - то доводиться закидатися кожні 3 години.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:16

Места «прилетов» в Харькове научились обнаруживать за 15 секунд. Такие возможности имеет городской Ситуационный центр, который был создан при поддержке разгромленного Маском USAID. Специализированная система видеонаблюдения сократила время определения чрезвычайной ситуации в 12 раз – с довоенных трех минут. Как работает центр, по случаю его годовщины показал мэр Харькова Игорь Терехов.
.............
Дождались: дифференцированную систему оповещения наконец-то вводят в эксплуатацию

7 февраля в Харьковском горсовете сообщили, что новая система оповещения вводится в эксплуатацию. Отмечают, что она прошла все испытания и готова к работе. В ближайшие дни в мэрии ожидают отключение старых сирен ХОВА и финальные решения Генштаба и ГСЧС.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/02/08/rf-gotovitsya-okruzhat-kupyansk-sobytiya-fronta-na-harkovshhine-za-nedelyu/
Может, наконец, тревоги пореже будут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:19

  detroytred написав:*Тем временем...

Трамп предлагает Ирану то, что тот сам давно хочет... "Я хотел бы заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его.... Я бы сказал им, что заключу сделку"...

Чики пики и Иран больше не ось зла... * (С)

А все потому, что уже давно действия важнее репутации.
Заодно и четкий сигнал посылается - "мы готовы тебя назад в клуб принять"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:21

Трошки про власника файнес юа
Скільки провісить?))
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:21

  jump написав: Під Києвом знайшли викладача університету з переломом черепа: що сталося після зустрічі з ТЦК (фото)

"Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття", — написав Владислав Кононов.

За його словами, викладача доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП для оновлення облікових даних. Він пройшов ВЛК за дві години "без належного медичного огляду". Його друг уточнив, що більшість лікарів він навіть не відвідав. Тоді як Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС). Але в медкомісії зауважили, що якщо зараз його не турбує — значить здоровий.

"Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00", — наголосив Кононов.

Він заявив, що викладач мав дві підстави для відстрочки, а саме:

він є працівником Львівського університету;
проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав документи, в яких зазначено, що той не може брати зброю до рук.

"Степан, опинився дуже швидко під Києвом, як склалась ситуація до кінця невідомо, але після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. В лікарні лікарі діагностували, "Набряк мозку, перелом (основи/ного) черепа, та гематома". До кінця ще не відомо точно. Степан знаходиться зараз в критично важкому стані", — повідомив Владислав Кононов.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/692 ... losya-foto

Тоже "быковал" наверное - "у меня отсрочка есть, меня нельзя в окопы"...
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хорошо в английском языке - нет "ты-вы", "you" и никаких проблем.
А "лазишь", то уж вы совсем разбаловались, полисмены у нас люди простые, "академиев не кончали".

Британці культурні люди. Тому вони знають, що до людей треба звертатися з повагою, вживаючи займенник "ви". Тому "ти" в сучасній англійській мові відмер)
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