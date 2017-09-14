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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125171251812519125201252112522>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:25

UA
та чомусь зовсім не поділяю її.


Переймаєшся, що можеш бути наступним?
Ну бач, зараз такий час що навіть тебе з ксивою мєнта-пенса можуть, що поробиш. Тікай в Швейцарію, там якраз і лояльніші до твоєї орієнтації, знайдеш бувшого сідєльца, і все буде у тебе як раніше , як до цього на роботі десятки років.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:26

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Действительно странно...
У Хотаба отсрочка тоже по этому пункту, а тут чувака запаковали.
Так могут и на справки про догляд посягнуть? Как думаешь?

Вот тут за Долярчика стало тревожно

Ти натякаєшь що не ти доглядальник, а за тобою доглядають?
Нічого, тримайся!
Зробив би помітку.
Ми ж не звірі над людиною в твоїй ситуації глузувати.

Ось так доглядають
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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

jump написав: Під Києвом знайшли викладача університету з переломом черепа: що сталося після зустрічі з ТЦК (фото)

"Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття", — написав Владислав Кононов.

За його словами, викладача доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП для оновлення облікових даних. Він пройшов ВЛК за дві години "без належного медичного огляду". Його друг уточнив, що більшість лікарів він навіть не відвідав. Тоді як Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС). Але в медкомісії зауважили, що якщо зараз його не турбує — значить здоровий.

"Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00", — наголосив Кононов.

Він заявив, що викладач мав дві підстави для відстрочки, а саме:

він є працівником Львівського університету;
проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав документи, в яких зазначено, що той не може брати зброю до рук.

"Степан, опинився дуже швидко під Києвом, як склалась ситуація до кінця невідомо, але після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. В лікарні лікарі діагностували, "Набряк мозку, перелом (основи/ного) черепа, та гематома". До кінця ще не відомо точно. Степан знаходиться зараз в критично важкому стані", — повідомив Владислав Кононов.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/692 ... losya-foto
то він сам пощкодився

Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження, - поліція Житомирської області

Нині потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

Нині слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:38

  Hotab написав:UA
та чомусь зовсім не поділяю її.


Переймаєшся, що можеш бути наступним?
Ну бач, зараз такий час що навіть тебе з ксивою мєнта-пенса можуть, що поробиш. Тікай в Швейцарію

Що поробишь, олігархічно сортовий режим....
Дякую за пораду!
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:38

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:41

  Wirująświatła написав:Зображення

Які мрії ? )
Я навіть сам текст не пишу, я надиктовую, а вже доглядальниця по клавіатурі роялить
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:50

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Чому служанка без цицьок?
Чи то Хотаб так одягнений?

У тебе нероздільне кохання до Хотаба, що тобі він всюди бачиться ?

Хотаб хіба не твій улюблений друг?
Доречи в твоєї "служанки" руки волосаті.

Все у тебе по Фройду )
Сумуєшь за міцними чоловічими обіймами волохатих рук ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Олежан
Блискавична реакція. Правда?
Що поробиш, Демократія вона така))
Антисоросизм це ідеологія майбутнього...
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:16

  pesikot написав:
  UA написав:Доречи в твоєї "служанки" руки волосаті.

Все у тебе по Фройду )
Сумуєшь за міцними чоловічими обіймами волохатих рук ?

Це все що може сказати диванний кіт патріот з цього приводу?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:18

  UA написав:
  Hotab написав:UA
та чомусь зовсім не поділяю її.


Переймаєшся, що можеш бути наступним?
Ну бач, зараз такий час що навіть тебе з ксивою мєнта-пенса можуть, що поробиш. Тікай в Швейцарію
Там до твоєї орієнтації нормально ставляться

Що поробишь, олігархічно сортовий режим....
!


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Hotab
 
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