jump написав:

(фото)"Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття", — написав Владислав Кононов.За його словами, викладача доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП для оновлення облікових даних. Він пройшов ВЛК за дві години "без належного медичного огляду". Його друг уточнив, що більшість лікарів він навіть не відвідав. Тоді як Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС). Але в медкомісії зауважили, що якщо зараз його не турбує — значить здоровий."Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00", — наголосив Кононов.Він заявив, що викладач мав дві підстави для відстрочки, а саме:він є працівником Львівського університету;проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав документи, в яких зазначено, що той не може брати зброю до рук."Степан, опинився дуже швидко під Києвом, як склалась ситуація до кінця невідомо, але після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. В лікарні лікарі діагностували, "Набряк мозку, перелом (основи/ного) черепа, та гематома". До кінця ще не відомо точно. Степан знаходиться зараз в критично важкому стані", — повідомив Владислав Кононов.