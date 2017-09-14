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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:22
Якби видалені повідомлення переміщали в окрему гілку, це була б ТОП гілка.
А так це якісь унилий соросизм.
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UA
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:24
UA написав:
Якби видалені повідомлення переміщали в окрему гілку, це була б ТОП гілка.
видалені повідомлення не дають монетизації
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flyman
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:26
UA написав:
Що поробишь, олігархічно сортовий режим....
Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?
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stm
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UA
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:33
stm написав: UA написав:
Що поробишь, олігархічно сортовий режим....
Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?
вам набридло відпалювати в еміграцій темі? чим там не оцінили достатньо? чи вирішили додати інтелектуальності на форумі на радість продіджі?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 09 лют, 2025 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:33
UA
Це в тебе таке в голові?
Після мобілізації захисника ЛГБТ-ників, ти почуваєш себе незахищеним?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:35
UA написав:
Олежан
Блискавична реакція. Правда?
Що поробиш, Демократія вона така))
Антисоросизм це ідеологія майбутнього...
та да.
когда кто то на форуме оскорбляет кого-то, висит неделями и не удаляется
как что то про патриота фурсу написать - 30 сек и нету
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Олежан
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:36
stm написав: UA написав:
Що поробишь, олігархічно сортовий режим....
Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?
На того в кого стабільніший тил, та не поділене суспільство.
Перед самою поразкою в 1 світову німці наступали на Париж.
Як думаешь, мАсквічі кожен день згадують про війну?
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UA
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:39
flyman написав: stm написав: UA написав:
Що поробишь, олігархічно сортовий режим....
Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?
вам набридло відпалювати в еміграцій темі? чим там не оцінили достатньо? чи вирішили додати інтелектуальності на форумі на радість продіджі?
Я не филлипинка...
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stm
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:42
UA написав: stm написав: UA написав:
Що поробишь, олігархічно сортовий режим....
Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?
На того в кого стабільніший тил, та не поділене суспільство.
Перед самою поразкою в 1 світову німці наступали на Париж.
Як думаешь, мАсквічі кожен день згадують про війну?
Как сказал ЛАД, свидетель тех событий, всё было ок, всего-то встать в 5 утра и можно купить. Не сильно то и сложно. Но потом стало 15 республик. Вспомню Успиха: "як, так?!!!" )))
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