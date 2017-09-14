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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1251812519125201252112522>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:22

Якби видалені повідомлення переміщали в окрему гілку, це була б ТОП гілка.
А так це якісь унилий соросизм.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:24

  UA написав:Якби видалені повідомлення переміщали в окрему гілку, це була б ТОП гілка.

видалені повідомлення не дають монетизації
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:26

  UA написав:Що поробишь, олігархічно сортовий режим....

Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:30

  Hotab написав:Зображення

Це в тебе таке в голові?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:33

  stm написав:
  UA написав:Що поробишь, олігархічно сортовий режим....

Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?

вам набридло відпалювати в еміграцій темі? чим там не оцінили достатньо? чи вирішили додати інтелектуальності на форумі на радість продіджі?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лют, 2025 17:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:33

UA
Це в тебе таке в голові?


Після мобілізації захисника ЛГБТ-ників, ти почуваєш себе незахищеним?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:35

  UA написав:Олежан
Блискавична реакція. Правда?
Що поробиш, Демократія вона така))
Антисоросизм це ідеологія майбутнього...

та да.
когда кто то на форуме оскорбляет кого-то, висит неделями и не удаляется
как что то про патриота фурсу написать - 30 сек и нету
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:36

  stm написав:
  UA написав:Що поробишь, олігархічно сортовий режим....

Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?

На того в кого стабільніший тил, та не поділене суспільство.
Перед самою поразкою в 1 світову німці наступали на Париж.
Як думаешь, мАсквічі кожен день згадують про війну?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:39

  flyman написав:
  stm написав:
  UA написав:Що поробишь, олігархічно сортовий режим....

Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?

вам набридло відпалювати в еміграцій темі? чим там не оцінили достатньо? чи вирішили додати інтелектуальності на форумі на радість продіджі?

Я не филлипинка...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:42

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Що поробишь, олігархічно сортовий режим....

Да, олигархи против олигархов. На фронт оркостана пошли не только ослы, уже и верблюды... Из плюсов: есть факт первого сбития КАБа, так что бы не подвергать опасности всех задействованных. Миражи+Ф16 и убой командных пунктов становится нормой. Из минусов: есть Ланцет на 200км.
Вы на кого ставите?

На того в кого стабільніший тил, та не поділене суспільство.
Перед самою поразкою в 1 світову німці наступали на Париж.
Як думаешь, мАсквічі кожен день згадують про війну?

Как сказал ЛАД, свидетель тех событий, всё было ок, всего-то встать в 5 утра и можно купить. Не сильно то и сложно. Но потом стало 15 республик. Вспомню Успиха: "як, так?!!!" )))
stm
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