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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12519125201252112522>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:47

  stm написав:Я не филлипинка...

Какіє Ваші доказатєльства?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:50

  stm написав:Как сказал ЛАД, свидетель тех событий, всё было ок, всего-то встать в 5 утра и можно купить. Не сильно то и сложно. Но потом стало 15 республик. Вспомню Успиха: "як, так?!!!" )))

А якщо не стоїть, то можна спати далі.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:50

  flyman написав:
  stm написав:Я не филлипинка...

Какіє Ваші доказатєльства?

Сыр бри и вино производства Италии.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:51

  GALeon написав:
jump написав: Під Києвом знайшли викладача університету з переломом черепа: що сталося після зустрічі з ТЦК (фото)

"Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття", — написав Владислав Кононов.

За його словами, викладача доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП для оновлення облікових даних. Він пройшов ВЛК за дві години "без належного медичного огляду". Його друг уточнив, що більшість лікарів він навіть не відвідав. Тоді як Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС). Але в медкомісії зауважили, що якщо зараз його не турбує — значить здоровий.

"Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00", — наголосив Кононов.

Він заявив, що викладач мав дві підстави для відстрочки, а саме:

він є працівником Львівського університету;
проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав документи, в яких зазначено, що той не може брати зброю до рук.

"Степан, опинився дуже швидко під Києвом, як склалась ситуація до кінця невідомо, але після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. В лікарні лікарі діагностували, "Набряк мозку, перелом (основи/ного) черепа, та гематома". До кінця ще не відомо точно. Степан знаходиться зараз в критично важкому стані", — повідомив Владислав Кононов.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/692 ... losya-foto
то він сам пощкодився

Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження, - поліція Житомирської області

Нині потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

Нині слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.


Какое то странное совпадение - один день назад бывший (если там бывают "бывшие") глава МИД заявляет что у нас еще достаточно ресурсов сделать грязную бомбу - https://24tv.ua/brudna-bomba-shho-tse-m ... i_n2748162, и через день в ТЦК случайно "исчезает" старший лаборант кафедри ядерної фізики :roll: Просто интересно - сколько в стране лаборантов кафедры ядерной физики - 10, 20 человек?
Востаннє редагувалось katso в Нед 09 лют, 2025 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:51

  Олежан написав:
  UA написав:Олежан
Блискавична реакція. Правда?
Що поробиш, Демократія вона така))
Антисоросизм це ідеологія майбутнього...

та да.
когда кто то на форуме оскорбляет кого-то, висит неделями и не удаляется
как что то про патриота фурсу написать - 30 сек и нету

Оскорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:51

stm
Я не филлипинка...


Этого недостаточно. Еще , чтоб отстал, надо «я не ночКинО(лег)».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:53

  UA написав:
  Олежан написав:
  UA написав:Олежан
Блискавична реакція. Правда?
Що поробиш, Демократія вона така))
Антисоросизм це ідеологія майбутнього...

та да.
когда кто то на форуме оскорбляет кого-то, висит неделями и не удаляется
как что то про патриота фурсу написать - 30 сек и нету

Оскорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.

Да, Соррос, как истинный еврей, вообще любит практически нэйтив спикер инглиш + квалификация на уровне. UA даже с женой в Швейцарии как до неба рачки...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:скорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.


зато как приятно почитать комменты в фейсбуке дегенерата Фурсы.

там уже 90% поняли что это за сорт говна
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:57

  Олежан написав:
  UA написав:скорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.


зато как приятно почитать комменты в фейсбуке дегенерата Фурсы.

там уже 90% поняли что это за сорт говна

С нейтив английским, я так понимаю, у вас и UA один уровень...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:57

Іногда банан - це просто банан.

katso
через день в ТЦК случайно "исчезает" старший лаборант кафедри ядерної фізики :roll:


А якщо бусифікують Флаймана, то значить що він наблизився до створення бойового робота, і хоче відібрати хліб у ТЦК.

  flyman написав:А якщо не стоЇть, то можна спати далі.

то і не стОїть

… наступний 12-й рік. Філіпінка «на паузі».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лют, 2025 18:03, всього редагувалось 2 разів.
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