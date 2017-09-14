|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 09 лют, 2025 17:58
Олежан написав: UA написав:
скорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.
зато как приятно почитать комменты в фейсбуке дегенерата Фурсы.
там уже 90% поняли что это за сорт говна
Наступает эпоха прозрения.
Паразиты будут упорно сопротивляется.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9287
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1874 раз.
- Подякували: 2315 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 09 лют, 2025 18:01
stm написав: flyman написав: stm написав:
Я не филлипинка...
Какіє Ваші доказатєльства?
Сыр бри и вино производства Италии.
фотофіксація сабжа, тільки не сирів з винами
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38365
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 09 лют, 2025 18:03
stm написав:
Да, Соррос, как истинный еврей, вообще любит практически нэйтив спикер инглиш + квалификация на уровне. UA даже с женой в Швейцарии как до неба рачки...
Каждый находится на том уровне, где он способен находится.
Сравнивать мешок с Говном Фурсу с со мной?
Мне до его говнистоти как до неба рачки
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9287
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1874 раз.
- Подякували: 2315 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|84979
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|258862
|
|
|6076
|904617
|
|