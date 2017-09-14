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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1251912520125211252212523 ... 12526>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:57

Іногда банан - це просто банан.

katso
через день в ТЦК случайно "исчезает" старший лаборант кафедри ядерної фізики :roll:


А якщо бусифікують Флаймана, то значить що він наблизився до створення бойового робота, і хоче відібрати хліб у ТЦК.

  flyman написав:А якщо не стоЇть, то можна спати далі.

то і не стОїть

… наступний 12-й рік. Філіпінка «на паузі».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лют, 2025 18:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:58

  Олежан написав:
  UA написав:скорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.


зато как приятно почитать комменты в фейсбуке дегенерата Фурсы.

там уже 90% поняли что это за сорт говна

Наступает эпоха прозрения.
Паразиты будут упорно сопротивляется.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 18:01

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Я не филлипинка...

Какіє Ваші доказатєльства?

Сыр бри и вино производства Италии.

фотофіксація сабжа, тільки не сирів з винами
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 18:16

  UA написав:
  stm написав:Да, Соррос, как истинный еврей, вообще любит практически нэйтив спикер инглиш + квалификация на уровне. UA даже с женой в Швейцарии как до неба рачки...

Каждый находится на том уровне, где он способен находится.
Сравнивать мешок с Говном Фурсу с со мной?
Мне до его говнистоти как до неба рачки

Так случилось что Говном я считая Вас. При всем уважении к визуальным контактам. )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 18:32

  UA написав:Денег всё равно не дам.
Иди к Песикоту. Видила (на фото) как он шикует?

Всё, меня уже ждёт кассир в Лидл после фразы "ауфидерзейн" ) и турок в немецком магазине, потому что он знает русский, а его друг - немецкий, к которому у меня стойкое вестибулярное невосприятие )
Да, кассира и турка в Германии я тоже считаю престижнее Вас )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 18:59

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Каждый находится на том уровне, где он способен находится.
Сравнивать мешок с Говном Фурсу с со мной?
Мне до его говнистоти как до неба рачки

Так случилось что Говном я считая Вас. При всем уважении к визуальным контактам. )

Денег всё равно не дам.
Иди к Песикоту. Видела (на фото) как он шикует?

Пані stm, UA у нас виявився не по дівчаткам

Він навіть на зображені maid-girl, бачить волохаті чоловічі руки
Мабуть, довгі роки чесної служби ментом, змінили його оріентацю

А я по дівчаткам ) Давайте до мене )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

45 хв відповідь як зробити (спойлер: усунення у держави/олігархів права на насильство, та монополії на енергетику)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:05

  UA написав:
  Олежан написав:
  UA написав:скорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.


зато как приятно почитать комменты в фейсбуке дегенерата Фурсы.

там уже 90% поняли что это за сорт говна

Наступает эпоха прозрения.
Паразиты будут упорно сопротивляется.

Поэтому ты, как паразит и сопротивляешься )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:07

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Я не филлипинка...

Какіє Ваші доказатєльства?

Сыр бри и вино производства Италии.

) а Ви правильно нарізаєте сир?https://youtu.be/wBVKLnPRaQ4?si=yXD8rQ-LAbYofSS1
Banderlog
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Виталя, а отрицательные значение IQ бывает?
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