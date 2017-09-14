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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:57
katso
через день в ТЦК случайно "исчезает" старший лаборант кафедри ядерної фізики
А якщо бусифікують Флаймана, то значить що він наблизився до створення бойового робота, і хоче відібрати хліб у ТЦК.
то і не стОїть
flyman написав:
А якщо не стоЇть
, то можна спати далі.
… наступний 12-й рік. Філіпінка «на паузі».
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 09 лют, 2025 18:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:58
Олежан написав: UA написав:
скорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.
зато как приятно почитать комменты в фейсбуке дегенерата Фурсы.
там уже 90% поняли что это за сорт говна
Наступает эпоха прозрения.
Паразиты будут упорно сопротивляется.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:01
stm написав: flyman написав: stm написав:
Я не филлипинка...
Какіє Ваші доказатєльства?
Сыр бри и вино производства Италии.
фотофіксація сабжа, тільки не сирів з винами
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:16
UA написав: stm написав:
Да, Соррос, как истинный еврей, вообще любит практически нэйтив спикер инглиш + квалификация на уровне. UA даже с женой в Швейцарии как до неба рачки...
Каждый находится на том уровне, где он способен находится.
Сравнивать мешок с Говном Фурсу с со мной?
Мне до его говнистоти как до неба рачки
Так случилось что Говном я считая Вас. При всем уважении к визуальным контактам. )
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stm
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:32
UA написав:
Денег всё равно не дам.
Иди к Песикоту. Видила (на фото) как он шикует?
Всё, меня уже ждёт кассир в Лидл после фразы "ауфидерзейн" ) и турок в немецком магазине, потому что он знает русский, а его друг - немецкий, к которому у меня стойкое вестибулярное невосприятие )
Да, кассира и турка в Германии я тоже считаю престижнее Вас )))
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:59
UA написав: stm написав: UA написав:
Каждый находится на том уровне, где он способен находится.
Сравнивать мешок с Говном Фурсу с со мной?
Мне до его говнистоти как до неба рачки
Так случилось что Говном я считая Вас. При всем уважении к визуальным контактам. )
Денег всё равно не дам.
Иди к Песикоту. Видела (на фото) как он шикует?
Пані stm, UA у нас виявився не по дівчаткам
Він навіть на зображені maid-girl, бачить волохаті чоловічі руки
Мабуть, довгі роки чесної служби ментом, змінили його оріентацю
А я по дівчаткам ) Давайте до мене )
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Додано: Нед 09 лют, 2025 19:04
45 хв відповідь як зробити (спойлер: усунення у держави/олігархів права на насильство, та монополії на енергетику)
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flyman
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Додано: Нед 09 лют, 2025 19:05
UA написав: Олежан написав: UA написав:
скорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.
зато как приятно почитать комменты в фейсбуке дегенерата Фурсы.
там уже 90% поняли что это за сорт говна
Наступает эпоха прозрения.
Паразиты будут упорно сопротивляется.
Поэтому ты, как паразит и сопротивляешься )
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Додано: Нед 09 лют, 2025 19:07
stm написав: flyman написав: stm написав:
Я не филлипинка...
Какіє Ваші доказатєльства?
Сыр бри и вино производства Италии.
) а Ви правильно нарізаєте сир?https://youtu.be/wBVKLnPRaQ4?si=yXD8rQ-LAbYofSS1
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Додано: Нед 09 лют, 2025 19:14
Виталя, а отрицательные значение IQ бывает?
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