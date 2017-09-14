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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1252012521125221252312524 ... 12526>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:16

  Banderlog написав:) а Ви правильно нарізаєте сир?https://youtu.be/wBVKLnPRaQ4?si=yXD8rQ-LAbYofSS1

Практически ) И опять же ИМХО бри импорта Сильпо пока на высшем уровне, круче и вонючей только прямая поставка из Франции ) прямая поставка из Франции переехала в гражданство США у меня, я не страдаю, я радуюсь, мне обещали крабы по приезду)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:37

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:По соседству с Виталей (гостомель, ЖК Патріотів) мародерили наши)
На камерах увидели)
Там коллега живет в дуплексе, у него тоже лазили.
Мародеров (недалекие соседи) вычислили. Отправили на фронт смывать позор кровью. . Там погибли.
массовое было явление. у нас в жк слили бенз почти со всех тачек, выламывали люки бензобака, мою почему то не тронули, может потому что соляра или спугнули или емкости закончились. Думаю сливали для генераторов.

Твою не тронули ? Дизельный Дискавери ?
Помнится мне, ты писал, что у тебя нет ни приписного, ни военника
То как ты водительские права получил ?

Без приписного или военника, в законный способ, ты бы не получил права
То есть, ты купил права
И ты же борец с коррупцией

  Wirująświatła написав: те что стояли по городу были раззутые. Я когда приехал 1.05 просто охринел от количества разбитого стекла на асфальте и раззутых тачек. Без очков ходить было опасно, небольшой ветер и частицы битого стекла летят прямо в глаза.

Я приехал в свой город 25.04 и ... не увидел раззутых тачек
Сожженых рашистами тачек много видел, а вот раззутых не видел
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:45

  Олежан написав:
  UA написав:Олежан
Блискавична реакція. Правда?
Що поробиш, Демократія вона така))
Антисоросизм це ідеологія майбутнього...

та да.
когда кто то на форуме оскорбляет кого-то, висит неделями и не удаляется
как что то про патриота фурсу написать - 30 сек и нету

ви ж напевне лайно накинули замість аргументів? що й не дивно...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:48

[quote="5822533:UA"]Виталя, а отрицательные значение IQ бывает?

Це ви за себе питаєте ?

"Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості."-це ваші речення .

Ви його спитайте , такі підійдуть ?
Хоча він і по макакам , але ви підійдете .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:57

Начинают появляться первые наброски Плана. Интерксно, на что прожмут Европу?.. 🤔
"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.

Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, трішки оффтопу

Морози є, ракетних обстрілів рашистів немає

Чи то рашисти накопичують ракети, чи то ще щось ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:04

  _hunter написав:Начинают появляться первые наброски Плана. Интерксно, на что прожмут Европу?.. 🤔
"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.

Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.

500 евровый, на что прожмут Путина ?
Вот главный вопрос

Ведь ты же за Путина, хоть и тщательно это скрываешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:06

  pesikot написав:До речі, трішки оффтопу

Морози є, ракетних обстрілів рашистів немає

Чи то рашисти накопичують ракети, чи то ще щось ...


У нас постійно КАБи летять , і сьогодні кілько вибухів було .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:08

  _hunter написав:Начинают появляться первые наброски Плана. Интерксно, на что прожмут Европу?.. 🤔
"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.

Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.


*- Трамп... есть мифических шахт на 15 ярдов... дай чьо нить!
- Ок... на 500 лямов заберу ваши ПГХ...
- Так это ж еще в 20-м году... Чаплыга тогда криком кричал... когда посланец из США это на Банковой парафировал после визита кое кого в РП где через прокладку РП это оформили... разделить ГТС - трубу в утиль, хранилища - США...
- Та идите на Выборы...
- Так это Минск-3... а война началась после расторжения Минска-2!
- Тогда просто уйдите...
- Та пошел ты...
- Иду иду... звонить Пу... что все по графику... Бритам привет!* (С)
__________________________________
"«Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати та дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів», – підкреслив президент."
https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-u ... 03318.html
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:09

  pesikot написав:До речі, трішки оффтопу

Морози є, ракетних обстрілів рашистів немає

Чи то рашисти накопичують ракети, чи то ще щось ...

Тревога по балистике в Черниговской области завершилась чуть более двух часов тому назад. Южнее - 10 минут тому назад. Это сегодня не первая.
Крылатых действительно давно не было.
Сибарит
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