Banderlog написав:) а Ви правильно нарізаєте сир?https://youtu.be/wBVKLnPRaQ4?si=yXD8rQ-LAbYofSS1
Практически ) И опять же ИМХО бри импорта Сильпо пока на высшем уровне, круче и вонючей только прямая поставка из Франции ) прямая поставка из Франции переехала в гражданство США у меня, я не страдаю, я радуюсь, мне обещали крабы по приезду)
Hotab написав:По соседству с Виталей (гостомель, ЖК Патріотів) мародерили наши) На камерах увидели) Там коллега живет в дуплексе, у него тоже лазили. Мародеров (недалекие соседи) вычислили. Отправили на фронт смывать позор кровью. . Там погибли.
массовое было явление. у нас в жк слили бенз почти со всех тачек, выламывали люки бензобака, мою почему то не тронули, может потому что соляра или спугнули или емкости закончились. Думаю сливали для генераторов.
Твою не тронули ? Дизельный Дискавери ? Помнится мне, ты писал, что у тебя нет ни приписного, ни военника То как ты водительские права получил ?
Без приписного или военника, в законный способ, ты бы не получил права То есть, ты купил права И ты же борец с коррупцией
Wirująświatła написав: те что стояли по городу были раззутые. Я когда приехал 1.05 просто охринел от количества разбитого стекла на асфальте и раззутых тачек. Без очков ходить было опасно, небольшой ветер и частицы битого стекла летят прямо в глаза.
Я приехал в свой город 25.04 и ... не увидел раззутых тачек Сожженых рашистами тачек много видел, а вот раззутых не видел
Начинают появляться первые наброски Плана. Интерксно, на что прожмут Европу?.. 🤔
"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.
Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.
_hunter написав:Начинают появляться первые наброски Плана. Интерксно, на что прожмут Европу?.. 🤔
"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.
Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.
500 евровый, на что прожмут Путина ? Вот главный вопрос
Ведь ты же за Путина, хоть и тщательно это скрываешь
_hunter написав:Начинают появляться первые наброски Плана. Интерксно, на что прожмут Европу?.. 🤔
"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.
Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.
*- Трамп... есть мифических шахт на 15 ярдов... дай чьо нить! - Ок... на 500 лямов заберу ваши ПГХ... - Так это ж еще в 20-м году... Чаплыга тогда криком кричал... когда посланец из США это на Банковой парафировал после визита кое кого в РП где через прокладку РП это оформили... разделить ГТС - трубу в утиль, хранилища - США... - Та идите на Выборы... - Так это Минск-3... а война началась после расторжения Минска-2! - Тогда просто уйдите... - Та пошел ты... - Иду иду... звонить Пу... что все по графику... Бритам привет!* (С) __________________________________ "«Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати та дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів», – підкреслив президент." https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-u ... 03318.html