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Додано: Нед 09 лют, 2025 20:13
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:15
Мародеры и убийцы это все таки не одно и то же. Или получили оплаченной кремлем задание реабилитировать на форуме убийц из росии, творивших по пьянке и молодости беспредел в отношении жителей Бучи?
Теперь про Харьков. Харьков не был оккупирован. Не смогла? Но руский сапог был в Харькове в самом начале войны, заезжали на Тиграх в северную часть города, на Алексеевку, на улицу Шевченко. Подошли вплотную к окружной с севера и забрасывали наши улицы минами (80 мм и 120 мм), херачили из танков, РСЗО типа град, потом потяжелее. Магазины поближе к окружной закрылись постепенно все, по моему. Оставшийся народ, не сваливший из города, выживал за счет запасов продуктов, гуманитарки от волонтеров, поездок в другие части города в еще работающие магазины. Вместо выехавшего народа на улицах вдруг откуда не возьмись появились толпы мужичков с глазами как у людей с криминальным тюремным прошлым. Поинтересовался у соседей о них. Ответили, что один из них сиделец за убийство, второй за грабеж, про остальных никто ничего не знал. Пошла инфа сначала про вскрытые брошенные квартиры на районе, позже про вскрытые закрывшиеся магазины и киоски. А упомянутые выше сигаретные киоски вскрыли в числе первых. По моим предположениям квартиры вскрывали профессионалы уголовники (во время обстрелов вскрывать двери квартир и вывезти наворованную технику не каждому по зубам), а сигаретные киоски и магазины с алкоголем - наверняка алкаши (алкоголь был в дефиците). А ждуны естественно обвиняли во всем ТРО и ВСУ. Потом все постепенно устаканилось. Профессионалов обстреляли ВСУшники или ТРОшники из АКМов и они покинули район неизвестно в каком состоянии. А алкашей начали ловить волонтеры в том числе и привязывать к столбам скотчем.
И через некоторое время магазины снова начали открываться. Процесс ускорился после проведения контрнаступательной операции по Харьковской области нашими ВСУ.
Помню как в самом начале войны (первый месяц) попал под обстрел минометный и спрятался в подъезде чужого жилого дома, мимо которого в тот момент проходил. Народ из квартир повыскакивал и прибежал на первый этаж, дом хлипкий, боялись что крыша не выдержит мину 120 мм и она пробьет как минимум пару этажей. Половина жильцов естественно знакома мне. Стоим все, пиздим-прогнозируем когда закончатся прилеты, а когда война (а взрывы в радиусе километра от нас, громко). И тут какая то женщина из подъезда говорит, типа, хорошо бы бухнуть чтобы было не так страшно. Ну и отправляет кого-то из знакомых мужиков в магазин, разбитый давно после прилета, за бухлом, которое там осталось и просит взять бутылочку красного винца. Я понял, что дорожка у них уже проторена. Но раз дома запасов нет и за бухлом надо бежать, то берут из разбитого магазина немного, только чтобы снять стресс. Как таких людей можно осуждать и за что? Они все так быстро постарели за то время. Некоторых из них уже нет.
Востаннє редагувалось buratinyo в Нед 09 лют, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:17
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:20
Суми годину назад приліт.
якщо в Київ не летить то і обстрілів нема?
по енергетиці не луплять бо генерації ВЖЕ НЕМАЄ!
а атомні - хазяїн Цзіньпін не дозволяв.
бити розподіл та мережі - недоцільно тратить іскардер, бо швидко і дешево відновлюється...
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:22
Тапілі в тісє
katso
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1) "Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття"
В ЛНУ Франка відсутня кафедра ядерної фізики. Є кафедра фізики твердого тіла у складі фізичного факультету. Серед викладачів кафедри відсутній чоловік на прізвище Більченко. Також я не знайшов прізвище Більченко серед викладачів у розкладі занять для студентів факультету. Більченко Степан Борисович справді згадується в кількох документах на сайті університету, як лаборант про що і йдеться у дописі. Лаборанти - це не обов'язково науково-педагогічні працівники. В даному випадку він ймовірно є технічним спвіробітником університету, на якого не поширюється відсрочка, яку дають викладачам.
2) "страждає на синдром обструктивне апное сну"
Ну тобто хлопець хропить. Ви колись в казармі на 150 чоловік ночували? Іноді здається, що хроплять там абсолютно всі. Так, розумію, що насправді з цим діагнозом там трохи складніше. Тому йдемо до законодавства. А там за наказом міноборони чоловіки з апное сну, якщо коротко, визнаються непридатними лише за наявності важкої епілепсії, виражених психічних розладів або після об'єктивних досліджень на так званий індекс апное/гіпное (АНІ), які мають показати важкий ступінь захворювання. Кому цікаво гугліть наказ мінооборони № 262 від 27.04.2024. Або хай медики коментують. Тобто сам по собі діагноз апное сну не є підставою для відсрочки.
3) "Він проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи"
Заміна військової служби альтернативною (невійськовою) під час воєнного стану, українським законодавством не передбачена і відповідно не застосовується. Якщо це дійсно правда, я не знаю жодного командира, який би відправив людину яка не хоче торкатися зброї безпосередньо на фронт. В такому випадку в Збройних силах знайдуться й інші вакансії.
4) "Хочу додати, що в людини забрали найцінніше свідомість, бо з якої сили треба було бити щоб переламати череп!"
Жодного доказу, що його саме били, а не наприклад, він вистрибнув на ходу з машини під час перевезення до навчального центру, немає. Треба дочекатися більше інформації. Проте коментатори у соцмережах вже давно все з'ясували наперед. Вже й гроші на лікування збирають.
5) "Розголос! Справедливість, Суд і притягнення винних до відповідальності! Ми не Росія."
Саме так. Ми не Росія. Тому у коментаторів, які регярно обсирають ЗСУ у соцмережах досі є така можливість. У Росії за таке б вже давно відкрили б кримінальну справу з реальним терміном ув'язнення і конфіскацією майна "за поширення фейків про росіську армію", ну й посадили б на пляшку додатково
UPD З'явилися нові факти. Був доставлений у навчальний центр. В навчальному центрі оголошений в СЗЧ. Тобто або щось сталося в НЦ, або після втечі з НЦ. В ТЦК його ніхто не бив.
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:24
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:26
Продовжуй, я читаю ... уважно
До речі, ти без електрики ? чи з електрикою ?
"бо генерації ВЖЕ НЕМАЄ!"
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:29
два довбня просто так накинули на людину. висновок - захисту від дурнів немає, бо в інтернеті вони своїм просто таком не відповідають за свої слова.
тому звісно таке лайно має видалятися
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:29
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