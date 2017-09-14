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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125211252212523125241252512526>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:12

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:13

  pesikot написав:на что прожмут Путина ?

на Херсон і Запоріжжя...
які вже третій рік під європейськими санкціями як частина рашки.
десь такі от нас ждуть торги ((
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:15

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:..........
Какие мародёры?!
Это ж только москали такие! :mrgreen:

По соседству с Виталей (гостомель, ЖК Патріотів) мародерили наши)
На камерах увидели)
Там коллега живет в дуплексе, у него тоже лазили.
Мародеров (недалекие соседи) вычислили. Отправили на фронт смывать позор кровью. . Там погибли.

Вычислили наверняка не всех.
Хорошо помню весной 22-го разбитые витрины табачных киосков и некоторых продмагов. Напомню на всякий случай, Харьков в оккупации не был и власть была всё время украинская и никуда не исчезала.
Кого-то ловили и даже привязывали к столбу с табличкой "Мародёр". Далеко не всех.


Мародеры и убийцы это все таки не одно и то же. Или получили оплаченной кремлем задание реабилитировать на форуме убийц из росии, творивших по пьянке и молодости беспредел в отношении жителей Бучи?

Теперь про Харьков. Харьков не был оккупирован. Не смогла? Но руский сапог был в Харькове в самом начале войны, заезжали на Тиграх в северную часть города, на Алексеевку, на улицу Шевченко. Подошли вплотную к окружной с севера и забрасывали наши улицы минами (80 мм и 120 мм), херачили из танков, РСЗО типа град, потом потяжелее. Магазины поближе к окружной закрылись постепенно все, по моему. Оставшийся народ, не сваливший из города, выживал за счет запасов продуктов, гуманитарки от волонтеров, поездок в другие части города в еще работающие магазины. Вместо выехавшего народа на улицах вдруг откуда не возьмись появились толпы мужичков с глазами как у людей с криминальным тюремным прошлым. Поинтересовался у соседей о них. Ответили, что один из них сиделец за убийство, второй за грабеж, про остальных никто ничего не знал. Пошла инфа сначала про вскрытые брошенные квартиры на районе, позже про вскрытые закрывшиеся магазины и киоски. А упомянутые выше сигаретные киоски вскрыли в числе первых. По моим предположениям квартиры вскрывали профессионалы уголовники (во время обстрелов вскрывать двери квартир и вывезти наворованную технику не каждому по зубам), а сигаретные киоски и магазины с алкоголем - наверняка алкаши (алкоголь был в дефиците). А ждуны естественно обвиняли во всем ТРО и ВСУ. Потом все постепенно устаканилось. Профессионалов обстреляли ВСУшники или ТРОшники из АКМов и они покинули район неизвестно в каком состоянии. А алкашей начали ловить волонтеры в том числе и привязывать к столбам скотчем.

И через некоторое время магазины снова начали открываться. Процесс ускорился после проведения контрнаступательной операции по Харьковской области нашими ВСУ.

Помню как в самом начале войны (первый месяц) попал под обстрел минометный и спрятался в подъезде чужого жилого дома, мимо которого в тот момент проходил. Народ из квартир повыскакивал и прибежал на первый этаж, дом хлипкий, боялись что крыша не выдержит мину 120 мм и она пробьет как минимум пару этажей. Половина жильцов естественно знакома мне. Стоим все, пиздим-прогнозируем когда закончатся прилеты, а когда война (а взрывы в радиусе километра от нас, громко). И тут какая то женщина из подъезда говорит, типа, хорошо бы бухнуть чтобы было не так страшно. :mrgreen: Ну и отправляет кого-то из знакомых мужиков в магазин, разбитый давно после прилета, за бухлом, которое там осталось и просит взять бутылочку красного винца. Я понял, что дорожка у них уже проторена. Но раз дома запасов нет и за бухлом надо бежать, то берут из разбитого магазина немного, только чтобы снять стресс. Как таких людей можно осуждать и за что? Они все так быстро постарели за то время. Некоторых из них уже нет.
Востаннє редагувалось buratinyo в Нед 09 лют, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:17

  Wirująświatła написав:Зображення

На сік.
Це ще маленька.
Тітка працювала у корейців, які орендували в нас поля.
Так розповідала, що отака мала морква до магазинів, а ота, що завбільшки кормового буряку, на заводи по виробництву соків.

Секрет успіху прост - селітра мішками. Нітрати.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:20

  Сибарит написав:
  pesikot написав:До речі, трішки оффтопу

Морози є, ракетних обстрілів рашистів немає

Чи то рашисти накопичують ракети, чи то ще щось ...

Тревога по балистике в Черниговской области завершилась чуть более двух часов тому назад. Южнее - 10 минут тому назад. Это сегодня не первая.
Крылатых действительно давно не было.

Суми годину назад приліт.
якщо в Київ не летить то і обстрілів нема?

по енергетиці не луплять бо генерації ВЖЕ НЕМАЄ!
а атомні - хазяїн Цзіньпін не дозволяв.
бити розподіл та мережі - недоцільно тратить іскардер, бо швидко і дешево відновлюється...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:22

Тапілі в тісє

katso
Какое то странное совпадение - один день назад бывший (если там бывают "бывшие") глава МИД заявляет что у нас еще достаточно ресурсов сделать грязную бомбу - https://24tv.ua/brudna-bomba-shho-tse-m ... i_n2748162, и через день в ТЦК случайно "исчезает" старший лаборант кафедри ядерної фізики :roll: Просто интересно - сколько в стране лаборантов кафедры ядерной физики - 10, 20 человек?




.

1) "Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття"
В ЛНУ Франка відсутня кафедра ядерної фізики. Є кафедра фізики твердого тіла у складі фізичного факультету. Серед викладачів кафедри відсутній чоловік на прізвище Більченко. Також я не знайшов прізвище Більченко серед викладачів у розкладі занять для студентів факультету. Більченко Степан Борисович справді згадується в кількох документах на сайті університету, як лаборант про що і йдеться у дописі. Лаборанти - це не обов'язково науково-педагогічні працівники. В даному випадку він ймовірно є технічним спвіробітником університету, на якого не поширюється відсрочка, яку дають викладачам.

2) "страждає на синдром обструктивне апное сну"
Ну тобто хлопець хропить. Ви колись в казармі на 150 чоловік ночували? Іноді здається, що хроплять там абсолютно всі. Так, розумію, що насправді з цим діагнозом там трохи складніше. Тому йдемо до законодавства. А там за наказом міноборони чоловіки з апное сну, якщо коротко, визнаються непридатними лише за наявності важкої епілепсії, виражених психічних розладів або після об'єктивних досліджень на так званий індекс апное/гіпное (АНІ), які мають показати важкий ступінь захворювання. Кому цікаво гугліть наказ мінооборони № 262 від 27.04.2024. Або хай медики коментують. Тобто сам по собі діагноз апное сну не є підставою для відсрочки.

3) "Він проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи"
Заміна військової служби альтернативною (невійськовою) під час воєнного стану, українським законодавством не передбачена і відповідно не застосовується. Якщо це дійсно правда, я не знаю жодного командира, який би відправив людину яка не хоче торкатися зброї безпосередньо на фронт. В такому випадку в Збройних силах знайдуться й інші вакансії.

4) "Хочу додати, що в людини забрали найцінніше свідомість, бо з якої сили треба було бити щоб переламати череп!"
Жодного доказу, що його саме били, а не наприклад, він вистрибнув на ходу з машини під час перевезення до навчального центру, немає. Треба дочекатися більше інформації. Проте коментатори у соцмережах вже давно все з'ясували наперед. Вже й гроші на лікування збирають.

5) "Розголос! Справедливість, Суд і притягнення винних до відповідальності! Ми не Росія."
Саме так. Ми не Росія. Тому у коментаторів, які регярно обсирають ЗСУ у соцмережах досі є така можливість. У Росії за таке б вже давно відкрили б кримінальну справу з реальним терміном ув'язнення і конфіскацією майна "за поширення фейків про росіську армію", ну й посадили б на пляшку додатково

UPD З'явилися нові факти. Був доставлений у навчальний центр. В навчальному центрі оголошений в СЗЧ. Тобто або щось сталося в НЦ, або після втечі з НЦ. В ТЦК його ніхто не бив.

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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:24

Я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкиня, — одна з суддів Нацвідбору Євробачення Павленко

https://t.me/c/1004409473/190468
Трамп:

Я мав розмову з Путіним, він погодився, що треба зупинити війну, але сказав, що інтереси росії мають бути на першому місці, тому що зокрема є території які вже є в конституції рф, хоча вони навіть їх не контролюють

Я сказав, Путін слухай це повна хуйня, такого не відбудеться, я не Джо Байден, ви або погоджуєтесь чесно укласти угоду, або деякі РОСІЙСЬКІ території опиняться в українській конституції

https://t.me/couch_iu/76116
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:26

  sergey_stasyuk555 написав:
  Сибарит написав:
  pesikot написав:До речі, трішки оффтопу

Морози є, ракетних обстрілів рашистів немає

Чи то рашисти накопичують ракети, чи то ще щось ...

Тревога по балистике в Черниговской области завершилась чуть более двух часов тому назад. Южнее - 10 минут тому назад. Это сегодня не первая.
Крылатых действительно давно не было.

Суми годину назад приліт.
якщо в Київ не летить то і обстрілів нема?

по енергетиці не луплять бо генерації ВЖЕ НЕМАЄ!
а атомні - хазяїн Цзіньпін не дозволяв.
бити розподіл та мережі - недоцільно тратить іскардер, бо швидко і дешево відновлюється...

Продовжуй, я читаю ... уважно

До речі, ти без електрики ? чи з електрикою ?
"бо генерації ВЖЕ НЕМАЄ!"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:29

  UA написав:
  Олежан написав:
  UA написав:скорбление должно соответствовать внутренним убеждениям тов. Фейлиса.
Фурса это как бы колега.
Один Заказчик.

зато как приятно почитать комменты в фейсбуке дегенерата Фурсы.

там уже 90% поняли что это за сорт говна

Наступает эпоха прозрения.
Паразиты будут упорно сопротивляется.

два довбня просто так накинули на людину. висновок - захисту від дурнів немає, бо в інтернеті вони своїм просто таком не відповідають за свої слова. :lol:

тому звісно таке лайно має видалятися 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:29

  pesikot написав:Продовжуй, я читаю ... уважно
До речі, ти без електрики ? чи з електрикою ?
"бо генерації ВЖЕ НЕМАЄ!"

назвеш хоч одну діючу велику (не атомну) електростанцію в Україні? чи просто піздабол?
sergey_stasyuk555
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