Доповідаю г̶о̶л̶о̶с̶о̶м̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶р̶о̶т: найбільша прикиївська ТЕЦ димить, в центрі держави (самі здогадаєтесь яка) ГЕС крутиться, все відновлено, і давно. Бачив на власні очі. Не болтайте єрундою.
Какое то странное совпадение - один день назад бывший (если там бывают "бывшие") глава МИД заявляет что у нас еще достаточно ресурсов сделать грязную бомбу - https://24tv.ua/brudna-bomba-shho-tse-m ... i_n2748162, и через день в ТЦК случайно "исчезает" старший лаборант кафедри ядерної фізики Просто интересно - сколько в стране лаборантов кафедры ядерной физики - 10, 20 человек?
.
1) "Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття" В ЛНУ Франка відсутня кафедра ядерної фізики. Є кафедра фізики твердого тіла у складі фізичного факультету. Серед викладачів кафедри відсутній чоловік на прізвище Більченко. Також я не знайшов прізвище Більченко серед викладачів у розкладі занять для студентів факультету. Більченко Степан Борисович справді згадується в кількох документах на сайті університету, як лаборант про що і йдеться у дописі. Лаборанти - це не обов'язково науково-педагогічні працівники. В даному випадку він ймовірно є технічним спвіробітником університету, на якого не поширюється відсрочка, яку дають викладачам.
2) "страждає на синдром обструктивне апное сну" Ну тобто хлопець хропить. Ви колись в казармі на 150 чоловік ночували? Іноді здається, що хроплять там абсолютно всі. Так, розумію, що насправді з цим діагнозом там трохи складніше. Тому йдемо до законодавства. А там за наказом міноборони чоловіки з апное сну, якщо коротко, визнаються непридатними лише за наявності важкої епілепсії, виражених психічних розладів або після об'єктивних досліджень на так званий індекс апное/гіпное (АНІ), які мають показати важкий ступінь захворювання. Кому цікаво гугліть наказ мінооборони № 262 від 27.04.2024. Або хай медики коментують. Тобто сам по собі діагноз апное сну не є підставою для відсрочки.
3) "Він проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи" Заміна військової служби альтернативною (невійськовою) під час воєнного стану, українським законодавством не передбачена і відповідно не застосовується. Якщо це дійсно правда, я не знаю жодного командира, який би відправив людину яка не хоче торкатися зброї безпосередньо на фронт. В такому випадку в Збройних силах знайдуться й інші вакансії.
4) "Хочу додати, що в людини забрали найцінніше свідомість, бо з якої сили треба було бити щоб переламати череп!" Жодного доказу, що його саме били, а не наприклад, він вистрибнув на ходу з машини під час перевезення до навчального центру, немає. Треба дочекатися більше інформації. Проте коментатори у соцмережах вже давно все з'ясували наперед. Вже й гроші на лікування збирають.
5) "Розголос! Справедливість, Суд і притягнення винних до відповідальності! Ми не Росія." Саме так. Ми не Росія. Тому у коментаторів, які регярно обсирають ЗСУ у соцмережах досі є така можливість. У Росії за таке б вже давно відкрили б кримінальну справу з реальним терміном ув'язнення і конфіскацією майна "за поширення фейків про росіську армію", ну й посадили б на пляшку додатково
UPD З'явилися нові факти. Був доставлений у навчальний центр. В навчальному центрі оголошений в СЗЧ. Тобто або щось сталося в НЦ, або після втечі з НЦ. В ТЦК його ніхто не бив.
Це ж тільки UA знає, як справи фабрикувати брехливим формулюваннями
Можу сказати припущенння, що Більченко пішов в СЗЧ вже з НЦ і згодом десь отримав зауваження в голову
Але, розголос рознесли всі наші "полезные хомячки". "ТЦК вбиває" і таке інше
"Полезным хомячкам" післяправда нецікава. Їх задача - рознести по мережі Хтось це робить з власної дурості, а хтось за копійчину малу
buratinyo написав: Ну и отправляет кого-то из знакомых мужиков в магазин, разбитый давно после прилета, за бухлом, которое там осталось и просит взять бутылочку красного винца. Я понял, что дорожка у них уже проторена. Но раз дома запасов нет и за бухлом надо бежать, то берут из разбитого магазина немного, только чтобы снять стресс. Как таких людей можно осуждать и за что? Они все так быстро постарели за то время. Некоторых из них уже нет.
Смародерить бойцу матрас или кресло раскладное, чтобы в лесу не на земле сидеть это разве преступление? А вот вскрытие дверей частного дома гранатой к дверной ручке, никогда не понимал.
_hunter написав:Начинают появляться первые наброски Плана. Интерксно, на что прожмут Европу?.. 🤔
"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.
Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.
*- Трамп... есть мифических шахт на 15 ярдов... дай чьо нить! - Ок... на 500 лямов заберу ваши ПГХ... - Так это ж еще в 20-м году... Чаплыга тогда криком кричал... когда посланец из США это на Банковой парафировал после визита кое кого в РП где через прокладку РП это оформили... разделить ГТС - трубу в утиль, хранилища - США... - Та идите на Выборы... - Так это Минск-3... а война началась после расторжения Минска-2! - Тогда просто уйдите... - Та пошел ты... - Иду иду... звонить Пу... что все по графику... Бритам привет!* (С) __________________________________ "«Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати та дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів», – підкреслив президент." https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-u ... 03318.html