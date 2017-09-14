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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1252212523125241252512526>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доповідаю г̶о̶л̶о̶с̶о̶м̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶р̶о̶т:
найбільша прикиївська ТЕЦ димить, в центрі держави (самі здогадаєтесь яка) ГЕС крутиться, все відновлено, і давно. Бачив на власні очі.
Не болтайте єрундою.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:35

  Hotab написав:UPD З'явилися нові факти. Був доставлений у навчальний центр. В навчальному центрі оголошений в СЗЧ. Тобто або щось сталося в НЦ, або після втечі з НЦ. В ТЦК його ніхто не бив.

Ну вот.
Теперь ждём кучу удивительных историй про ужасы учебок.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:37

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:все відновлено, і давно.

телемарафон вже переміг здоровий глузд? ))

Я не знаю хто вас переміг. У мене нема телевізора, і я уточнив для вас джерело інформації.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:42

  Hotab написав:katso
Какое то странное совпадение - один день назад бывший (если там бывают "бывшие") глава МИД заявляет что у нас еще достаточно ресурсов сделать грязную бомбу - https://24tv.ua/brudna-bomba-shho-tse-m ... i_n2748162, и через день в ТЦК случайно "исчезает" старший лаборант кафедри ядерної фізики :roll: Просто интересно - сколько в стране лаборантов кафедры ядерной физики - 10, 20 человек?




.

1) "Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття"
В ЛНУ Франка відсутня кафедра ядерної фізики. Є кафедра фізики твердого тіла у складі фізичного факультету. Серед викладачів кафедри відсутній чоловік на прізвище Більченко. Також я не знайшов прізвище Більченко серед викладачів у розкладі занять для студентів факультету. Більченко Степан Борисович справді згадується в кількох документах на сайті університету, як лаборант про що і йдеться у дописі. Лаборанти - це не обов'язково науково-педагогічні працівники. В даному випадку він ймовірно є технічним спвіробітником університету, на якого не поширюється відсрочка, яку дають викладачам.

2) "страждає на синдром обструктивне апное сну"
Ну тобто хлопець хропить. Ви колись в казармі на 150 чоловік ночували? Іноді здається, що хроплять там абсолютно всі. Так, розумію, що насправді з цим діагнозом там трохи складніше. Тому йдемо до законодавства. А там за наказом міноборони чоловіки з апное сну, якщо коротко, визнаються непридатними лише за наявності важкої епілепсії, виражених психічних розладів або після об'єктивних досліджень на так званий індекс апное/гіпное (АНІ), які мають показати важкий ступінь захворювання. Кому цікаво гугліть наказ мінооборони № 262 від 27.04.2024. Або хай медики коментують. Тобто сам по собі діагноз апное сну не є підставою для відсрочки.

3) "Він проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи"
Заміна військової служби альтернативною (невійськовою) під час воєнного стану, українським законодавством не передбачена і відповідно не застосовується. Якщо це дійсно правда, я не знаю жодного командира, який би відправив людину яка не хоче торкатися зброї безпосередньо на фронт. В такому випадку в Збройних силах знайдуться й інші вакансії.

4) "Хочу додати, що в людини забрали найцінніше свідомість, бо з якої сили треба було бити щоб переламати череп!"
Жодного доказу, що його саме били, а не наприклад, він вистрибнув на ходу з машини під час перевезення до навчального центру, немає. Треба дочекатися більше інформації. Проте коментатори у соцмережах вже давно все з'ясували наперед. Вже й гроші на лікування збирають.

5) "Розголос! Справедливість, Суд і притягнення винних до відповідальності! Ми не Росія."
Саме так. Ми не Росія. Тому у коментаторів, які регярно обсирають ЗСУ у соцмережах досі є така можливість. У Росії за таке б вже давно відкрили б кримінальну справу з реальним терміном ув'язнення і конфіскацією майна "за поширення фейків про росіську армію", ну й посадили б на пляшку додатково

UPD З'явилися нові факти. Був доставлений у навчальний центр. В навчальному центрі оголошений в СЗЧ. Тобто або щось сталося в НЦ, або після втечі з НЦ. В ТЦК його ніхто не бив.


Це ж тільки UA знає, як справи фабрикувати брехливим формулюваннями

Можу сказати припущенння, що Більченко пішов в СЗЧ вже з НЦ і згодом десь отримав зауваження в голову

Але, розголос рознесли всі наші "полезные хомячки". "ТЦК вбиває" і таке інше

"Полезным хомячкам" післяправда нецікава. Їх задача - рознести по мережі
Хтось це робить з власної дурості, а хтось за копійчину малу
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:43

  buratinyo написав: Ну и отправляет кого-то из знакомых мужиков в магазин, разбитый давно после прилета, за бухлом, которое там осталось и просит взять бутылочку красного винца. Я понял, что дорожка у них уже проторена. Но раз дома запасов нет и за бухлом надо бежать, то берут из разбитого магазина немного, только чтобы снять стресс. Как таких людей можно осуждать и за что? Они все так быстро постарели за то время. Некоторых из них уже нет.

Смародерить бойцу матрас или кресло раскладное, чтобы в лесу не на земле сидеть это разве преступление?
А вот вскрытие дверей частного дома гранатой к дверной ручке, никогда не понимал.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:46

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Продовжуй, я читаю ... уважно
До речі, ти без електрики ? чи з електрикою ?
"бо генерації ВЖЕ НЕМАЄ!"

назвеш хоч одну діючу велику (не атомну) електростанцію в Україні? чи просто піздабол?

То ти з електрикою чи ні ? чого нервуєшь ? "чи просто піздабол" (с) твій ?
Відповідь-то проста )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:50

  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:все відновлено, і давно.

телемарафон вже переміг здоровий глузд? ))

Я не знаю хто вас переміг. У мене нема телевізора, і я уточнив для вас джерело інформації.

звідки ти тоді взяв цю брехню як не з марафону?
не зловживай спиртом...
У ніч проти 20 січня Росія обстріляла ТЕС «Центренерго», незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, повідомляє пресслужба компанії.

https://forbes.ua/news/rosiya-znovu-ata ... 2025-26427
все що хоч трохи відновлюється - зразу добивається повторно.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:51

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:на что прожмут Путина ?

на Херсон і Запоріжжя...
які вже третій рік під європейськими санкціями як частина рашки.

Хто під санкціями? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:51

  detroytred написав:
  _hunter написав:Начинают появляться первые наброски Плана. Интерксно, на что прожмут Европу?.. 🤔
"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.

Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.


*- Трамп... есть мифических шахт на 15 ярдов... дай чьо нить!
- Ок... на 500 лямов заберу ваши ПГХ...
- Так это ж еще в 20-м году... Чаплыга тогда криком кричал... когда посланец из США это на Банковой парафировал после визита кое кого в РП где через прокладку РП это оформили... разделить ГТС - трубу в утиль, хранилища - США...
- Та идите на Выборы...
- Так это Минск-3... а война началась после расторжения Минска-2!
- Тогда просто уйдите...
- Та пошел ты...
- Иду иду... звонить Пу... что все по графику... Бритам привет!* (С)
__________________________________
"«Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати та дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів», – підкреслив президент."
https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-u ... 03318.html

... и передадут мне Звезду Смерти :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:54

  pesikot написав:То ти з електрикою чи ні ? чого нервуєшь ? "чи просто піздабол" (с) твій ?
Відповідь-то проста )

ти настільки тупий пес чи кіт що не можеш збагнути звідки береться електроенергія?
вчи нові слова: атомні станції, розподілена генерація, імпорт електроенергії...
sergey_stasyuk555
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