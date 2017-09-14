Hotab написав:

https://24tv.ua/brudna-bomba-shho-tse-m ... i_n2748162, и через день в ТЦК случайно "исчезает" старший лаборант кафедри ядерної фізики Просто интересно - сколько в стране лаборантов кафедры ядерной физики - 10, 20 человек?



Какое то странное совпадение - один день назад бывший (если там бывают "бывшие") глава МИД заявляет что у нас еще достаточно ресурсов сделать грязную бомбу -... i_n2748162, и через день в ТЦК случайно "исчезает" старший лаборант кафедри ядерної фізикиПросто интересно - сколько в стране лаборантов кафедры ядерной физики - 10, 20 человек?

1) "Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття"В ЛНУ Франка відсутня кафедра ядерної фізики. Є кафедра фізики твердого тіла у складі фізичного факультету. Серед викладачів кафедри відсутній чоловік на прізвище Більченко. Також я не знайшов прізвище Більченко серед викладачів у розкладі занять для студентів факультету. Більченко Степан Борисович справді згадується в кількох документах на сайті університету, як лаборант про що і йдеться у дописі. Лаборанти - це не обов'язково науково-педагогічні працівники. В даному випадку він ймовірно є технічним спвіробітником університету, на якого не поширюється відсрочка, яку дають викладачам.2) "страждає на синдром обструктивне апное сну"Ну тобто хлопець хропить. Ви колись в казармі на 150 чоловік ночували? Іноді здається, що хроплять там абсолютно всі. Так, розумію, що насправді з цим діагнозом там трохи складніше. Тому йдемо до законодавства. А там за наказом міноборони чоловіки з апное сну, якщо коротко, визнаються непридатними лише за наявності важкої епілепсії, виражених психічних розладів або після об'єктивних досліджень на так званий індекс апное/гіпное (АНІ), які мають показати важкий ступінь захворювання. Кому цікаво гугліть наказ мінооборони № 262 від 27.04.2024. Або хай медики коментують. Тобто сам по собі діагноз апное сну не є підставою для відсрочки.3) "Він проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи"Заміна військової служби альтернативною (невійськовою) під час воєнного стану, українським законодавством не передбачена і відповідно не застосовується. Якщо це дійсно правда, я не знаю жодного командира, який би відправив людину яка не хоче торкатися зброї безпосередньо на фронт. В такому випадку в Збройних силах знайдуться й інші вакансії.4) "Хочу додати, що в людини забрали найцінніше свідомість, бо з якої сили треба було бити щоб переламати череп!"Жодного доказу, що його саме били, а не наприклад, він вистрибнув на ходу з машини під час перевезення до навчального центру, немає. Треба дочекатися більше інформації. Проте коментатори у соцмережах вже давно все з'ясували наперед. Вже й гроші на лікування збирають.5) "Розголос! Справедливість, Суд і притягнення винних до відповідальності! Ми не Росія."Саме так. Ми не Росія. Тому у коментаторів, які регярно обсирають ЗСУ у соцмережах досі є така можливість. У Росії за таке б вже давно відкрили б кримінальну справу з реальним терміном ув'язнення і конфіскацією майна "за поширення фейків про росіську армію", ну й посадили б на пляшку додатковоUPD З'явилися нові факти. Був доставлений у навчальний центр. В навчальному центрі оголошений в СЗЧ. Тобто або щось сталося в НЦ, або після втечі з НЦ. В ТЦК його ніхто не бив.