Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 лют, 2025 20:54
sergey_stasyuk555 звідки ти тоді взяв
Ти трішки тупенький? Я двічі сказав «звідки». А ти мені несеш сюди «марафон»
Hotab
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Додано: Нед 09 лют, 2025 20:58
UA написав: buratinyo написав:
Ну и отправляет кого-то из знакомых мужиков в магазин, разбитый давно после прилета, за бухлом, которое там осталось и просит взять бутылочку красного винца. Я понял, что дорожка у них уже проторена. Но раз дома запасов нет и за бухлом надо бежать, то берут из разбитого магазина немного, только чтобы снять стресс. Как таких людей можно осуждать и за что? Они все так быстро постарели за то время. Некоторых из них уже нет.
Смародерить бойцу матрас или кресло раскладное, чтобы в лесу не на земле сидеть это разве преступление?
А вот вскрытие дверей частного дома гранатой к дверной ручке, никогда не понимал.
Какие подробности твоего "геройства"
Так ты защищал Киев или мародерил на блок-посту ?
Судя по всему, мародерил.
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Визуальный контакт, сам по себе, не проходит
pesikot
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Додано: Нед 09 лют, 2025 20:58
Water написав: sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
на что прожмут Путина ?
на Херсон і Запоріжжя...
які вже третій рік під європейськими санкціями як частина рашки.
Хто під санкціями?
я ж укр. мовою написав, проблеми з читанням?
sergey_stasyuk555
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Додано: Нед 09 лют, 2025 21:02
sergey_stasyuk555 не зловживай спиртом..
Це до твого пʼяного хрюкання про Херсон
Hotab
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Додано: Нед 09 лют, 2025 21:03
Water написав: sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
на что прожмут Путина ?
на Херсон і Запоріжжя...
які вже третій рік під європейськими санкціями як частина рашки.
Хто під санкціями?
У нього своя, альтернативна реальність
pesikot
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Додано: Нед 09 лют, 2025 21:05
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
на что прожмут Путина ?
на Херсон і Запоріжжя...
які вже третій рік під європейськими санкціями як частина рашки.
десь такі от нас ждуть торги ((
Біженець Ночкін каже, що на Філіпінах навіть не відкриють рахунок в банку, бо вся територія під санкціями.
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flyman
в Нед 09 лют, 2025 21:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 21:05
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
То ти з електрикою чи ні ? чого нервуєшь ? "чи просто піздабол" (с) твій ?
Відповідь-то проста )
ти настільки тупий пес чи кіт що не можеш збагнути звідки береться електроенергія?
вчи нові слова: атомні станції, розподілена генерація, імпорт електроенергії...
Ти на просте питання не можешь відповісти
Прийми свої пігульки.
І не лізь в розмови дорослих
pesikot
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Додано: Нед 09 лют, 2025 21:09
Shaman написав: Олежан написав:
та да.
когда кто то на форуме оскорбляет кого-то, висит неделями и не удаляется
как что то про
патриота фурсу написать
- 30 сек и нету
ви ж напевне лайно накинули замість аргументів? що й не дивно...
Кинули на вентилятор залізобетонний аргумент, лопасті повідривало...
UA
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Додано: Нед 09 лют, 2025 21:11
Wirująświatła написав:
Трамп:
Я мав розмову з Путіним, він погодився, що треба зупинити війну, але сказав, що інтереси росії мають бути на першому місці, тому що зокрема є території які вже є в конституції рф, хоча вони навіть їх не контролюють
Я сказав, Путін слухай це повна хуйня, такого не відбудеться, я не Джо Байден, ви або погоджуєтесь чесно укласти угоду, або деякі РОСІЙСЬКІ території опиняться в українській конституції
https://t.me/couch_iu/76116
можна потужно пісню зарепувати на Єврозиркання.
Приспів:
Ти чьо, Хло.
Я не Джо.
Та я нічьо.
Не бздо.
Я не лох.
Мені пох.
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flyman
в Нед 09 лют, 2025 21:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Нед 09 лют, 2025 21:17
UA Чё ? как ? Вроде ТЦК "избило" Бильченко и ты осуждаешь действия ТЦК Но тут оказалось, что он из "соросят" и ты уже гнобишь "соросят", забывши про ТЦК. ТЦК ты уже не осуждаешь Менто-пенс колеблеться вместе с генеральной линией ) Опыт же )
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pesikot
в Нед 09 лют, 2025 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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