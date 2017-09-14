RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12523125241252512526>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:54

sergey_stasyuk555

звідки ти тоді взяв


Ти трішки тупенький? Я двічі сказав «звідки». А ти мені несеш сюди «марафон»
Hotab
 
Повідомлень: 14341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:58

  UA написав:
  buratinyo написав: Ну и отправляет кого-то из знакомых мужиков в магазин, разбитый давно после прилета, за бухлом, которое там осталось и просит взять бутылочку красного винца. Я понял, что дорожка у них уже проторена. Но раз дома запасов нет и за бухлом надо бежать, то берут из разбитого магазина немного, только чтобы снять стресс. Как таких людей можно осуждать и за что? Они все так быстро постарели за то время. Некоторых из них уже нет.

Смародерить бойцу матрас или кресло раскладное, чтобы в лесу не на земле сидеть это разве преступление?
А вот вскрытие дверей частного дома гранатой к дверной ручке, никогда не понимал.

Какие подробности твоего "геройства"

Так ты защищал Киев или мародерил на блок-посту ?

Судя по всему, мародерил.
Если хочешь войти в комитет по отбору собствености

Визуальный контакт, сам по себе, не проходит
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11212
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:58

  Water написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:на что прожмут Путина ?

на Херсон і Запоріжжя...
які вже третій рік під європейськими санкціями як частина рашки.

Хто під санкціями? :shock:

я ж укр. мовою написав, проблеми з читанням?
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 315
З нами з: 21.05.23
Подякував: 29 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:02

sergey_stasyuk555

не зловживай спиртом..


Це до твого пʼяного хрюкання про Херсон
Hotab
 
Повідомлень: 14341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:03

  Water написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:на что прожмут Путина ?

на Херсон і Запоріжжя...
які вже третій рік під європейськими санкціями як частина рашки.

Хто під санкціями? :shock:

У нього своя, альтернативна реальність
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11212
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:05

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:на что прожмут Путина ?

на Херсон і Запоріжжя...
які вже третій рік під європейськими санкціями як частина рашки.
десь такі от нас ждуть торги ((

Біженець Ночкін каже, що на Філіпінах навіть не відкриють рахунок в банку, бо вся територія під санкціями.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лют, 2025 21:17, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38368
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:05

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:То ти з електрикою чи ні ? чого нервуєшь ? "чи просто піздабол" (с) твій ?
Відповідь-то проста )

ти настільки тупий пес чи кіт що не можеш збагнути звідки береться електроенергія?
вчи нові слова: атомні станції, розподілена генерація, імпорт електроенергії...

Ти на просте питання не можешь відповісти

Прийми свої пігульки.
І не лізь в розмови дорослих
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11212
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:09

  Shaman написав:
  Олежан написав:та да.
когда кто то на форуме оскорбляет кого-то, висит неделями и не удаляется
как что то про патриота фурсу написать - 30 сек и нету

ви ж напевне лайно накинули замість аргументів? що й не дивно...

Кинули на вентилятор залізобетонний аргумент, лопасті повідривало...
UA
 
Повідомлень: 9285
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:11

  Wirująświatła написав:
Я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкиня, — одна з суддів Нацвідбору Євробачення Павленко

https://t.me/c/1004409473/190468
Трамп:

Я мав розмову з Путіним, він погодився, що треба зупинити війну, але сказав, що інтереси росії мають бути на першому місці, тому що зокрема є території які вже є в конституції рф, хоча вони навіть їх не контролюють

Я сказав, Путін слухай це повна хуйня, такого не відбудеться, я не Джо Байден, ви або погоджуєтесь чесно укласти угоду, або деякі РОСІЙСЬКІ території опиняться в українській конституції

https://t.me/couch_iu/76116

можна потужно пісню зарепувати на Єврозиркання.
Приспів:
Ти чьо, Хло.
Я не Джо.
Та я нічьо.
Не бздо.
Я не лох.
Мені пох.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лют, 2025 21:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38368
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:17

UA
Чё ? как ? Вроде ТЦК "избило" Бильченко и ты осуждаешь действия ТЦК

Но тут оказалось, что он из "соросят" и ты уже гнобишь "соросят", забывши про ТЦК. ТЦК ты уже не осуждаешь

Менто-пенс колеблеться вместе с генеральной линией )
Опыт же )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 09 лют, 2025 21:20, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11212
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12523125241252512526>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 85167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 259055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 904826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13611)
09.02.2025 19:41
Ринок ОВДП (7447)
09.02.2025 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.