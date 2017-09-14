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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:18

хтось взагалі тут пробував заключити з притомними країнами зовнішньоекономічний контракт за останні 2 роки?
і що ви при KYС або KYB не доводили що не з Херсону чи Запоріжжя?
чи тут переважно пси і алкаші у яких "все відновлено"?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Ти чьо, Хло.
Я не Джо.
Та я нічьо.
Не бздо.
Я не лох.
Мені пох.



На ВЛК:
- Не придатний, сітківка відклеєна,
- Але він таааак співає!
- В кавалерію його!!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лют, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:20

  sergey_stasyuk555 написав:хтось взагалі тут пробував заключити з притомними країнами зовнішньоекономічний контракт за останні 2 роки?
і що ви при KYС або KYB не доводили що не з Херсону чи Запоріжжя?
чи тут переважно пси і алкаші у яких "все відновлено"?

в них котокарту в АТБ читає, значить нема санкцій
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:23

кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))
sergey_stasyuk555
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