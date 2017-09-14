хтось взагалі тут пробував заключити з притомними країнами зовнішньоекономічний контракт за останні 2 роки?
і що ви при KYС або KYB не доводили що не з Херсону чи Запоріжжя?
чи тут переважно пси і алкаші у яких "все відновлено"?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 21:18
хтось взагалі тут пробував заключити з притомними країнами зовнішньоекономічний контракт за останні 2 роки?
і що ви при KYС або KYB не доводили що не з Херсону чи Запоріжжя?
чи тут переважно пси і алкаші у яких "все відновлено"?
Додано: Нед 09 лют, 2025 21:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На ВЛК:
- Не придатний, сітківка відклеєна,
- Але він таааак співає!
- В кавалерію його!!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лют, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лют, 2025 21:20
в них котокарту в АТБ читає, значить нема санкцій
Додано: Нед 09 лют, 2025 21:23
кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))
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