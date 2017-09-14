Бетон написав:Под Киевом на обочине с проломленным черепом нашли преподавателя львовского университета Франко
По сообщениям, мужчину задержали представители ТЦК, когда он направлялся на работу, и заставили через два часа пройти ВЛК. Впоследствии его обнаружили на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Видите как неудобно получилось, если спешить бороться с ТЦК. Сразу так множество фейков. 1. Отсрочки у лаборанта не было. 2. Оснований для отсрочки тоже не было. 3. Лаборант злостно уклонялся, не стоял в принципе на учете. 4. ТЦК оказывается не причем, происшествие случилось в 199 учебном центре. 5. Военный выпрыгнул в СЗЧ. 6. Да и перелома основания черепа у него тоже нет, это глядя на его фото любой врач скажет. Торопиться не надо с выводами.
0. і 5+1/2: Опинився не в той час не в тому місці (ССЗБ).
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лют, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Под Киевом на обочине с проломленным черепом нашли преподавателя львовского университета Франко
По сообщениям, мужчину задержали представители ТЦК, когда он направлялся на работу, и заставили через два часа пройти ВЛК. Впоследствии его обнаружили на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Видите как неудобно получилось, если спешить бороться с ТЦК. Сразу так множество фейков. 1. Отсрочки у лаборанта не было. 2. Оснований для отсрочки тоже не было. 3. Лаборант злостно уклонялся, не стоял в принципе на учете. 4. ТЦК оказывается не причем, происшествие случилось в 199 учебном центре. 5. Военный выпрыгнул в СЗЧ. 6. Да и перелома основания черепа у него тоже нет, это глядя на его фото любой врач скажет. Торопиться не надо с выводами.
Добрий вечір . ФРІІЗ , брате , ВИ зараз пишите і розмовляєте зі стіной . БАЖАЮ ЗДОРОВ'Я .
Бетон написав:Под Киевом на обочине с проломленным черепом нашли преподавателя львовского университета Франко
По сообщениям, мужчину задержали представители ТЦК, когда он направлялся на работу, и заставили через два часа пройти ВЛК. Впоследствии его обнаружили на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Видите как неудобно получилось, если спешить бороться с ТЦК. Сразу так множество фейков. 1. Отсрочки у лаборанта не было. 2. Оснований для отсрочки тоже не было. 3. Лаборант злостно уклонялся, не стоял в принципе на учете. 4. ТЦК оказывается не причем, происшествие случилось в 199 учебном центре. 5. Военный выпрыгнул в СЗЧ. 6. Да и перелома основания черепа у него тоже нет, это глядя на его фото любой врач скажет. Торопиться не надо с выводами.
0. і 5+1/2: Опинився не в той час не в тому місці (ССЗБ).
Вы опять вспоминаете события двухлетней давности, давно уже все изменилось. Но даже тогда путь от ТЦК до окопа на нуле не занимал 4 дня, я уже рассказывал, что это чисто технически и тогда было невозможно. Покрутил ради интереса ваш приговор, тоже не 4 дня, и не нуле штурмовиком, а рыть окопы на второй или третьей линии обороны как Долярчик. Да, там тоже прилетает иногда, но сейчас везде прилетает. 5 лет колонии на мой взгляд многовато, но там явно сыграло то, что товарищ проходил уже как рецидивист, имея приговор уже в 15 лет, по крайней мере суд это особо подчеркнул.
sergey_stasyuk555 написав:кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років. а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік. навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))
Тільки що поговорив з людиною з Обухова. Він пілот. Крім того що бачить з вікна, ще і літає в тому районі, «Там дві труби, одна димить.» «так, чув що з літа частково працює.. наскільки повно - не знаю». Те що і я сам бачив. Про що і написав. Розказувати про «9 років», «спирт» , «а форбс писав» будеш своєму лікарю-наркологу.
найбільша прикиївська ТЕЦ димить, в центрі держави (самі здогадаєтесь яка) ГЕС крутиться, все відновлено, і давно.
Дітей так вчать розрізняти частини речення.
якийсь чувак сказав
Чому б тобі не відвідати психолога чи більш потужного спеціаліста? Повторюю ще раз якщо ти не здатний з 3 разів: 1. Я бачив сам 2 обʼєкти, своїми очима. Про них і сказав 2. Так як я їх бачив ДО 20 січня, а 20 січня був ще один удар (чи його спроба) , то я уточнив у людини там поряд. Він підтвердив. Що ще не зрозуміло?
Любителю спиртів потрібно себе спитати , «якщо знищено повністю і треба 9 років на відновлення, чому і далі пробують бити. Наприклад 20 січня, про що сказано по посиланню з ФОРБС»
Ну і здається з околиць Києва навіть видно ті труби в ясну погоду, чому б на власні очі не переконатись.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лют, 2025 22:27, всього редагувалось 2 разів.