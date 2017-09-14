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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1252212523125241252512526>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:37

  freeze написав:
  Бетон написав:Под Киевом на обочине с проломленным черепом нашли преподавателя львовского университета Франко

По сообщениям, мужчину задержали представители ТЦК, когда он направлялся на работу, и заставили через два часа пройти ВЛК.
Впоследствии его обнаружили на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Сейчас он находится в критическом состоянии.


Видите как неудобно получилось, если спешить бороться с ТЦК.
Сразу так множество фейков.
1. Отсрочки у лаборанта не было.
2. Оснований для отсрочки тоже не было.
3. Лаборант злостно уклонялся, не стоял в принципе на учете.
4. ТЦК оказывается не причем, происшествие случилось в 199 учебном центре.
5. Военный выпрыгнул в СЗЧ.
6. Да и перелома основания черепа у него тоже нет, это глядя на его фото любой врач скажет.
Торопиться не надо с выводами.

0. і 5+1/2: Опинився не в той час не в тому місці (ССЗБ).
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лют, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:43

  pesikot написав:UA
Чё ? как ? Вроде ТЦК "избило" Бильченко и ты осуждаешь действия ТЦК

Но тут оказалось, что он из "соросят" и ты уже гнобишь "соросят", забывши про ТЦК. ТЦК ты уже не осуждаешь

Менто-пенс колеблеться вместе с генеральной линией )
Опыт же )

Я ж фабрикую справу про порчу дорожнього полотна черепною коробкою, та взлом кузова службового авто (на ходу)?
Мені як Бандерлогу, цікаво подивитися на армію яка складаються з Песікотів...
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:43

  freeze написав:
  Бетон написав:Под Киевом на обочине с проломленным черепом нашли преподавателя львовского университета Франко

По сообщениям, мужчину задержали представители ТЦК, когда он направлялся на работу, и заставили через два часа пройти ВЛК.
Впоследствии его обнаружили на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Сейчас он находится в критическом состоянии.


Видите как неудобно получилось, если спешить бороться с ТЦК.
Сразу так множество фейков.
1. Отсрочки у лаборанта не было.
2. Оснований для отсрочки тоже не было.
3. Лаборант злостно уклонялся, не стоял в принципе на учете.
4. ТЦК оказывается не причем, происшествие случилось в 199 учебном центре.
5. Военный выпрыгнул в СЗЧ.
6. Да и перелома основания черепа у него тоже нет, это глядя на его фото любой врач скажет.
Торопиться не надо с выводами.


Добрий вечір .
ФРІІЗ , брате , ВИ зараз пишите і розмовляєте зі стіной .
БАЖАЮ ЗДОРОВ'Я .
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:46

  flyman написав:
  freeze написав:
  Бетон написав:Под Киевом на обочине с проломленным черепом нашли преподавателя львовского университета Франко

По сообщениям, мужчину задержали представители ТЦК, когда он направлялся на работу, и заставили через два часа пройти ВЛК.
Впоследствии его обнаружили на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Сейчас он находится в критическом состоянии.


Видите как неудобно получилось, если спешить бороться с ТЦК.
Сразу так множество фейков.
1. Отсрочки у лаборанта не было.
2. Оснований для отсрочки тоже не было.
3. Лаборант злостно уклонялся, не стоял в принципе на учете.
4. ТЦК оказывается не причем, происшествие случилось в 199 учебном центре.
5. Военный выпрыгнул в СЗЧ.
6. Да и перелома основания черепа у него тоже нет, это глядя на его фото любой врач скажет.
Торопиться не надо с выводами.

0. і 5+1/2: Опинився не в той час не в тому місці (ССЗБ).

Мені це все, взагалі, нагадало :arrow: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:58

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Торопиться не надо с выводами.
вы ж говорили что за 4 дня из тцк в окоп невозможно даже технически. тоже торопились с выводами? https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791

Вы опять вспоминаете события двухлетней давности, давно уже все изменилось. Но даже тогда путь от ТЦК до окопа на нуле не занимал 4 дня, я уже рассказывал, что это чисто технически и тогда было невозможно.
Покрутил ради интереса ваш приговор, тоже не 4 дня, и не нуле штурмовиком, а рыть окопы на второй или третьей линии обороны как Долярчик. Да, там тоже прилетает иногда, но сейчас везде прилетает. 5 лет колонии на мой взгляд многовато, но там явно сыграло то, что товарищ проходил уже как рецидивист, имея приговор уже в 15 лет, по крайней мере суд это особо подчеркнул.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:03

  sergey_stasyuk555 написав:кстаті хотаб трипільську тес совок будував 9 років.
а ти повірив що слуги все відновили менш ніж за рік.
навіть дітлахи не такі наївні зараз, просто якась ясєльна група ))

Тільки що поговорив з людиною з Обухова. Він пілот. Крім того що бачить з вікна, ще і літає в тому районі,
«Там дві труби, одна димить.» «так, чув що з літа частково працює.. наскільки повно - не знаю».
Те що і я сам бачив. Про що і написав.
Розказувати про «9 років», «спирт» , «а форбс писав» будеш своєму лікарю-наркологу.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:12

freeze я к вам без претензий) был интересен ваш комментарий, за что спасибо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:15

flyman нашел свежачок про филиппинок. https://kinogo.li/89843-zhemchuzhina-klassa-e-2025.html может там подберешь себе кого-то.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:16

sergey_stasyuk555

найбільша прикиївська ТЕЦ димить, в центрі держави (самі здогадаєтесь яка) ГЕС крутиться, все відновлено, і давно.


Дітей так вчать розрізняти частини речення.


якийсь чувак сказав


Чому б тобі не відвідати психолога чи більш потужного спеціаліста?
Повторюю ще раз якщо ти не здатний з 3 разів:
1. Я бачив сам 2 обʼєкти, своїми очима. Про них і сказав
2. Так як я їх бачив ДО 20 січня, а 20 січня був ще один удар (чи його спроба) , то я уточнив у людини там поряд. Він підтвердив. Що ще не зрозуміло?


Любителю спиртів потрібно себе спитати , «якщо знищено повністю і треба 9 років на відновлення, чому і далі пробують бити. Наприклад 20 січня, про що сказано по посиланню з ФОРБС»

Ну і здається з околиць Києва навіть видно ті труби в ясну погоду, чому б на власні очі не переконатись.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лют, 2025 22:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:17

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Торопиться не надо с выводами.
вы ж говорили что за 4 дня из тцк в окоп невозможно даже технически. тоже торопились с выводами? https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791

якщо треба накинути, то зараз (та й раніше) інша схема - два дні, й ти на полігоні. оце неодноразово траплялося...
Shaman
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