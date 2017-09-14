freeze написав:

Wirująświatła написав: freeze написав: Торопиться не надо с выводами. Торопиться не надо с выводами. вы ж говорили что за 4 дня из тцк в окоп невозможно даже технически. тоже торопились с выводами? https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791 вы ж говорили что за 4 дня из тцк в окоп невозможно даже технически. тоже торопились с выводами?

Вы опять вспоминаете события двухлетней давности, давно уже все изменилось. Но даже тогда путь от ТЦК до окопа на нуле не занимал 4 дня, я уже рассказывал, что это чисто технически и тогда было невозможно.Покрутил ради интереса ваш приговор, тоже не 4 дня, и не нуле штурмовиком, а рыть окопы на второй или третьей линии обороны как Долярчик. Да, там тоже прилетает иногда, но сейчас везде прилетает. 5 лет колонии на мой взгляд многовато, но там явно сыграло то, что товарищ проходил уже как рецидивист, имея приговор уже в 15 лет, по крайней мере суд это особо подчеркнул.