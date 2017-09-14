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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12523125241252512526>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:18

Підтримую.
It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money.
https://x.com/elonmusk/status/1888574212316582230?mx=2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:20

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Торопиться не надо с выводами.
вы ж говорили что за 4 дня из тцк в окоп невозможно даже технически. тоже торопились с выводами? https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791

якщо треба накинути, то зараз (та й раніше) інша схема - два дні, й ти на полігоні. оце неодноразово траплялося...

для тебя полигон и 2я линия обороны одно и тоже?
. Всього 9 осіб разом з ним. За ними приїхав невеличкий автобус і повіз на КСП за м. Костянтинівку. До КСП добирались полями, було темно. По прибуттю їх чекав замполіт майор ОСОБА_10 і старшина. Всередині приміщення заповнювали анкети, майор ОСОБА_11 сказав, що пару днів у них буде злагодження, а потім їх відправлять на другу лінію оборони.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:24

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Торопиться не надо с выводами.
вы ж говорили что за 4 дня из тцк в окоп невозможно даже технически. тоже торопились с выводами? https://reyestr.court.gov.ua/Review/114480791

Вы опять вспоминаете события двухлетней давности, давно уже все изменилось. Но даже тогда путь от ТЦК до окопа на нуле не занимал 4 дня, я уже рассказывал, что это чисто технически и тогда было невозможно.
Покрутил ради интереса ваш приговор, тоже не 4 дня, и не нуле штурмовиком, а рыть окопы на второй или третьей линии обороны как Долярчик. Да, там тоже прилетает иногда, но сейчас везде прилетает. 5 лет колонии на мой взгляд многовато, но там явно сыграло то, что товарищ проходил уже как рецидивист, имея приговор уже в 15 лет, по крайней мере суд это особо подчеркнул.

вже досвічений:
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:28

Дід-мусорок слабенько накидає на вентилятор. Не та хватка, втратив сноровку в ЛГБТ -баталіях. Кінцівки травмовані від гомоловушок. Сили покинули від педокапканів.
Чи димить 200 метрова труба не видно хіба зі Щвейцаріі
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:36

  Hotab написав:Мусорок слабенько накидає на вентилятор.
Чи димить 200 метрова труба не видно хіба зі Щвейцаріі

В березні 2022 (коли ти боронив Київ з Румунії) на Подолі затримали ДРГ з картою, на якій був позначений завод ім. Калініна.
На місці цього заводу десь в 2006 побудували будинок. В Черчеля там квартира. На гілці про РН терли.
Не треба думати, що москаль чимось розумніший за тебе.
Кірзаки вони і в Рязані кірзаки. Одна школа.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:37

Reuters: Украина сохраняет импорт газа на высоком уровне

▪️Украина сохранит импорт газа на высоком уровне в 16,3 миллиона кубометров в воскресенье, показали данные оператора государственной газотранспортной системы.

▪️Согласно данным, Украина импортирует 7,1 млн куб. м газа из Венгрии, 7,3 млн куб. м из Словакии и 1,8 млн куб. м из Польши.

▪️Украина начала резко увеличивать импорт газа на прошлой неделе после серии российских ракетных ударов, нанесенных в последние месяцы по объектам газового сектора Украины.

▪️В январе Россия выпустила десятки ракет и беспилотников по западной Львовской области Украины, где расположены газовые хранилища, и по Харьковской области, главному району добычи газа.

▪️Украина может хранить в хранилищах около 30 миллиардов кубометров газа, однако страна перестала сообщать об объемах газа в хранилищах, которые регулярно подвергаются российским ракетным ударам.

▪️Как падение добычи газа, так и трудности с извлечением топлива из подземных хранилищ могут вынудить Киев увеличить объем импорта.

▪️Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в текущем отопительном сезоне стране может потребоваться импортировать около миллиарда кубометров газа.

▪️Бывший глава транзитного оператора Сергей Макогон заявил в прошлом месяце, что текущее суточное потребление газа в Украине составляет около 110 млн куб. м и покрывается за счет 52 млн куб. м добычи и 58 млн куб. м из хранилищ.
как Фицо это позволил?!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:42

UA


затримали ДРГ з картою, на якій був позначений завод ім. Калініна.


Тобто вони 3 роки чи не щоночі шахеди, і кілька разів на місяць ракети, направляють на «готель» під Обуховом?
Чи може половина Київської області (не кажучи про супутники) не бачить труби 200м?
Встановлювати візуальні контакти можуть не только лішь всє.. :lol:


Я цю трубу з висоти польоту 50-100м в ясну погоду над Дніпром бачу ще від майже Черкас. Ну добре, між Каневом і Черкасами. А ти, спеціаліст по візуальним контактам, за щоками і пузом не роздивишся ніяк нічого?)


нема і ніколи не було ніяких великих прикиївських ТЕЦ


Ну нема то і нема. Там готель і Черчіля квартира))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:50

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:53

sergey_stasyuk555

якось так і прийшли


Хто ж тобі зможе завадити жити в манямірку: «ТЕЦ» нема», «труби нема», «труба не димить».
Ти сам обираєш, ти живеш ілюзіями, чи реальністю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:14

  freeze написав:
  Бетон написав:Под Киевом на обочине с проломленным черепом нашли преподавателя львовского университета Франко

По сообщениям, мужчину задержали представители ТЦК, когда он направлялся на работу, и заставили через два часа пройти ВЛК.
Впоследствии его обнаружили на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Сейчас он находится в критическом состоянии.


Видите как неудобно получилось, если спешить бороться с ТЦК.
Сразу так множество фейков.
1. Отсрочки у лаборанта не было.

ну да, какая может быть отстрочка у лаборанта ядерной физики, их же как грязи (5 вузов на страну с кафедрой ядерная физика х 5 лаборантов в каждом) да и зачем эта физика нужна, ракеты даст дядя от нас только пехота (сарказм мод офф)

2. Оснований для отсрочки тоже не было.
3. Лаборант злостно уклонялся, не стоял в принципе на учете.

Что такое "злостно ухилявся" и чем это отличается от просто ухилявся с точки зрения закона? (Спойлер - слова "злостная непокора" придуманы в СССРе чтобы оправдывать избиения ментами обычных людей)

4. ТЦК оказывается не причем, происшествие случилось в 199 учебном центре.
5. Военный выпрыгнул в СЗЧ.
6. Да и перелома основания черепа у него тоже нет, это глядя на его фото любой врач скажет.

Остальное напоминает советский анекдот как по версии подследственного грузина он просто чистил апельсин а убитый поскользнулся на корке и упал на нож и так 6 раз
katso
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