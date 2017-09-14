Додано: Нед 09 лют, 2025 23:34

sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав: Навіщо мені розбиратись Навіщо мені розбиратись

так, навіщо розбиратись, …ТЕС "ето другоє" ніж ТЕЦ.



.. так, навіщо розбиратись, …ТЕС "ето другоє" ніж ТЕЦ...





Ще одна гарантована велика проблема – це монопольне постачання тепла станцією до помешкань українчан. Вже зараз потужності бойлера, що функціонує від єдиного працюючого блоку ТЕС ледь вистачає для обігріву міста. У разі значного похолодання ціле місто з більш ніж 15 000 мешканцями ризикує замерзнути, не маючи жодної альтернативи існуючому теплопостачанню!





Той випадок коли бажання сперечатись заради сперечатись сильніше за здатність мислити і отримувати інформацію …