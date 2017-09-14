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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12523125241252512526

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З комєнта в ютубі:
В свете последних событий () обезьяны стали отрицать что они наши предки ))
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:23

flyman

З комєнта в ютубі:


Це вони Ночкіна побачили? :D
А якщо б тебе…. :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:26

  katso написав:ну да, какая может быть отстрочка у лаборанта ядерной физики, их же как грязи (5 вузов на страну с кафедрой ядерная физика х 5 лаборантов в каждом) да и зачем эта физика нужна, ракеты даст дядя от нас только пехота (сарказм мод офф)

у Харкові цілий факультет є, не те що кафедра. але зі студентами біда, викладачів більше...

тому не треба так чіплятися до лаборанта кафедри. чи може він там й був лаборантом в надії пропетляти?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:34

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Навіщо мені розбиратись

так, навіщо розбиратись, …ТЕС "ето другоє" ніж ТЕЦ.

..




Ще одна гарантована велика проблема – це монопольне постачання тепла станцією до помешкань українчан. Вже зараз потужності бойлера, що функціонує від єдиного працюючого блоку ТЕС ледь вистачає для обігріву міста. У разі значного похолодання ціле місто з більш ніж 15 000 мешканцями ризикує замерзнути, не маючи жодної альтернативи існуючому теплопостачанню!



https://obukhiv.info/categories/archive ... -ukrainki/


Той випадок коли бажання сперечатись заради сперечатись сильніше за здатність мислити і отримувати інформацію …
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:37

🇩🇪🇺🇸🇵🇸План Трампа перетворити Газу на «Рив'єру Близького Сходу» - скандал із жахливим терміном, — Шольц.

Переміщення жителів Гази є неприйнятним і порушує міжнародне право.

🇹🇷Схожу заяву зробив і президент Туреччини Ердоган:
Ніхто не може усунути жителів Гази; вони залишаться в Газі

Ми відкидаємо всі заклики виселити палестинців з їхніх земель.

Пропозиції США щодо Гази, висунуті "сіоністським режимом", не варті обговорення.

может я излишне эгоистичен (мне как то не интересны проблемы газы), но тенденция плохая, трампу уже начали указывать на его место. Мое личное мнение чувак мнит себя наполеоном. И по перемирию слова могут оказаться пустым звуком. Скорее всего маниакальная фраза сменится депрессивной, и в итоге дональд скажет это не его работа, любитесь сами. Про всё остальное включая Канаду туда же.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 23:42, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:40

  Shaman написав:
  katso написав:ну да, какая может быть отстрочка у лаборанта ядерной физики, их же как грязи (5 вузов на страну с кафедрой ядерная физика х 5 лаборантов в каждом) да и зачем эта физика нужна, ракеты даст дядя от нас только пехота (сарказм мод офф)

у Харкові цілий факультет є, не те що кафедра. але зі студентами біда, викладачів більше...

тому не треба так чіплятися до лаборанта кафедри. чи може він там й був лаборантом в надії пропетляти?..

в аграрній супердрежаві лаборант кафедри ядерної фізики це баласт, тому "краще так чим від водяри"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:48

  Wirująświatła написав:
🇩🇪🇺🇸🇵🇸План Трампа перетворити Газу на «Рив'єру Близького Сходу» - скандал із жахливим терміном, — Шольц.

Переміщення жителів Гази є неприйнятним і порушує міжнародне право.

🇹🇷Схожу заяву зробив і президент Туреччини Ердоган:
Ніхто не може усунути жителів Гази; вони залишаться в Газі

Ми відкидаємо всі заклики виселити палестинців з їхніх земель.

Пропозиції США щодо Гази, висунуті "сіоністським режимом", не варті обговорення.

может я излишне эгоистичен (мне как то не интересны проблемы газы), но тенденция плохая, трампу уже начали указывать на его место. Мое личное мнение чувак мнит себя наполеоном. И по перемирию слова могут оказаться пустым звуком. Скорее всего маниакальная фраза сменится депрессивной, и в итоге дональд скажет это не его работа, любитесь сами. Про всё остальное включая Канаду туда же.

Всі так переживають за гордий і незламний народ сектора
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:48

flyman
скільки треба дипломів для засвоєння простих речей?
Нема там такої кафедри.
Є ознайомчий початковий курс Ядерної фізики на кафедрі фізики твердих тіл.


Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями фізики атомного ядра та фізики високих енергій, сформулювати поняття єдності мікро- і макросвіту, виробити навички фізичного мислення.




https://physics.lnu.edu.ua/course/yaderna-fizyka-fizyka
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лют, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:49

  sergey_stasyuk555 написав:
  Water написав:
  sergey_stasyuk555 написав:на Херсон і Запоріжжя...
які вже третій рік під європейськими санкціями як частина рашки.

Хто під санкціями? :shock:

я ж укр. мовою написав, проблеми з читанням?

Так я й прочитав і не зрозумів під якими санкціями Херсон і Запоріжжя? :?
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