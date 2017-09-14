katso написав:ну да, какая может быть отстрочка у лаборанта ядерной физики, их же как грязи (5 вузов на страну с кафедрой ядерная физика х 5 лаборантов в каждом) да и зачем эта физика нужна, ракеты даст дядя от нас только пехота (сарказм мод офф)
у Харкові цілий факультет є, не те що кафедра. але зі студентами біда, викладачів більше...
тому не треба так чіплятися до лаборанта кафедри. чи може він там й був лаборантом в надії пропетляти?..
так, навіщо розбиратись, …ТЕС "ето другоє" ніж ТЕЦ.
..
Ще одна гарантована велика проблема – це монопольне постачання тепла станцією до помешкань українчан. Вже зараз потужності бойлера, що функціонує від єдиного працюючого блоку ТЕС ледь вистачає для обігріву міста. У разі значного похолодання ціле місто з більш ніж 15 000 мешканцями ризикує замерзнути, не маючи жодної альтернативи існуючому теплопостачанню!
🇩🇪🇺🇸🇵🇸План Трампа перетворити Газу на «Рив'єру Близького Сходу» - скандал із жахливим терміном, — Шольц.
Переміщення жителів Гази є неприйнятним і порушує міжнародне право.
🇹🇷Схожу заяву зробив і президент Туреччини Ердоган: Ніхто не може усунути жителів Гази; вони залишаться в Газі
Ми відкидаємо всі заклики виселити палестинців з їхніх земель.
Пропозиції США щодо Гази, висунуті "сіоністським режимом", не варті обговорення.
может я излишне эгоистичен (мне как то не интересны проблемы газы), но тенденция плохая, трампу уже начали указывать на его место. Мое личное мнение чувак мнит себя наполеоном. И по перемирию слова могут оказаться пустым звуком. Скорее всего маниакальная фраза сменится депрессивной, и в итоге дональд скажет это не его работа, любитесь сами. Про всё остальное включая Канаду туда же.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 23:42, всього редагувалось 3 разів.
katso написав:ну да, какая может быть отстрочка у лаборанта ядерной физики, их же как грязи (5 вузов на страну с кафедрой ядерная физика х 5 лаборантов в каждом) да и зачем эта физика нужна, ракеты даст дядя от нас только пехота (сарказм мод офф)
у Харкові цілий факультет є, не те що кафедра. але зі студентами біда, викладачів більше...
тому не треба так чіплятися до лаборанта кафедри. чи може він там й був лаборантом в надії пропетляти?..
в аграрній супердрежаві лаборант кафедри ядерної фізики це баласт, тому "краще так чим від водяри"
🇩🇪🇺🇸🇵🇸План Трампа перетворити Газу на «Рив'єру Близького Сходу» - скандал із жахливим терміном, — Шольц.
Переміщення жителів Гази є неприйнятним і порушує міжнародне право.
🇹🇷Схожу заяву зробив і президент Туреччини Ердоган: Ніхто не може усунути жителів Гази; вони залишаться в Газі
Ми відкидаємо всі заклики виселити палестинців з їхніх земель.
Пропозиції США щодо Гази, висунуті "сіоністським режимом", не варті обговорення.
может я излишне эгоистичен (мне как то не интересны проблемы газы), но тенденция плохая, трампу уже начали указывать на его место. Мое личное мнение чувак мнит себя наполеоном. И по перемирию слова могут оказаться пустым звуком. Скорее всего маниакальная фраза сменится депрессивной, и в итоге дональд скажет это не его работа, любитесь сами. Про всё остальное включая Канаду туда же.
Всі так переживають за гордий і незламний народ сектора
flyman скільки треба дипломів для засвоєння простих речей? Нема там такої кафедри. Є ознайомчий початковий курс Ядерної фізики на кафедрі фізики твердих тіл.
Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями фізики атомного ядра та фізики високих енергій, сформулювати поняття єдності мікро- і макросвіту, виробити навички фізичного мислення.